Аляска: на гребне волны

В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Обычно она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки.
Мы отправляемся на Аляску, где расположено огромное количество озер, можно полюбоваться вулканами, а также одним из самых крупных в мире приливов в Тернагейн-Арм, высота волн которого может достигать до 10 футов, при скорости вверх по течению до 25 км/час.
Фотограф Streeter Lecka шесть дней снимал это явление на Аляске, а тексе смельчаков-серферов, которые были на гребне опасной волны.
01. Серферы. Недалеко от Анкориджа, штат Аляска, 13 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
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03. Тернагейн-Арм на Аляске. Здесь илистое дно и приливная волна. Слева — серферы с досками, 14 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
04. Приливная волна и серферы, Тернагейн-Арм, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
05. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
06. Опасная волна плюс илистое дно — серфинг для настоящих экстремалов. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
07. Скользи. (Streeter Lecka | Getty Images):
08. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
09. Сверху хорошо видно илистое дно на фоне приливной волны, Арм Тернагейн, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
10. Серферы. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
11. Кайтинг или кайтсерфинг (kite — воздушный змей и surfing — сёрфинг, «катание на волне») — очень красивый водный вид спорта, в котором движение по поверхности воды происходит под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем или кайтом. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
12. Здесь видно, как грязная волна разбивается о камни. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
13. Иногда это выглядит вблизи вот так. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
14. Виды Аляски на закате, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
15. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
16. Серфер ловит волну, Аляска, 13 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
17. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
18. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
19. Серфер, Арм Тернагейн, 11 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
20. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):
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Аляска: на гребне волны
В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Обычно она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки.
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