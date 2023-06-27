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Аляска: на гребне волны

В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Обычно она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки.

Мы отправляемся на Аляску, где расположено огромное количество озер, можно полюбоваться вулканами, а также одним из самых крупных в мире приливов в Тернагейн-Арм, высота волн которого может достигать до 10 футов, при скорости вверх по течению до 25 км/час.

Фотограф Streeter Lecka шесть дней снимал это явление на Аляске, а тексе смельчаков-серферов, которые были на гребне опасной волны.

Аляска: на гребне волны

01. Серферы. Недалеко от Анкориджа, штат Аляска, 13 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Недалеко от Анкориджа, штат Аляска

02.

Аляска: на гребне волны

03. Тернагейн-Арм на Аляске. Здесь илистое дно и приливная волна. Слева — серферы с досками, 14 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Тернагейн-Арм на Аляске

04. Приливная волна и серферы, Тернагейн-Арм, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Приливная волна и сеферы, Тернагейн-Арм

05. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

06. Опасная волна плюс илистое дно — серфинг для настоящих экстремалов. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Опасная волна плюс илистое дно — серфинг для настоящих экстремалов

07. Скользи. (Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

08. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Арм Тернагейн, Аляска

09. Сверху хорошо видно илистое дно на фоне приливной волны, Арм Тернагейн, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Сверху хорошо видно илистое дно на фоне приливной волны, Арм Тернагейн

10. Серферы. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Серферы. Арм Тернагейн, Аляска

11. Кайтинг или кайтсерфинг (kite — воздушный змей и surfing — сёрфинг, «катание на волне») — очень красивый водный вид спорта, в котором движение по поверхности воды происходит под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем или кайтом. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

12. Здесь видно, как грязная волна разбивается о камни. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

13. Иногда это выглядит вблизи вот так.  (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

14. Виды Аляски на закате, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

15. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

16. Серфер ловит волну, Аляска, 13 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Серфер ловит волну, Аляска

17. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

18. Арм Тернагейн, Аляска, 15 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Арм Тернагейн, Аляска

19. Серфер, Арм Тернагейн, 11 июля 2014. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Серфер, Арм Тернагейн

20. (Фото Streeter Lecka | Getty Images):

Аляска: на гребне волны

21.

Аляска: на гребне волны

22.

Аляска: на гребне волны

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Аляска: на гребне волны

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