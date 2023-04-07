На что способна Секретная служба США

В 1865 году, 151 год назад, при министерстве финансов США было создано секретное подразделение для борьбы с фальшивомонетчиками — Секретная служба министерства финансов (ССМФ).



На сегодняшний день Секретная служба США — федеральное агентство США, подчиненное министерству внутренней безопасности. Основными задачами Секретной службы США являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов. Также Секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.











В Секретной службе США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских и 1700 технических и административных работников. Специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления.











Подразделение полиции Белого дома Секретной службы (United States Secret Service Uniformed Division) похоже на Капитолийскую полицию (United States Capitol Police), и в ее задачи входит физическая охрана территорий Белого дома и иностранных дипломатических миссий в Вашингтоне.







Полиция Белого дома (Uniformed Division) изначально была частью Полицейских войск Белого дома (White House Police Force), однако в 1971 году была переведена в ведомство Секретной службы как Исполнительная служба защиты (Executive Protective Service), а в 1979 году была переименована в Полицию Белого дома (Secret Service Uniformed Division).











Непосредственную охрану президента и его семьи обеспечивает специальное подразделение личной охраны президента (Presidential Protective Division).







Например, Джордж Буш перемещался по земле на бронированном Cadillac DeVille в эксклюзивной комплектации. Броня салона выдерживает прямое попадание снаряда гранатомета. Бензобак содержит пенный наполнитель, препятствующий возгоранию. Устройство покрышек позволяет автомобилю двигаться с большой скоростью даже в том случае, если колеса будут пробиты. Стекла не опускаются, а ручки снаружи — бутафорские, машина открывается только изнутри. На «борту», помимо боезапаса, включающего гранаты со слезоточивым газом, имеется запас донорской крови, которую можно переливать президенту.







Впрочем, есть и традиции, которым Секретная служба не изменяет. Например, президент США за границей практически всегда останавливается в отеле, а не в госрезиденции. Обычно арендуется целое крыло гостиницы, которое можно надежно перекрыть, и в то же время просчитываются варианты экстренной эвакуации.







Подготовка к поездке президента за рубеж начинается заблаговременно. Как только в Белом доме начинает обсуждаться программа визита, агенты Секретной службы приступают к прикидке различных сценариев вероятных угроз. Все передвижения президента расписываются и согласовываются до мельчайших деталей. Планы перерабатываются постоянно с учетом данных разведки.







Еще одна особенность путешествий президента США состоит в том, что в многодневные поездки он везет с собой практически весь Белый дом. По президентскому маршруту заранее высылаются передовые отряды сотрудников Секретной службы. Когда наконец прибывает сам президент, его кортеж образуют десятки автомобилей. Среди них обязательно присутствует бронированный президентский лимузин, пара-тройка точно так же выглядящих запасных машин, автомобиль скорой помощи, машина связи, а также многочисленные автомобили свиты.















Агенты Секретной службы, выполняющие функции телохранителей, одеваются в одежду, подходящую для каждого конкретного случая. В большинстве случаев это консервативный деловой костюм темного цвета.







Фотографы часто запечатлевают их в солнцезащитных очках и с коммуникационным наушником.







Следует заметить, что работа в рядах Секретной службы сопряжена с известным риском. Так, в 1999 году при исполнении своих обязанностей был убит 31 сотрудник Секретной службы. В 2003 году служба потеряла убитыми и ранеными при исполнении профессиональных обязанностей 34 агента. Правда, детали этих происшествий засекречены. Для сравнения: ежегодные потери имеющего в шесть раз больший штат ФБР составляют 60-70 человек.







«Набор враждебных сценариев, которые следует принимать во внимание, чтобы обеспечить безопасность тех лиц, охранять которых призвана Секретная служба, непрерывно расширяется, — считает Джон Барлетта, участвовавший в организации зарубежных визитов президента Рональда Рейгана. — Теперь приходится иметь в виду не только ситуации, когда главным оружием являются пистолет, автомат или снайперская винтовка. Сегодня надо взвешивать такие вещи, как террористическая активность, варианты, когда кто-то может использовать ракету или самолет, которые могут взорваться в толпе». Так что покой Секретной службе только снится.



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