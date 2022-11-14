Красивейшие постройки из дерева

В мире, где большинство зданий возводятся из стекла и бетона, находится место и красивой деревянной архитектуре. Посмотрим различные деревянные строения.









Красивейшая деревянная часовня Святого Генриха, Турку, Финляндия.







Как вам сауна? Эта сауна расположена на берегу озера Гурон в Канаде. Она была построена из дерева с использованием компьютерного моделирования.







Невероятная инсталляция на фестивале Горящий человек в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.







Смотровая башня для наблюдений за птицами, Хайлигенхафен, Германия. Расположена в заповеднике Грасвардер.







Деревянный камин в Тронхейме, Норвегия. Все аккуратные, никто не сжег его.







Культурный центр Жан-Мари Тжибау — интересное деревянное архитектурное воплощение соединения традиционных и современных методик градостроительства. Культурный центр состоит из десяти асимметрично расположенных павильонов разного размера и высоты от 9 до 24 м.







Зеленая школа. Три года назад на Бали открылась Зеленая школа, построенная из бамбука. Издалека она выглядит интригующе: кажется, что три изогнутые крыши висят в воздухе. И только вблизи становятся понятно, что трехэтажное здание поддерживают более 2,5 тыс. стеблей.







Выставочный зал Landesgarten в городе Швабиш-Гмюнд, Германия.

Форма спроектирована на компьютере. Снаружи этот выставочный зал похож на скорлупу арахиса и состоит из 243 деревянных панелей.Бамбуковая ферма The Mason Lane в Северной Каролине. Проект разработан и воплощен в жизнь архитектурной студией De Leon & Primmer из Луисвилла (Кентукки).Это уже наше. Новый проект был реализован в небольшой деревеньке Тверской области, на берегу реки Волга по дороге на Петербург, примерно в 140 км от Москвы. Коттедж с названием «Волга», проектные работы по которому велись с 2005 года, а строительство началось в 2007 году. Автор проекта — Петр Костелов, российский архитектор и специалист в области деревянной архитектуры.Уникальная смотровая площадка Evolver в Альпах. Несколько лет назад на всемирно известном швейцарском курорте Церматт, рядом с озером Штелли, появился удивительный деревянный архитектурный артефакт. Деревянная спиралеобразная смотровая площадка «Эвольвер» — творение рук студентов из Alice, студии при архитектурной школе политехнического института Лозанны, которая предлагает экспериментальный подход к обучению дизайна в архитектуре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)