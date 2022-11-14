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Красивейшие постройки из дерева

В мире, где большинство зданий возводятся из стекла и бетона, находится место и красивой деревянной архитектуре. Посмотрим различные деревянные строения.

Красивейшие постройки из дерева


Красивейшая деревянная часовня Святого Генриха, Турку, Финляндия.

Красивейшие постройки из дерева

Как вам сауна? Эта сауна расположена на берегу озера Гурон в Канаде. Она была построена из дерева с использованием компьютерного моделирования.

Красивейшие постройки из дерева

Невероятная инсталляция на фестивале Горящий человек в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.

Красивейшие постройки из дерева

Смотровая башня для наблюдений за птицами, Хайлигенхафен, Германия. Расположена в заповеднике Грасвардер.

Красивейшие постройки из дерева

Деревянный камин в Тронхейме, Норвегия. Все аккуратные, никто не сжег его.

Красивейшие постройки из дерева

Культурный центр Жан-Мари Тжибау — интересное деревянное архитектурное воплощение соединения традиционных и современных методик градостроительства. Культурный центр состоит из десяти асимметрично расположенных павильонов разного размера и высоты от 9 до 24 м.

Красивейшие постройки из дерева

Зеленая школа. Три года назад на Бали открылась Зеленая школа, построенная из бамбука. Издалека она выглядит интригующе: кажется, что три изогнутые крыши висят в воздухе. И только вблизи становятся понятно, что трехэтажное здание поддерживают более 2,5 тыс. стеблей.

Красивейшие постройки из дерева

Выставочный зал Landesgarten в городе Швабиш-Гмюнд, Германия.

Форма спроектирована на компьютере. Снаружи этот выставочный зал похож на скорлупу арахиса и состоит из 243 деревянных панелей.

Красивейшие постройки из дерева

Бамбуковая ферма The Mason Lane в Северной Каролине. Проект разработан и воплощен в жизнь архитектурной студией De Leon & Primmer из Луисвилла (Кентукки).

Красивейшие постройки из дерева

Это уже наше. Новый проект был реализован в небольшой деревеньке Тверской области, на берегу реки Волга по дороге на Петербург, примерно в 140 км от Москвы. Коттедж с названием «Волга», проектные работы по которому велись с 2005 года, а строительство началось в 2007 году. Автор проекта — Петр Костелов, российский архитектор и специалист в области деревянной архитектуры.

Красивейшие постройки из дерева

Уникальная смотровая площадка Evolver в Альпах. Несколько лет назад на всемирно известном швейцарском курорте Церматт, рядом с озером Штелли, появился удивительный деревянный архитектурный артефакт. Деревянная спиралеобразная смотровая площадка «Эвольвер» — творение рук студентов из Alice, студии при архитектурной школе политехнического института Лозанны, которая предлагает экспериментальный подход к обучению дизайна в архитектуре.

Красивейшие постройки из дерева

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