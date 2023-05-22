Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

В 2012 году аргентинский фотограф Игнасио Леманн выложил в сеть фотопроект, документирующий истории любви на улицах Нью-Йорка. Идея, в центре которой оказался мировой мегаполис, собрала более миллиона лайков на фейсбуке. Люди, которые целовались на фотографиях Игнасио, были разных возрастов, национальностей, вероисповеданий и сексуальной ориентации.









Широкий фидбэк натолкнул фотографа на еще более амбициозную идею — создать фотопроект о любви во всем мире под названием «100 поцелуев мира» (100 World Kisses). Леманн признался, что работа над проектом научила его ценить настоящие искренние эмоции и каждый момент жизни. Иногда Игнасио опускал объектив, чтобы вживую насладиться моментом, хотя у него была возможность сделать потрясающий кадр.







«Я ориентируюсь на энергетику, исходящую от людей, больше, чем на красивую картинку, которую вижу», — говорит Леманн.



























































































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