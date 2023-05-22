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Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

В 2012 году аргентинский фотограф Игнасио Леманн выложил в сеть фотопроект, документирующий истории любви на улицах Нью-Йорка. Идея, в центре которой оказался мировой мегаполис, собрала более миллиона лайков на фейсбуке. Люди, которые целовались на фотографиях Игнасио, были разных возрастов, национальностей, вероисповеданий и сексуальной ориентации.

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь


Широкий фидбэк натолкнул фотографа на еще более амбициозную идею — создать фотопроект о любви во всем мире под названием «100 поцелуев мира» (100 World Kisses). Леманн признался, что работа над проектом научила его ценить настоящие искренние эмоции и каждый момент жизни. Иногда Игнасио опускал объектив, чтобы вживую насладиться моментом, хотя у него была возможность сделать потрясающий кадр.

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

«Я ориентируюсь на энергетику, исходящую от людей, больше, чем на красивую картинку, которую вижу», — говорит Леманн.

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

Как один фотограф доказал, что миром правит любовь

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