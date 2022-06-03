На грани эротики и анатомии: наглядное пособие о том, что находится внутри каждого из нас

На грани эротики и анатомии. Автор: Paola Rojas Н.
«Висцеральный» - впечатляющая серия анатомических портретов, созданных во время сотрудничества с колумбийским иллюстратором Дэвидом Пересом (David Perez) и фотографом Паолой Рохас (Paola Rojas H). Перес мастерски прорисовал анатомические детали на моделях, в то время как Рохас делая снимок за снимком, ловила в объектив своей камеры обнажённые тела, овеянные безмятежностью и спокойствием. В итоге получились сочные кадры, приправленные лёгкой эротикой и первобытностью.
Данную серию работ смело можно назвать современным наглядным анатомическим пособием. И, несмотря на противоречивые мнения и осуждения, в этих на первый взгляд откровенных снимках нет ни капли намёка на пошлость. Для создания иллюстраций авторы выбрали два цвета – красный и синий. Каждый из них несёт в себе особое значение. Прохладный синий оттенок, отражает хирургический подтекст, а красный – передаёт теплоту жизни, страсти и своего рода первобытный инстинкт.
Анатомическое безумие, или наглядное пособие того, что находится у каждого внутри. Автор: Paola Rojas Н.
Брюшная полость, или как устроен человек. Автор: Paola Rojas Н.
Сердце. Автор: Paola Rojas Н.
Женские придаточные органы. Автор: Paola Rojas Н.
Позвоночник. Автор: Paola Rojas Н.
Лёгкие. Автор: Paola Rojas Н.
Грудные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.
Шейные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.
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