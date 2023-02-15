Как оставаться работоспособным в течение всего дня: 6 советов специально для «сов»

Прекратите бесплодные и мучительные попытки стать ранней пташкой, — советуют психологи.







Рабочие завтраки, утренние совещания и сеансы конференц-связи – этот мир очевидно устроен для удобства «жаворонков». Вы наверняка знаете этих людей – они бодро вскакивают с первыми лучами солнца и начинают зевать, как только наступает вечер.



Совы же чувствуют прилив жизненных сил в другое время суток: их время обычно наступает после полудня и заканчивается иногда глубоко за полночь.



Профессор психологии Государственного университета Пенсильвании Алтуна Роберт Матчок много лет потратил на исследование циркадных (биологических) ритмов и их влияния на психологию и поведение человека.



Он утверждает, что биологические различия между жаворонками и совами действительно существуют. Повышение содержания в организме гормона мелатонина приводит к снижению его «боевой готовности». У сов содержание этого гормона, как правило, снижается поздним утром. Также у полуночников температура тела днём в среднем выше, чем у ранних пташек, что также свидетельствует о приливе энергии в это время.



Большинство людей нельзя чётко разделить на сов или жаворонков – они держатся в этом отношении где-то в золотой середине. Между тем самое продуктивное время для каждого человека, судя по результатам исследований Матчока, определяет генетика.



«Люди утреннего типа просыпаются относительно рано с минимальной «сонной инерцией», – объясняет он. – Пик их продуктивности приходится на первую половину дня. Люди ночного типа имеют тенденцию просыпаться относительно поздно. Если им приходится подниматься рано, то у них наблюдается сильная «сонная инерция», а пик их продуктивности в любом случае приходится на вторую половину дня».



К сожалению, мы не в силах изменить существующие рабочие часы, чтобы угодить и совам тоже. Не в состоянии мы перестроить и свои биологические часы.



Но есть и хорошая новость. Несмотря ни на что, сова (оставаясь совой) может продуктивно трудиться на протяжении всего рабочего дня, немного поменяв свои привычки и привычный порядок своей жизни. Вот шесть секретов, которые помогут этого добиться.



Заготовьте накануне список дел на следующий день

Максимально упростите ваш утренний распорядок

Планируйте на утро проекты, которые можно делать «на автопилоте»

Планируйте самые сложные дела на период пика своей продуктивности

Берите работу на дом (как это ни печально)

Попросите начальство о сдвиге рабочих часов для вас или предоставлении вам дней, когда вы могли бы работать дома