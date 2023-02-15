Как оставаться работоспособным в течение всего дня: 6 советов специально для «сов»

Прекратите бесплодные и мучительные попытки стать ранней пташкой, — советуют психологи.
Рабочие завтраки, утренние совещания и сеансы конференц-связи – этот мир очевидно устроен для удобства «жаворонков». Вы наверняка знаете этих людей – они бодро вскакивают с первыми лучами солнца и начинают зевать, как только наступает вечер.
Совы же чувствуют прилив жизненных сил в другое время суток: их время обычно наступает после полудня и заканчивается иногда глубоко за полночь.
Профессор психологии Государственного университета Пенсильвании Алтуна Роберт Матчок много лет потратил на исследование циркадных (биологических) ритмов и их влияния на психологию и поведение человека.
Он утверждает, что биологические различия между жаворонками и совами действительно существуют. Повышение содержания в организме гормона мелатонина приводит к снижению его «боевой готовности». У сов содержание этого гормона, как правило, снижается поздним утром. Также у полуночников температура тела днём в среднем выше, чем у ранних пташек, что также свидетельствует о приливе энергии в это время.
Большинство людей нельзя чётко разделить на сов или жаворонков – они держатся в этом отношении где-то в золотой середине. Между тем самое продуктивное время для каждого человека, судя по результатам исследований Матчока, определяет генетика.
«Люди утреннего типа просыпаются относительно рано с минимальной «сонной инерцией», – объясняет он. – Пик их продуктивности приходится на первую половину дня. Люди ночного типа имеют тенденцию просыпаться относительно поздно. Если им приходится подниматься рано, то у них наблюдается сильная «сонная инерция», а пик их продуктивности в любом случае приходится на вторую половину дня».
К сожалению, мы не в силах изменить существующие рабочие часы, чтобы угодить и совам тоже. Не в состоянии мы перестроить и свои биологические часы.
Но есть и хорошая новость. Несмотря ни на что, сова (оставаясь совой) может продуктивно трудиться на протяжении всего рабочего дня, немного поменяв свои привычки и привычный порядок своей жизни. Вот шесть секретов, которые помогут этого добиться.
Заготовьте накануне список дел на следующий день
Если вы сова, а работа у вас дневная, то вы наверняка приходите на работу в полусонном состоянии с весьма туманными представлениями о тех задачах, которые вам предстоит выполнить в этот день.
Вместо того, чтобы тратить утренние часы в пустую, пытаясь как-то вникнуть в ситуацию, напишите список дел накануне днём, когда вы ещё энергичны и сконцентрированы, — советует психолог Анита Бружез. Список этот должен быть как можно детальнее, с указанием наиболее приоритетных задач:
«Запишите, на чём вы остановились, кому должны позвонить с утра – всё, что вы можете сделать до того, как ваши мозги включатся на полную мощность».
Так, следуя заранее намеченному плану, вы сможете пережить полусонные утренние часы с наибольшей пользой.
Максимально упростите ваш утренний распорядок
Примите душ, придумайте что одеть, положите всё необходимое в сумку и приготовьте завтрак с вечера. Так вы можете сэкономить для себя час блаженного утреннего сна, что, в свою очередь, позитивно отразиться на настроении, сконцентрированности и продуктивности в течении первых рабочих часов.
Конечно, не каждый может себе это позволить, но если у вас есть возможность поселиться поближе к работе, то сделайте это. Так вы выкроите ещё больше времени на сон. Лишние полчаса-час для совы утром для совы бесценны.
Планируйте на утро проекты, которые можно делать «на автопилоте»
Не все задачи требуют одинакового напряжения серого вещества. Совам стоит заняться утром делами, которые не требуют больших умственных затрат. Это может быть рассылка каких-нибудь электронных писем, учёт, написание отчетов о расходах, мониторинг необходимых блогов или сайтов или рутинные телефонные звонки. Так вы оставите позади скучную, но необходимую работу, и приметесь за выполнение более сложных задач, когда почувствуете себя полным сил и энергии.
Планируйте самые сложные дела на период пика своей продуктивности
Совам лучше заниматься составлением важных отчётов, подготовкой презентаций или устраивать мозговые атаки со своей командой во второй половине дня. Но и тут есть свои нюансы:
«Хотя совам лучше назначать сложные задачи на позднее утро, чем на первые часы работы, — говорит Матчок, — я бы рекомендовал планировать их на время перед обедом или на последние часы перед завершением рабочего дня, поскольку после плотного обеда внимание несколько притупляется, температура тела и уровень глюкозы падают. Так что это не самое лучшее время для решения сложных проблем».
Берите работу на дом (как это ни печально)
У большинства сов пик работоспособности приходится на период с семи до девяти вечера – когда рабочий день давно закончен. Если есть возможность, воспользуйтесь своими биологическими особенностями и займитесь в это время решением самых сложных задач. Это значит, что придётся брать работу на дом, это бесспорный минус. Но во многих случаях оно того стоит – вы справитесь с задачей намного быстрее и лучше, чем утром.
Посвятите работе один-два вечерних часа, но ни в коем случае не засиживайтесь допоздна.
«Работать после полуночи, когда на следующее утро вам предстоит быть на работе в 9 утра – это контрпродуктивно», — убеждена специалист центра по обучению персонала Enerpace, Inc. Executive Coaching из Чикаго Элен Кафассо. Скорее всего, на следующий день после этого вы вообще не сможете нормально работать.
Попросите начальство о сдвиге рабочих часов для вас или предоставлении вам дней, когда вы могли бы работать дома
Как мы уже говорили, даже один лишний час сна утром может помочь сове лучше чувствовать себя и продуктивней работать в течение дня. Так что может быть и стоит поговорить с начальством, изменить ваше рабочее расписание, скажем, с 9 до 5 на расписание с 10 до 6.
«Вместо того, чтобы бороться с биологией подстраивая её под рабочий график, мы можем подстроить рабочий график под биологические часы», — считает Матчок.
Не каждый босс способен понять это и пойти на встречу, но вдруг вам повезёт?
Но самый лучший вариант для совы – это работа из дома, хотя бы пару дней в неделю. Сегодня такая практика совсем не редкость.
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