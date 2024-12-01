Откуда свирепые тольтеки пришли в Америку, и Почему исчезла цивилизация

Тольтеки — одна из самых таинственных и малоизвестных цивилизаций Америки. Многое из того, что учёные сегодня о них знают, взято из легенд ацтеков. Историки по сей день спорят о том, существовали ли тольтеки на самом деле или это миф? Многие считают эту цивилизацию «материнской культурой» Мезоамерики., который украшали великолепные нефритовые и золотые сооружения. Управлял им царь по имени Кецалькоатль, который изобрёл все науки и искусства.
Откуда пришли тольтеки?
Цивилизация тольтеков была доколумбовой культурой. Она преобладала на территории современной центральной Мексики с 10 по 12 века нашей эры. Тольтеки управляли своей империей из своей столицы Толлана (сегодня известной как Тула) и были знамениты как весьма свирепые воины. Также они были искусными ремесленниками и строителями, о чём свидетельствуют многочисленные архитектурные чудеса и прекрасные произведения искусства, которые они по себе оставили.
Слово «тольтек» в буквальном переводе означает «тростниковый человек». Также это слово можно понимать как «горожанин» или «культурный человек». Название этой культуры происходит от столицы их империи Толлана (Тула), что означает «Место тростника». Некоторые ученые утверждают, что тольтеки были одной из групп людей, которые жили в великом городе Теотиуакан.
Пирамида в великом городе Толлане. / Фото: commons.wikimedia.org
Историки считают, что языком обещения у них был язык науатль, а первым поселением был Кульуакан. Точное происхождение тольтеков и их связь с другими культурами, такими как майя, по сей день остаются предметом жарких научных дебатов. Несмотря на всю эту неопределённость, тольтеки значительно повлияли на мезоамериканскую культуру. Их наследие сохранили ацтеки. Ацтеки боготворили тольтеков и утверждали, что являются их потомками. К сожалению, с течением времени факты и мифы смешались и сегодня разобраться в этом практически невозможно.
Великие воины
Согласно легендам, тольтеки под предводительством Мишкоатля (что означает «Облачный Змей») разграбили и сожгли Теотиуакан в конце 8 века. Считается, что культ воинов был введён именно тольтеками, у которых были различные военные ордена, включая орден Ягуара и Орла, которые были у их южных соседей, майя.
Воин-ягуар из Кодекса Мальябекиано. / Фото: wikipedia.org
Война для тольтеков была важным аспектом в их религиозных верованиях. Они стремились покорить все окружающие народы, чтобы вынудить их поклоняться их богу Кецалькоатлю. Он был мудрым и могущественным правителем, которому они приписывали также божественное начало и создание мира. Об успехе этой идеи можно судить по тому, что культ этого божества распространился на юг до полуострова Юкатан, где майя поклонялись ему как Кукулькану. Более того, в пантеоне ацтеков, которых можно считать преемниками тольтеков, Кецалькоатль был одним из главных богов.
Ацтекский бог Кецалькоатль, изображённый в Кодексе Теллериано-Ременсис (16 век). / Фото: wikimedia.org
От Пернатого Змея до бога-Творца
Мифология Кецалькоатля берёт своё начало в мифах о сотворении мира. Кецалькоатль и его брат Тескатлипока воевали между собой. Родители поручили им создать мир и они создавали и разрушали его 4 раза подряд. Согласно верованиям ацтеков, мы живём в пятую эпоху.
Землю и небо два брата создали, превратившись в гигантских змей и разорвав пополам рептилоидного монстра женского пола, известного как Тлалткутли (или Сипактли). Потом были созданы Солнце, Луна и другие звёзды, а ещё позже люди и другие боги. Правители ацтеков утверждали, что произошли от богов. Учения Кецалькоатля включали измерение времени, письменность и различные ремесла. Однако легенды рассказывают о его падении из-за зависти колдунов Толлана, что привело к его бегству и гибели с последующим превращением в утреннюю звезду.
Фотография стелы 19 из Ла-Венты, самого раннего известного изображения Пернатого Змея в Мезоамерике. / Фото: wikipedia.org
Различные версии учёных
Некоторые считают, что данная культура возникла в 8 веке и процветала с 10 по 12 век. Именно они разрушили и разграбили великий город Теотиуакан. Другие говорят, что город был разрушен во время восстания крестьян в середине 8 века. Есть исследователи, которые полагают, что город построили тольтеки. Большинство современных историков с этим не согласны. Несмотря на это, они до сих пор так и не выяснили, кто же построил Теотиуакан. Преобладает мнение, что тольтеки мигрировали в данный регион из северо-западных пустынь. Предводителем их был Мишкоатль, что значит «Облачный змей».
Изображение Кецалькоатля в виде пернатого змея в Теотиуакане. / Фото: ancient-origins.net
Учёные считают, что это может быть мифом потому что «Облачный змей» - это мезоамериканское название Млечного Пути. Мишкоатль, согласно мифу, был отцом Кецалькоатля. О связи тольтеков и майя говорит то, что их богом был Пернатый змей или Кукулькан. Некоторые историки полагают, что в этих легендах сохранилась история тольтеков. Например, история изгнания Кецалькоатля из Толлана. Возможно, жители Теотиуакана победили тольтеков, изгнали их царя и теократическое общество стало милитаристским.
Великие зодчие
Помимо страсти к ведению войн, тольтеки славились своими достижениями в области архитектуры и различных искусств. Влияние тольтеков очень заметно в знаменитом городе майя Чичен-Ице. Когда-то считали, что тольтеки некогда завоевали этот город, потом, позже, стало бытовать мнение, что изгнанные тольтеки поселились там и сделали сосредоточением знаний и культуры.
Искусные умения тольтекских мастеров также видны в разнообразии созданных ими произведений искусства, включая изделия из металла, скульптуры, изображающие различные предметы. Также к ним относят своеобразные полулежачие фигуры Чак-Мул, которые, как полагают учёные, связаны с богом дождя Тлалоком.
Чак-Мул. / Фото: wikipedia.org
Величественный город Толлан занимал территорию, превышающую 6 квадратных километров, проживало там несколько десятков тысяч человек. Центр города представлял собой площадь перед пятиступенчатой пирамидой, которая, вероятно, была посвящена богу Кецалькоатлю. Были ещё два храма, дворец и площадки для игры в мяч.
Главный храм был замысловато украшен резьбой, изображающей собак, кошек, хищных птиц и змей. Также там были ягуары, волки и койоты, гремучие змеи, обвивающие скелеты. На вершине храма колонны, изображающие воинов. Некогда они были раскрашены в яркие цвета. Центр города окружала плотная жилая застройка. Самобытная культура тольтеков отразилась в столице ацтеков Теночтитлане, что подтверждает то, что ацтеки вдохновлялись культурой тольтеков. Толлан окружали богатые сельскохозяйственные угодья.
Величественные колонны в форме воинов-тольтеков в Толлане. / Фото:
Согласно фольклору, Толлан был богат золотом и драгоценными камнями. Однако на месте не было найдено никаких свидетельств их добычи. Значит тольтеки получали свои богатства в результате завоеваний. Ещё есть свидетельства того, что тольтеки торговали обсидианом. Из них они делали наконечники стрел и копий. Учёные спорят о связи майя и тольтеков. Одни говорят, что культ Пернатого Змея принесли тольтеки, другие, что он существовал до них. Также есть мнение, что это видоизменённый древний культ, который берёт своё начало ещё в 3 веке до нашей эры.
Со временем поклонение Кецалькоатлю стало ассоциироваться с мифом о происхождении тольтеков. Позже это переняли ацтеки. Также учёные находят подозрительным сходство Чичен-Ицы и Толлана. Однозначного мнения по этому вопросу нет. Сходство между этими городами по сей день поражает учёных и вызывает массу вопросов.
Куда исчезли тольтеки?
До сих пор неясно, что привело к концу цивилизации тольтеков. Возможно, войны и насилие послужили главным фактором их исчезновения с лица Земли. Об этом может свидетельствовать найденное при раскопках в столице тольтеков Толлане одно из зданий. Археологи именуют его «Сожжённым дворцом», поскольку там были найдены свидетельства пожара, указывающие на то, что Толлан был в своё время разграблен и сожжён дотла. Археологи датируют это событие началом 12 века. Однако, кто это сделал, учёным неясно.
Некоторые исследователи предполагают, что длительный период засухи вызвал массовые миграции, которые нарушили существующий образ жизни. Возможно, что эти пришельцы, среди которых были чичимеки, миштеки и ацтеки, уничтожили тольтеков. Кроме того, общество тольтеков могли раздирать внутренние противоречия. Военные конфликты и гражданские войны могли разрушить их культуру изнутри.
Единственное, что ясно на сегодняшний день, это то, что тольтеки - совсем не миф. Они существовали на самом деле. Их история вплелась в ткань мезоамериканской истории и легенд, создав захватывающую мифологию, которая будоражит умы исследователей и учёных по сей день.
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