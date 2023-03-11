«Новый Иерусалим» и «Берлингтонский бункер»: 6 впечатляющих поселений, спрятанных под землей

Туристические точки на карте планеты порой бывают не только на земле, но и под ней. Вот только о них знают далеко не все. И напрасно, ведь история хранит эпизоды создания уникальных подземных сооружений, причем возводились они как сотни и тысячи лет назад, так и совсем недавно, однако их впечатляющие масштабы от времени их появления не зависят. Вашему вниманию шестерка поразительных поселений, расположенных под землей.
1. Деринкую
Пожалуй, самый масштабный подземный комплекс. /Фото: history.com
Среди вулканических скал турецкого региона Каппадокия самым обширным и впечатляющим по праву считается Деринкую. Этот огромный подземный комплекс лабиринтов историки относят примерно к 8 веку до нашей эры. и, судя по всему, возводился с целью стать убежищем для населения на время войн и вражеских вторжений.
Это трудно представить, но Деринкую, по сути, представляет собой самодостаточный город глубиной в 18 этажей, где расположены вентиляционные шахты, колодцы, кухни, прессы для масла, бани, винодельни, и, самое главное - это жилые помещения, способные вместить примерно 20 тысяч человек. Все это подземное великолепие в случае нападения надежно запечатывалось монолитными каменными дверями на каждом уровне.
2. Наур
Французский подземный город. /Фото: otomosem.com
Подземный город Наур (также - Наурс) располагается в северной части Франции, и представляет собой три километра туннелей, вмещающих более трех сотен комнат, которые надежно укрыты под лесистой местностью на глубине примерно в 30 метров. В поселении можно найти жилые помещения для более чем трех тысяч людей, а также автономные часовни, конюшни, колодцы и пекарни.
Первые следы человеческой цивилизации появились на территории Наура в третьем веке нашей эры, когда там стали размещаться римские каменоломни, однако позднее рудник значительно расширили вплоть до размеров настоящего подземного города. Этот процесс был продиктован историческим контекстом: в тот период шли активные междоусобные войны и вторжения эпохи Средневековья, и местные жители стали использовать сооружения в качестве укрытия.
3. Лалибела
Уникальный город сакрального значения вырос из-под земли. /Фото: orangesmile.com
Это грандиозное сооружение имеет говорящее название - «Новый Иерусалим». Лалибела представляет собой комплекс тайных пещер и катакомб, которые соединены с несколькими церквями. Наиболее знаменитой из последних является церковь Святого Георгия, выполненная в форме креста. Сооружение вырезано из монолитного куска каменной породы внутри огромной траншеи глубиной в три десятка метров.
Интересен механизм сооружения подземного города Лалибела. Все дело в том, что его строительство шло сверху вниз: так, сначала церкви высекались из вулканических пород под землей, а уже после выдалбливались. Таким образом, это придавало сооружениям такой вид, как будто они выросли прямо из земли. Сегодня Лалибела не утратила своего сакрального значения, и ее церкви считается священными местами для Эфиопской православной церкви.
4. Петра
Один из древнейших городов, высеченных в скале. /Фото: free-eyes.com
Петра - это древний город, расположенный в горах на юге Иордании. Согласно исследованиям историков и археологов, данная местность была заселена еще с доисторических времен, однако высшая точка развития Петры наступила примерно две тысячи лет назад - тогда древняя цивилизация набатейцев вручную, используя лишь примитивные инструменты, сумели обтесать и высечь из скал и песчаных холмов масштабный комплекс гробниц, залов и храмов. Самым же известным сооружением является Аль-Хазне, также известная как «Сокровищница», которая выделяется декоративным фасадом, возвышающимся почти на полсотни метров вверх по скале.
5. Орвието
Древняя подземная система тоннелей укрывала от врагов столетиями. /Фото: inorvieto.it
Итальянский город Орвието, что раскинулся на вершине холма, и сегодня знаменит своими белыми винами и живописными видами - как природными, так и рукотворными. Однако он таит в себе еще одно полноценное поселение, лежащее под землей. История подземного города началась сети лабиринтов в вулканической породе под основным городом, которые предназначались для строительства колодцев, а произошло это еще в эпоху древних этрусков, которые стали прятаться там во время вражеских нападений. Однако после упадка этой цивилизации, Орвието только больше развивалось, и сегодня так можно отыскать не только следы святилищ этрусской эпохи, но и средневековых народов. Более того, часть подземных лабиринтов использовалась в качестве бомбоубежищ в период Второй мировой войны.
6. Берлингтон
Оказывается, британские власти построили себе противоядерный бункер. /Фото: theculturetrip.com
Мало кто не в курсе, что крупные государства в период Холодной войны занималось строительством бункеров и укрытий на случай ядерной бомбардировки. Однако Великобритания по непонятным причинам в этот список зачастую не входит. И напрасно, ведь члены британского правительства все-таки заложили подземный комплекс площадью 14 гектаров, расположенный в 30 метрах под деревней Коршем.
Называют это сооружение «Берлингтонский бункер», а построено оно было в пятидесятых годах прошлого века. Фундаментом для укрытия послужили ранее существующие туннели и каменоломни. Бункер был оснащен офисами и кафетериями, работающей телефонной станцией и медицинскими учреждениями, а также жилыми помещениями вместительностью примерно в четыре тысячи человек. В реальности эта инфраструктура никогда полноценно не функционировала, хотя ее поддерживали в работоспособном состоянии вплоть до 2004 года, и лишь после объект был полностью выведен из эксплуатации и рассекречен.
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