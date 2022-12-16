Почему Братьев Ленен называют самыми загадочными художниками в истории Франции

Вундеркинды живописи Братья Ленен являются одними из самых выдающихся французских художников XVII века наряду с Николя Пуссеном и Жоржем де Ла Тур. Их картины были приобретены известными историческими фигурами (даже самой Екатериной II!). А сейчас их работы украшают стены крупнейших музеев. Загадка братьев Ленен очаровывала искусствоведов и вызывала споры на протяжении более века.
Биография братьев
Творчество братьев Ленен - одна из величайших загадок французской живописи XVII века. Было три брата Ленен: старший Антуан, затем Луи и, наконец, Матье. Все они родились в Лане (север Франции) между 1600 и 1610 годами. О биографии братьев известно крайне мало. Они переехали в Париж в 1629 году в роскошный квартал Сен-Жермен-де-Пре, где обычно жили художники из провинции или из-за границы. В то время только Антуан был признан мастером и руководителем мастерской, а два его брата просто работали вместе с ним.
Антуан Ленен «Музыкальная встреча» (год неизвестен) / Фото: alamy.com
Братья Ленен практиковали все жанры: религиозную и мифологическую живопись, индивидуальный и групповой портрет, жанровое искусство. В 1630-е годы у них преобладали заказы на религиозные картины. Затем братья обратились к крестьянскому жанровому искусству, показывая беднейших людей с необычайным чувством человеческого достоинства. Хотя популярным в то время было изобразить крестьян в карикатурных и насмешливых образах. В этот период братья переняли принципы голландской групповой портретной живописи, и их искусство приблизилось к совершенству.
Луи Ленен «Счастливое семейство» (Лувр) 1642 / Фото: britannica.com
Шедевры братьев датируются 1640-ми годами: «Крестьянские семьи», «Кузница» или «Фермерский вагон», выставленные в Лувре. Эти работы демонстрируют с абсолютной точностью простой и духовный образ крестьянской жизни. Творчество братьев Ленен – это также небольшие гравюры на медных пластинах до монументальных религиозных композиций, не говоря уже о мифологических картинах, наполненных с особой чувственностью. После «Крестьянской семьи в интерьере», которая сегодня находится в Лувре, некоторые из работ братьев стали настоящими иконами в истории искусства, а их жизнь остается загадочной и приводит к множеству противоречивых интерпретаций.
Матье Ленен «Музыканты» (год неизвестен) / Фото: christies.com
В чем же загадочность братьев?
Загадка №1. Есть одно НО. Хотя создание картин в мастерской было совместным, их творчество - это все еще работа трех разных людей. Историки стремились идентифицировать и изолировать роль каждого из них, потому что эпоха, пропитанная индивидуализмом (важный императив для выражения гения!), пытается справиться с видением «коллективного искусства». Суть загадки касается соответствующей роли каждого брата в их общей работе: картины неоднородны, хотя основные темы раскрывают доминирующую личность того или другого.
Эти работы представляют собой настоящую проблему для искусствоведов и составляют самую суть «тайны братьев Ленен».
Работы братьев Ленен «Две девочки» / «Кузница»
Загадка №2.
Но тайна, окружающая братьев Ленен, на этом не заканчивается. Помимо предполагаемого разнообразия их личностей, завеса тайны также окутывает многие их композиции. Откуда такой особый интерес к крестьянским сценам у представителей парижской элиты? Как сформировалось столь нестандартное сочетание популярных крестьянских элементов с элементами буржуазии, которое никогда не встречается в действительности? Откуда, наконец, это чрезмерное присутствие детей, иногда одетых в жалкие, а иногда и буржуазные наряды - и все это в одной картине? Некоторые видят в этом особое сочувствие братьев Ленен к благотворительным действиям.
Работа братьев Ленен «Крестьянская телега» (1641)
Роль каждого брата
Исходя из множественных споров искусствоведы привели свою интерпретацию о роли каждого из братьев:
1. Антуан, старший, был автором небольших групповых портретов в несколько архаичном стиле и неуклюжих пропорциях. Он любил свободную и яркую палитру, детские сцены.
2. Луи считается настоящим гением искусства в этой семье, автором «большого стиля» братьев Ленен. Ему приписывают все самые амбициозные работы, самые новаторские и совершенные: крестьянские сцены, мифологические сюжеты, демонстрирующие чувственность, лучшие портреты. Его стиль - строгий, мощный, в оттенках коричневого, зеленого, серого и синего.
3. Матье - самая спорная фигура в семье, и мнения о нем широко расходятся. Тот факт, что он пережил двух своих братьев, которые умерли в 1648 году, похоже, играет не в его пользу. После 1648 года Матье потерял все самые лучшие качества, наработанные в мастерской вместе с братьями. Его картины приобрели более нелепую форму искусства без необходимости поддерживать собственную художественную репутацию или репутацию студии. Хотя, обогащенный репутацией мастерской и преемственностью своих братьев, Матье приложил все усилия для совершенствования семейного дела. Ему приписывают мастерство, чувство расстановки позы, ракурса и более разнообразную цветовую гамму. Как и его братья, Матье был портретистом. При этом он добился гражданских и воинских почестей и даже дворянства.
Работа братьев Ленен «Семейство молочницы» (ок 1641)
Творчество братьев-художников - свидетельство того ошеломительного успеха, которого они достигли при жизни. Как и многие гениальные художники они позже были забыты, а заново открыты искусствоведом и апостолом реализма Шанфлери лишь в середине XIX века. Шанфлери видел в братьях предшественников, отражающих на полотнах истину о жалкой реальности крестьянской ситуации своего времени. Это художники, которые, несмотря на свою преимущественно парижскую карьеру, по-прежнему были сильно привязаны к сельской местности своего родного края. Тайна окутывает братьев Ленен, которые, как это ни парадоксально, были самыми талантливыми и заслуженно известными художниками своего времени. Работы братьев Ленен являются сегодня иконами французского искусства.
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