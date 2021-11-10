17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить

Своеобразные шутки природы.
Пожалуй, каждый согласится, что самым искусным художником и декоратором является матушка-природа. Кроме того, у нее еще есть и чувство юмора. Иначе как объяснить чудеса, которые происходят на снимках из нашего сегодняшнего обзора.
1. «Раз, два, три, четыре, пять, ураган идет гулять!»
Область, которой не повезло.
2. «Вот вам немного яблочек, угощайтесь!»
«Скромный» урожай яблок.
3. «Парень, ты давно не приходил к пруду и не кормил меня, поэтому мы с прудом пришли к тебе!»
«Псс, парень, хлеба нет!?»
4. Так вот откуда Ван Гог черпал вдохновение!
Удивительный рисунок травы.
5. Снег, присыпанный песком? выглядит как огромный десерт, засыпанный какао
Снег в пустыне Сахара.
6. Результат работы самого вежливого и аккуратного урагана
Последствия урагана Хавьер.
7. «Сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь видом!»
Под куполом радуги.
8. «Похоже, у банка сегодня нерабочий день!»
Скажите спасибо за выходной!
9. «Оказывается, светлячки реально светят!»
Крошечный фонарик.
10. «Простите, но я не умею читать!»
«А я возьму и съем!»
11. «Странно, весной на этом месте был водопад...»
Замерзший водопад.
12. «Снег под линейку насыпали?»
Прямая линия снега.
13. Радуга внутри радуги, а вам слабо!?
Оптическая иллюзия или реальность?
14. «Господи, это что метеорит!?»
Облако в Марокко.
15. Идеальная зима перфекциониста
Идеальный зимний пейзаж.
16. Природа, оборудовала мою собаку подсветкой
Забавные игры солнца.
17. «Белки там что, свет включили?»
Дерево, горящее изнутри.
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