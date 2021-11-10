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17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить


Своеобразные шутки природы.

Своеобразные шутки природы.

Пожалуй, каждый согласится, что самым искусным художником и декоратором является матушка-природа. Кроме того, у нее еще есть и чувство юмора. Иначе как объяснить чудеса, которые происходят на снимках из нашего сегодняшнего обзора.

1. «Раз, два, три, четыре, пять, ураган идет гулять!»


Область, которой не повезло.

Область, которой не повезло.

 

2. «Вот вам немного яблочек, угощайтесь!»


17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить

«Скромный» урожай яблок.

 

3. «Парень, ты давно не приходил к пруду и не кормил меня, поэтому мы с прудом пришли к тебе!»


17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить

«Псс, парень, хлеба нет!?»

 

4. Так вот откуда Ван Гог черпал вдохновение!


Удивительный рисунок травы.

Удивительный рисунок травы.

 

5. Снег, присыпанный песком? выглядит как огромный десерт, засыпанный какао


Снег в пустыне Сахара.

Снег в пустыне Сахара.

 

6. Результат работы самого вежливого и аккуратного урагана


Последствия урагана Хавьер.

Последствия урагана Хавьер.

 

7. «Сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь видом!»


Под куполом радуги.

Под куполом радуги.

 

8. «Похоже, у банка сегодня нерабочий день!»


Скажите спасибо за выходной!

Скажите спасибо за выходной!

 

9. «Оказывается, светлячки реально светят!»


Крошечный фонарик.

Крошечный фонарик.

 

10. «Простите, но я не умею читать!»


17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить

«А я возьму и съем!»

 

11. «Странно, весной на этом месте был водопад...»


Замерзший водопад.

Замерзший водопад.

 

12. «Снег под линейку насыпали?»


Прямая линия снега.

Прямая линия снега.

 

13. Радуга внутри радуги, а вам слабо!?


Оптическая иллюзия или реальность?

Оптическая иллюзия или реальность?

 

14. «Господи, это что метеорит!?»


Облако в Марокко.

Облако в Марокко.

 

15. Идеальная зима перфекциониста


Идеальный зимний пейзаж.

Идеальный зимний пейзаж.

 

16. Природа, оборудовала мою собаку подсветкой


Забавные игры солнца.

Забавные игры солнца.

 

17. «Белки там что, свет включили?»


Дерево, горящее изнутри.

Дерево, горящее изнутри.

 

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17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутить

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17 фотографий, доказывающих, что природа умеет шутитьПодписаться на мой Instagram
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