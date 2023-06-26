Почему советские тренажеры были не менее эффективные, чем современные

С помощью каких приспособлений советские люди поддерживали форму

В СССР было много приспособлений для поддержания формы / Фото: krsk.au.ru

Спортинвентарь присутствовал в большинстве советских квартир / Фото: ccdi.ru

Какая эффективность была у тренажеров того времени

Тренажеры будут эффективными, если выполнять упражнения правильно / Фото: uk.fixbicycle.com

Упражнения на жгутах и лентах дают отличный результат / Фото: www.obozrevatel.com

Диск «Грация» сегодня не менее эффективен, чем в СССР / Фото: gorka-shop.ru

Аппликатор Кузнецова помогает снять мышечное напряжение / Фото: www.rebenok.com

При первичном применении фитбола не стоит превышать нагрузку / Фото: youla.ru

Кардиотренировки эффективны для снижения веса / Фото: m.sputnik.by

Какой бы вид тренировки вы не выбрали, во всем должна быть мера / Фото: lockerdome.com