Случайный прогресс: какие открытия стали неожиданностью даже для их изобретателей

Каждое изобретение играет свою роль в прогрессе человечества, поэтому учёные неустанно работают над новыми. Вот только далеко не все открытия, которые переворачивают мир, стели результатом многолетнего труда и исследований. Порой случается и так, что они оказываются, мягко говоря, неожиданностью даже для тех, кто их и придумал - создавали то они одно, а получилось внезапно совсем другое.
1. Пенициллин
Один из самых знаменитых эпизодов из науки, когда случайность перевернула мир. /Фото: authorea.com
Пожалуй, трудно найти более известный случай в истории науки, когда революцию в медицине совершила случайность наравне с халатностью. А ведь именно так был открыт пенициллин, ставший первым антибиотиком, доступным человечеству. И всё потому, что шотландский учёный-биолог Александр Флеминг не очистил свои предметные стёкла от бактерий перед уходом в отпуск, а вернувшись с отдыха, отметил, что болезнетворные микроорганизмы попросту уничтожил некий штамм гриба, разросшийся сверху, который и оказался тем самым пенициллином.
2. Микроволновое излучение
Забытая в кармане вкусняшка подарила миру микроволновку. /Фото: eda-land.ru
Ещё один популярный пример из научных исследований, когда случайность и наблюдательность подарили миру технологию, используемую повсеместно. Но на этот раз она принадлежит инженеру Перси Спенсеру, который отправился работать с гаджетом под названием магнетрон, оставив в кармане своей одежды шоколадку. А после он увидел, что та растаяла, и сделать это могли только микроволны, исходившие от того самого магнетрона. Ещё несколько лет тестов и усовершенствований, и в недалёком будущем большинство домов на планете обзавелось собственной микроволновкой.
3. Застёжка-липучка
Липучка была бы невозможной, если бы у её изобретателя не было бы наблюдательности и... собаки. /Фото: komi-nao.ru
Наблюдательным оказался и инженер из Швейцарии Жорж де Местраль. Как-то он гулял с собакой и обратил внимание на количество репейников, застрявших у неё в шерсти. Исследователь решил изучить надоедливый цветок под микроскопом, и десятки его миниатюрных крючков, которые и позволяют ему так сильно зацепиться, натолкнули его на мысль, что это же можно сделать и в текстильной среде. Поэтому он придумал не только искусственную имитацию этих крючков, но и малюсеньких петлей, за которые первые должны крепиться.
4. Тефлон
Изобретение, которое должно было быть для холодильников, используется на печках. /Фото: techinsider.ru
Уж в скольких кухонных шкафах на протяжении многих лет лежат тефлоновые сковородки, но мало кому известно, что их могло и не быть. А всё потому, что исследователь Рой Планкет даже не планировал изобретать что-то подобное - изначально он работал над созданием альтернативы охлаждающих элементов, которые использовались тогда в холодильном оборудовании. Правда, получилось при этом у него вещество, которое было как раз стойким к высокой температуре, ещё и к ряду химических веществ – его-то мы и знаем сегодня как тефлон.
5. Вулканизованная резина
Иногда, чтобы сделать открытие, нужно вовремя... уронить. /Фото: tiempo.com
А вот этому случайному изобретению недолго до 200-летия осталось, но вулканизированной резиной повсеместно пользуются до сих пор. Началось же всё из-за резкого снижения спроса на обычную резину, причём из-за её уязвимости перед экстремально высокой температурой.
Но был человек, который не сдавался, и пытался возродить популярность резины за счёт её модернизации. Им оказался Чарльз Гудиер, и человечеству сильно повезло, что он был не просто энтузиастом, а неуклюжим энтузиастом: однажды он случайно уронил кусок резины на разогретую плиту и заметил, что она воспламеняться что-то не торопилась - так он узнал, в каком направлении двигаться, чтобы открыть новый, более устойчивый тип материала.
6. Кока-кола
Лекарство от зависимости превратилось в легендарную газировку из-за стечения обстоятельств. /Фото: istorik.net
Самый знаменитый на планете газированный напиток его изобретатель Джон Пембертон вначале не планировал создавать. Его задачей была разработка нового лекарства, которое могло бы помочь пациентам справиться или хотя бы облегчить зависимость от морфия (которой, к слову, страдал и сам Пембертон, получивший ранение в годы Гражданской войны в США).
Тогда он изготовил микстуру, куда входили листья коки и африканский орех, содержащий кофеин, под названием кола. Но вот газировкой ему помогли стать новые законы штата и смекалка изобретателя. Когда в регионе, где жил Джон, ввели сухой закон, он быстренько приспособил микстуру для подачи в автоматах с газировкой – само собой, и будущая Кока-кола разливалась уже с пузырьками.
7. Радиоактивность
Первый случай фиксации радиоактивности получился из-за... плохой погоды. /Фото: ru.wikipedia.org
Кто бы мог подумать, но даже радиоактивные способности урана, которыми сегодня пользуются для получения энергии миллионы людей, тоже были открыты случайно. Причём помогла наблюдательности французского исследователя Анри Беккереля... пасмурная погода.
А дело было так: физик в очередной раз экспериментировал над фосфоресценцией обогащенных солей урана, выжигая изображения на фотопластинках. А затем он сделал паузу в тестах - ему нужен был мощный солнечный свет, а небо затянуло тучами. Поэтому все материалы он убрал подальше в шкаф. Когда погода улучшилась, Беккерель достал фотопластину и понял, что она засветилась прямо в ящике - тогда-то он и понял, что делало это не Солнце, а тот самый уран.
8. Кукурузные хлопья
Случайно испорченное тесто помогло придумать знаменитый сухой завтрак. /Фото: kuntsevo.ru
История изобретения кукурузных хлопьев - это типичный пример, когда непрофессионализм неожиданно может приносить не только минусы. А началось всё с того, что Кит Келлог, помогавший брату готовить пищу для пациентов небольшого санатория, не очень хорошо замесил тесто для хлеба - заготовка из кукурузной муки была полна комочков, да ещё и постояла, пока братья на время ушли. Но мужчины решили печь сдобу из того, что есть, и результат был неожиданным - комочки в тесте запеклись до хрустящих кусочков и были отлично встречены пациентами.
9. Электрокардиостимулятор
Ошибка одного учёного неожиданно стала спасением для миллионов жизней. /Фото: ru.wikipedia.org
Сегодня этот прибор спасает тысячи жизней, но его могло бы не случиться, если бы не невнимательность сотрудника университета Корнелла Уилсона Грейтбатча. Ведь он-то работал над созданием устройства, которое бы записывало сердцебиение зверей, вот только для очередного опытного образца случайно выбрал другой транзистор. А когда начал тестировать гаджет, заметил, что импульсы, которые тот генерирует, почти не отличаются от ритма сердцебиения людей.
10. Пружинка Слинки
Игрушка для детей была придумана, когда её автор её... уронил. /Фото: locals.md
История разноцветной прыгающей игрушки началась нетривиально - в разгар Второй мировой войны, когда на флоте служил инженером Ричард Джеймс. Как-то он задумал создать новый тип пружин, чтобы те могли обеспечивать стабильную работу чувствительных устройств в условиях идущего по волнам судна. Во время работы он случайно уронил один из прототипов и обратил внимание, как резво она стала «прагать» и понял, что может, для флота он и не сделает открытие, но новую интересную игрушку точно придумал.
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