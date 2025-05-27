Случайный прогресс: какие открытия стали неожиданностью даже для их изобретателей

1. Пенициллин

Один из самых знаменитых эпизодов из науки, когда случайность перевернула мир. /Фото: authorea.com

2. Микроволновое излучение

Забытая в кармане вкусняшка подарила миру микроволновку. /Фото: eda-land.ru

3. Застёжка-липучка

Липучка была бы невозможной, если бы у её изобретателя не было бы наблюдательности и... собаки. /Фото: komi-nao.ru

4. Тефлон

Изобретение, которое должно было быть для холодильников, используется на печках. /Фото: techinsider.ru

5. Вулканизованная резина

Иногда, чтобы сделать открытие, нужно вовремя... уронить. /Фото: tiempo.com

6. Кока-кола

Лекарство от зависимости превратилось в легендарную газировку из-за стечения обстоятельств. /Фото: istorik.net

7. Радиоактивность

Первый случай фиксации радиоактивности получился из-за... плохой погоды. /Фото: ru.wikipedia.org

8. Кукурузные хлопья

Случайно испорченное тесто помогло придумать знаменитый сухой завтрак. /Фото: kuntsevo.ru

9. Электрокардиостимулятор

Ошибка одного учёного неожиданно стала спасением для миллионов жизней. /Фото: ru.wikipedia.org

10. Пружинка Слинки

Игрушка для детей была придумана, когда её автор её... уронил. /Фото: locals.md