Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств

Любители серебряных изделий иногда сталкиваются с тем, что кухонные предметы, элементы декора или украшения, время от времени темнеют и покрываются чёрным налётом, становясь тусклыми и матовыми. Решить эту проблему можно в домашних условиях, без лишних затрат и с помощью банальных средств, которые есть в шкафу практически у каждой хозяйки.

1. Первый метод: нашатырь

2. Второй метод: сода с фольгой

3. Третий метод: столовый уксус с лимонной кислотой

4. Четвёртый метод: зубная паста или зубной порошок

5. Пятый метод: губная помада

6. Шестой метод: соль с содой

7. Профессиональные средства

Можно использовать нашатырный спирт.Нашатырный спирт – бесцветная жидкость с невероятно резким аммиачным запахом. Зачастую его используют в медицине, а также в быту в качестве чистящих средств и удобрения. Поэтому нашатырь отлично подходит для чистки изделий из серебра будь то украшения или вилки с ложками и ножами. Проводить процедуры чистки лучше всего в хорошо проветриваемом помещении (во дворе или на балконе, в крайнем случае можно открыть окно на кухне). Возьмите подходящую по размеру ёмкость и разведите в ней две части воды с одной частью нашатырного спирта. Поместите в раствор серебряные изделия и оставьте до получаса при лёгком потемнении (если предметы сильно почернели, то их можно оставить на несколько часов, а то и на целые сутки). По истечению времени извлеките столовые приборы или украшения из ёмкости и как следует вымойте тёплой водой. На последнем этапе необходимо хорошенько протереть изделия мягкой тряпочкой, чтобы вернуть им первозданный блеск и красоту.Сода с фольгой — эффективный метод для чистки серебра.На первый взгляд такой метод очистки звучит немного странно, поскольку фольга чаще всего используется изоляции, сохранности продуктов, ремесленной промышленности и даже для создания ювенильных украшений. Казалось бы, как с её помощью можно почтить серебро? Очень просто. Существует пара эффективных способов, проверенных годами. Итак, возьмите подходящего размера кастрюлю или другую ёмкость, застелите дно фольгой и влейте пару литров кипятка. Следом добавьте полстакана соды (при сильном потемнении изделий можно высыпать полный стакан) и пару капель моющего средства для посуды, дождитесь полного растворения всех ингредиентов. Аккуратно поместите столовые приборы или украшения в ёмкость с раствором и оставьте на полчаса-сорок минут. Извлеките, вымойте в тёплой воде и протрите безворсовой тряпкой.Погрузите серебряные предметы в кипящую воду с содой и фольгой.Второй метод – в кипящую воду высыпается стакан пищевой соды, следом погружается пара шариков из смятой фольги и уже потом предметы, которые нуждаются в чистке. Достаточно пяти-семи минут для полноценной чистки и все изделия будут как новенькие. Однако важно учесть тот факт, что таким методом нельзя злоупотреблять, поскольку сода и кипящая вода деформируют изделия, съедая покрытия. Поэтому со временем они могут утратить свой блеск и первозданную красоту. Дальше вилки, ложки, ножи, кофейники, подносы и прочая кухонная утварь извлекается из кипящей смеси, тщательно промывается под тёплой проточной водой и насухо вытирается мягким полотенцем или тряпочкой.Смесь лимонной кислоты с уксусом также превосходно справляется с потемневшим серебром.Зачастую столовый уксус используется в кулинарии, однако многие хозяйки нашли ему и другое применение, поскольку он обладает умеренной кислотностью и способностью растворять, а также удалять минеральные отложения и пятна. Поэтому он прекрасно подойдёт для чистки ювенильных украшений и столовых приборов из серебра. Хотя с сильным потемнением он не справится, зато разводы, налёт и тусклость исчезнет как по мановению волшебной палочки. Метод довольно простой, поэтому не составит труда привести изделия в порядок. Для чистки понадобится полстакана уксуса, пара столовых ложек лимонной кислоты и пара литров тёплой воды. Разведите хорошенько все ингредиенты до полного растворения, возьмите таз или кастрюлю, выложите все предметы, которые нужно почистить и залейте получившейся смесью. Оставьте до получаса, после как следует вымойте чистой водой и встретите насухо мягкой тканью.Есть и другой способ. Нужно смочить ватный диск уксусом и аккуратно протереть им серебряные приборы и украшения. Такой метод подойдёт для предметов, утративших блеск.Зубная паста и зубной порошок одинаково хорошо подходят не только для чистки зубов, а также для выведения пятен с различных вещей и предметов. Поэтому совсем неудивительно, что хозяйки нашли этим двум средствам применение в быту. Впрочем, и тем, и другим можно привести в порядок изделия из серебра. И если паста более щадящее средство, то с зубным порошком нужно быть осмотрительнее, поскольку он считается более абразивным средством. Метод весьма бюджетный, но при этом достаточно эффективный. Однако не стоит прибегать к такой чистке на постоянной основе, поскольку на изделиях из серебра могут появиться мелкие царапины, от которых сложно избавиться, так что придётся нести предметы на полировку в специальный сервисный центр или ювелирную мастерскую. Итак, небольшое количество зубной пасты или порошка нужно нанести на зубную щётку или поролоновую губку. Вспенить и аккуратно распределить по серебру лёгкими массирующими движениями. Оставить пену на несколько минут, а после смыть тёплой водой и как следует протереть мягким полотенцем или безворсовой тряпочкой.Для чистки серебра можно использовать старую губную помаду.Несмотря на то, что губную помаду изобрели ещё во времена древних цивилизаций, таких как Египет и Месопотамия, современные девушки нашли ей уйму применений и не только в качестве косметического средства для придания красоты. Некоторые хозяйки используют помаду для чистки столовых приборов и ювелирки из серебра – всё потому, что в её составе содержатся различные жиры, воск и частицы диоксида титана. В совокупности все эти ингредиенты не только питают нежную кожу губ, а на отлично справляются с мелкими загрязнениями, царапина и тусклостью на предметах, да и налёт расщепляют весьма неплохо. Поэтому, если вам срочно нужно почтить кольцо, серьги или цепочку, возьмите стик и пройдитесь старенькой помадой по изделию. Оставьте на несколько минут, после протрите тряпкой, вымойте в тёплой воде и ещё раз хорошенько вытрите.Погрузите серебряные предметы в раствор из соли с содой.Соль имеет богатую историю и на протяжении тысячелетий использовалась людьми для различных целей от разменной «монеты» для обмена товара до натурального консерванта и удобрения. В современном мире ей также нашли с сотню различных применений помимо кулинарии. Впрочем, для чистки серебра она также сгодится, особенно в сочетании с содой. Всё что понадобится, так это поллитра тёплой воды и в равных пропорциях соль с содой (по одной столовой ложке). Готовится раствор, в котором замачиваются мелкие изделия. Оставить нужно не менее чем на тридцать минут, после достаточно протереть насухо мягкой тряпочкой.Используйте специальные средства для серебряных изделий.Помимо подручных средств для чистки существуют и профессиональные. Например, специальный полироль для серебряных изделий, который удаляет налёт и тусклость, возвращая первозданный блеск. Также можно приобрести раствор, содержащий смесь мягких поверхностно-активных веществ и растворителей, деликатно очищающих серебряные предметы. Если позволяют финансы, то можно приобрести про Silver dip – специально разработанное профессиональное средство, предназначенное для удаления налёта, потемнений, пятен и других загрязнений, а также для придания блеска.