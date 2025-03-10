Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств

Любители серебряных изделий иногда сталкиваются с тем, что кухонные предметы, элементы декора или украшения, время от времени темнеют и покрываются чёрным налётом, становясь тусклыми и матовыми. Решить эту проблему можно в домашних условиях, без лишних затрат и с помощью банальных средств, которые есть в шкафу практически у каждой хозяйки.
1. Первый метод: нашатырь
Можно использовать нашатырный спирт.
Нашатырный спирт – бесцветная жидкость с невероятно резким аммиачным запахом. Зачастую его используют в медицине, а также в быту в качестве чистящих средств и удобрения. Поэтому нашатырь отлично подходит для чистки изделий из серебра будь то украшения или вилки с ложками и ножами. Проводить процедуры чистки лучше всего в хорошо проветриваемом помещении (во дворе или на балконе, в крайнем случае можно открыть окно на кухне). Возьмите подходящую по размеру ёмкость и разведите в ней две части воды с одной частью нашатырного спирта. Поместите в раствор серебряные изделия и оставьте до получаса при лёгком потемнении (если предметы сильно почернели, то их можно оставить на несколько часов, а то и на целые сутки). По истечению времени извлеките столовые приборы или украшения из ёмкости и как следует вымойте тёплой водой. На последнем этапе необходимо хорошенько протереть изделия мягкой тряпочкой, чтобы вернуть им первозданный блеск и красоту.
2. Второй метод: сода с фольгой
Сода с фольгой — эффективный метод для чистки серебра.
На первый взгляд такой метод очистки звучит немного странно, поскольку фольга чаще всего используется изоляции, сохранности продуктов, ремесленной промышленности и даже для создания ювенильных украшений. Казалось бы, как с её помощью можно почтить серебро? Очень просто. Существует пара эффективных способов, проверенных годами. Итак, возьмите подходящего размера кастрюлю или другую ёмкость, застелите дно фольгой и влейте пару литров кипятка. Следом добавьте полстакана соды (при сильном потемнении изделий можно высыпать полный стакан) и пару капель моющего средства для посуды, дождитесь полного растворения всех ингредиентов. Аккуратно поместите столовые приборы или украшения в ёмкость с раствором и оставьте на полчаса-сорок минут. Извлеките, вымойте в тёплой воде и протрите безворсовой тряпкой.
Погрузите серебряные предметы в кипящую воду с содой и фольгой.
Второй метод – в кипящую воду высыпается стакан пищевой соды, следом погружается пара шариков из смятой фольги и уже потом предметы, которые нуждаются в чистке. Достаточно пяти-семи минут для полноценной чистки и все изделия будут как новенькие. Однако важно учесть тот факт, что таким методом нельзя злоупотреблять, поскольку сода и кипящая вода деформируют изделия, съедая покрытия. Поэтому со временем они могут утратить свой блеск и первозданную красоту. Дальше вилки, ложки, ножи, кофейники, подносы и прочая кухонная утварь извлекается из кипящей смеси, тщательно промывается под тёплой проточной водой и насухо вытирается мягким полотенцем или тряпочкой.
3. Третий метод: столовый уксус с лимонной кислотой
Смесь лимонной кислоты с уксусом также превосходно справляется с потемневшим серебром.
Зачастую столовый уксус используется в кулинарии, однако многие хозяйки нашли ему и другое применение, поскольку он обладает умеренной кислотностью и способностью растворять, а также удалять минеральные отложения и пятна. Поэтому он прекрасно подойдёт для чистки ювенильных украшений и столовых приборов из серебра. Хотя с сильным потемнением он не справится, зато разводы, налёт и тусклость исчезнет как по мановению волшебной палочки. Метод довольно простой, поэтому не составит труда привести изделия в порядок. Для чистки понадобится полстакана уксуса, пара столовых ложек лимонной кислоты и пара литров тёплой воды. Разведите хорошенько все ингредиенты до полного растворения, возьмите таз или кастрюлю, выложите все предметы, которые нужно почистить и залейте получившейся смесью. Оставьте до получаса, после как следует вымойте чистой водой и встретите насухо мягкой тканью.
Есть и другой способ. Нужно смочить ватный диск уксусом и аккуратно протереть им серебряные приборы и украшения. Такой метод подойдёт для предметов, утративших блеск.
4. Четвёртый метод: зубная паста или зубной порошок
Для чистки подойдёт как зубная паста, так и зубной порошок.
Зубная паста и зубной порошок одинаково хорошо подходят не только для чистки зубов, а также для выведения пятен с различных вещей и предметов. Поэтому совсем неудивительно, что хозяйки нашли этим двум средствам применение в быту. Впрочем, и тем, и другим можно привести в порядок изделия из серебра. И если паста более щадящее средство, то с зубным порошком нужно быть осмотрительнее, поскольку он считается более абразивным средством. Метод весьма бюджетный, но при этом достаточно эффективный. Однако не стоит прибегать к такой чистке на постоянной основе, поскольку на изделиях из серебра могут появиться мелкие царапины, от которых сложно избавиться, так что придётся нести предметы на полировку в специальный сервисный центр или ювелирную мастерскую. Итак, небольшое количество зубной пасты или порошка нужно нанести на зубную щётку или поролоновую губку. Вспенить и аккуратно распределить по серебру лёгкими массирующими движениями. Оставить пену на несколько минут, а после смыть тёплой водой и как следует протереть мягким полотенцем или безворсовой тряпочкой.
5. Пятый метод: губная помада
Для чистки серебра можно использовать старую губную помаду.
Несмотря на то, что губную помаду изобрели ещё во времена древних цивилизаций, таких как Египет и Месопотамия, современные девушки нашли ей уйму применений и не только в качестве косметического средства для придания красоты. Некоторые хозяйки используют помаду для чистки столовых приборов и ювелирки из серебра – всё потому, что в её составе содержатся различные жиры, воск и частицы диоксида титана. В совокупности все эти ингредиенты не только питают нежную кожу губ, а на отлично справляются с мелкими загрязнениями, царапина и тусклостью на предметах, да и налёт расщепляют весьма неплохо. Поэтому, если вам срочно нужно почтить кольцо, серьги или цепочку, возьмите стик и пройдитесь старенькой помадой по изделию. Оставьте на несколько минут, после протрите тряпкой, вымойте в тёплой воде и ещё раз хорошенько вытрите.
6. Шестой метод: соль с содой
Погрузите серебряные предметы в раствор из соли с содой.
Соль имеет богатую историю и на протяжении тысячелетий использовалась людьми для различных целей от разменной «монеты» для обмена товара до натурального консерванта и удобрения. В современном мире ей также нашли с сотню различных применений помимо кулинарии. Впрочем, для чистки серебра она также сгодится, особенно в сочетании с содой. Всё что понадобится, так это поллитра тёплой воды и в равных пропорциях соль с содой (по одной столовой ложке). Готовится раствор, в котором замачиваются мелкие изделия. Оставить нужно не менее чем на тридцать минут, после достаточно протереть насухо мягкой тряпочкой.
7. Профессиональные средства
Используйте специальные средства для серебряных изделий.
Помимо подручных средств для чистки существуют и профессиональные. Например, специальный полироль для серебряных изделий, который удаляет налёт и тусклость, возвращая первозданный блеск. Также можно приобрести раствор, содержащий смесь мягких поверхностно-активных веществ и растворителей, деликатно очищающих серебряные предметы. Если позволяют финансы, то можно приобрести про Silver dip – специально разработанное профессиональное средство, предназначенное для удаления налёта, потемнений, пятен и других загрязнений, а также для придания блеска.
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