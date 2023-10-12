Три элементарных способа, как сделать черствый хлеб снова мягким

Как размягчить зачерствевший хлеб: три простых способа.

Как вернуть мягкость зачерствевшему хлебу.

1. Микроволновая печь

В микроволновку нужно поместить хлеб и небольшую емкость с водой.

2. Духовой шкаф

Черствый хлеб можно реанимировать в духовке.

Хлеб нужно завернуть в фольгу и поместить в духовку.

3. Пароварка или дуршлаг с кастрюлей

Как размягчить хлеб в пароварке.

Зачерствевшему хлебу можно вернуть мягкость .