История штуковины от «женской истерии»: факты и фотографии

В XIX веке визит к доктору-массажисту был обычным делом.
Сегодня этот аксессуар предлагают магазины интимных товаров, а ещё пару столетий назад его использовали в медицинской практике серьёзные доктора. В этом обзоре – история вибратора, какой она было с момента его появления и до наших дней.
1. Вибратор, как лекарство
Один из первых ручных вибраторов для дам.
Сегодня это может показаться странным, но эскулапы прошлого назначали дамам процедуры с использованием вибратора как средство от «истерии». Женщинам рекомендовалось проходить курс лечения специальным прибором, а когда самих приборов ещё не было и в помине, то процедуры проводили доктора. А ещё можно было поехать в пансионат, где предлагались гидропроцедуры.
Один из первых ручных электровибраторов.
2. Самый первый в мире вибратор
Так выглядел первый вибратор. Правда, на фото попала только его часть.
В XIX веке все заговорили про некую «женскую болезнь», которая портила дамам настроение. Врачи назначали страдалицам специальный массаж, что было весьма утомительно для исполнения – ведь с некоторыми пациентками медикам приходилось возиться по полчаса. И чтобы облегчить ручной труд врачей, появился чудо-прибор.
В 1869 году американец Георг Тэйлор, практикующий врач, предложил коллегам первый вибратор «Манипулятор». Правда, это изобретение совершенно не было похоже на современные аналоги, которые без проблем помещаются в дамской сумочке. «Манипулятор» был огромной машиной, работу которой обеспечивали три человека – двое следили, чтобы не погас огонь, а третий работал непосредственно с пациенткой.
3. Что такое «женская истерия»?
Даму исцеляют от женской истерии.
Одной из самых серьёзных дамских болезней в XIX веке считали «бешенство матки» или «дамскую истерию». Медики всерьёз считали, что этот орган может перемещаться по организму, вызывая то смех, то слёзы, то раздражительность, а то и повышенную сексуальную активность. Похоже, врачи прошлого пытались бороться с ПМС.
Стоит сказать, что эта старая история вызвала неподдельный интерес британского режиссёра Тани Уэкслер и так её впечатлила, что Уэкслер сняла художественный фильм «Без истерики!»
4. Эволюция вибратора
Одна из первых моделей вибраторов.
Паровой вибратор несколько облегчил врачебную долю в борьбе с дамской истерией, но машина занимала сразу две комнаты, была неудобна в использовании, и с этим нужно было что-то делать. Так, в 1880 году компания Weiss выпустила первый в мире электромеханический вибратор.
Аккумулятор для зарядки первых электровибраторов.
Вибратор, который придумал Гамильтон Бич.
Через 2 года британский изобретатель Джозеф Мортмер Грэнвиль создал новую модель – «Молот Грэнвиля». Это устройство действительно напоминало по форме этот инструмент, да и звук издавало ещё тот.
Вибратор с резиновыми насадками.
Вибратор, работающий от сети.
Вибратор 1902 г. в.
Вибратор 1902 года в собранном состоянии.
Чемоданчик со средством от дамской истерии.
И только в 1902 году появился первый ручной электровибратор. Его изобретатель Гамильтон Бич предлагал использовать это устройство в домашних условиях.
5. Пропаганда вибраторов
Рекламный плакат вибратора.
Сразу после появления вибраторов для домашнего пользования, журналы, газеты и витрины магазинов начали просто пестреть рекламой этого чудо-прибора. Медики рекомендовали использовать их не только по прямому назначению, но и для борьбы с жировыми отложениями, для массажа от головных болей и болей в спине. В США вибраторы получили огромное распространение. Уже в 1917 году из продавали в комплекте с насадок к пылесосу, а цены на них колебались от 5 и до 200 долларов.
Газетная реклама.
6. Вибратор, как секс-игрушка
А потом о производстве вибраторов на некоторое время забыли. И их триумфальное возвращение на рынок состоялось только в 1966 году с лёгкой руки Джона Тавеля, который оформил патент на дидло-вибратор на батарейках.
И уже в середине прошлого века появились самые различные модели, отличающиеся формой, цветом, дизайном и набором функций. Новые модели с их предшественниками роднило только назначение.
7. Музей вибраторов
Музей вибраторов в Сан-Франциско.
Представьте, что вибраторы появились куда раньше, чем электроутюг и многие другие бытовые приборы, которые сегодня нас окружают. И это дало им безусловное право обзавестись собственным музеем. Посетить Antique Vibrator Musuem можно, оказавшись в Сан-Франциско. Здесь собрана коллекция экспонатов с 1800-х по 1970 годы – практически за 100 лет существования прибора от дамской истерии.
Экспонаты музея вибраторов.
Весьма интересная модель.
Модель вибратора 1928 г. в.
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