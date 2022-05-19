История Аляски

Более века Российская империя владела Аляской и прилегающими островами, пока 150 лет назад 18 октября 1867 года Александр II не уступил эти земли США за семь с лишним миллионов долларов. По альтернативной версии, Аляску не продали, а сдали в аренду на сто лет, но товарищ Хрущев в 57-м году ее американцам фактически подарил. Более того, некоторые убеждены, что полуостров до сих пор наш, поскольку судно, на котором везли золото в оплату сделки, затонуло.
Так или иначе, вся эта история с Аляской за давностью лет затуманилась. Предлагаем разобраться, как так получилось, что часть другого континента вошла в состав России и с чего решили продавать земли, на которых за 30 лет после продажи добыли 200 миллионов долларов золотом.
Репу и картошку вам
В 1741 году выдающий российский путешественник датского происхождения Витус Беринг преодолел пролив между Евразией и Северной Америкой (который впоследствии назвали его именем) и стал первым человеком, исследовавшим берега Аляски. Через полвека туда прибыл купец и по совместительству мореплаватель Григорий Шелихов, который приучил местное население к репе и картофелю, распространил среди туземцев православие и даже основал сельскохозяйственную колонию «Слава России». С того времени Аляска стала принадлежать Российской империи на правах первооткрывателя, а ее жители неожиданно для себя стали подданными императора.
Индейские диверсии
Вид на столицу русской Аляски — Ново-Архангельск.
Индейцы, и их можно понять, были недовольны тем, что чужестранцы захватили власть над их землями, да еще заставляют есть репу. Свое неудовольствие они выразили тем, что в 1802 году сожгли Михайловскую крепость, которую основала компания Шелихова и его деловых партнеров. Вместе с церковью, начальной школой, верфью, мастерскими и арсеналом. А через три года подпалили еще один опорный пункт русских. Эти дерзкие предприятия ни за что бы туземцам не удались, если бы их не вооружили американские и английские предприниматели.
Как бы чего не вышло
Денег из Аляски выкачивали много: мех калана стоил дороже золота. Но жадность и недальновидность добытчиков привели к тому, что уже в 1840-х годах ценных зверьков на полуострове практически не осталось. Правда, к тому времени на Аляске были обнаружены нефть и золото. Именно это, как ни парадоксально, стало важнейшим стимулом поскорее избавиться от этих территорий. Дело в том, что на Аляску начали активно прибывать американские старатели, и русское правительство обоснованно опасалось, что вслед за ними придут американские войска или, что еще хуже, нагрянут англичане. К войне империя не была готова, а отдавать Аляску за спасибо было бы совсем глупо.
Обременительное приобретение
Первая страница договора «об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний».
Идея продать Аляску, пока еще можно, родилась у брата императора Константина Романова, который занимал пост главы Морского штаба России. Это предложение самодержец Александр II одобрил и 3 мая 1867 года подписал договор о продаже заморских земель США за 7,2 миллиона долларов (по нынешнему курсу — примерно 119 миллионов золотом). В среднем получилось где-то под четыре с половиной доллара за квадратный километр со всем недвижимым имуществом, на нем расположенным.
В соответствии с процедурой договор передали в Конгресс США. Комитет по иностранным делам (в лица членов этого комитета вы можете вглядеться на приведенной иллюстрации) высказывал сомнения относительно целесообразности столь обременительного приобретения в обстановке, когда в стране только что завершилась гражданская война. Тем не менее договор был ратифицирован, и над Аляской взвился звездно-полосатый флаг.
Где деньги, Зин?
Чек на покупку Аляски. Выписан на имя Эдуарда Андреевича Стекля.
Барон Эдуард Стекль, поверенный в делах российского посольства в Вашингтоне, получил чек на сумму 7 миллионов 200 тысяч долларов. 21 тысячу он взял себе за труды, 144 тысячи в качестве обещанных взяток раздал сенаторам, проголосовавшим за ратификацию договора. Остальное отправил в Лондон банковским переводом. Купленные на эту сумму золотые слитки по морю повезли в Петербург. При конвертации валюты сначала в фунты, а потом в золото потеряли примерно полтора миллиона.
Но это еще полбеды. Корабль «Оркни», перевозивший золотые слитки, затонул на подходе к российской столице. Компания, которая зарегистрировала груз, объявила себя банкротом, и ущерб возместили только частично. Между тем на полуострове началась золотая лихорадка, и, как уже было сказано, за 30 лет там добыли золота на 200 миллионов долларов.
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