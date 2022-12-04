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Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК

Это изменение коснётся и туристов, туроператоры уже грустно принялись подсчитывать грядущие убытки.

Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК


Ожидается, что 15 декабря парламент Индонезии примет новую редакцию Уголовного кодекса страны. В кодексе добавиться одна статья, которая больно ударит не только по любителям свободных отношений, но и по всему туристическому потоку. Представители туриндустрии считают, что такое нововведение может оставить мусульманскую страну без туристов. Так, преступлением будет считаться секс вне брака. Подобное нарушение будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Более того, парам будет запрещено жить вместе до свадьбы. Ассоциация работодателей Индонезии (APINDO), в которой состоят и представители местных принимающих компаний, отельеров и т. д, выступила против таких поправок. В организации считают, что подобная статья «принесёт больше вреда, чем пользы», особенно для бизнеса, работающего в сфере туризма и гостеприимства.

Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК

Заместитель министра юстиции Индонезии Эдуард Омар Шариф Хиаредж заявил, что будет "гордиться Уголовным кодексом, который соответствует индонезийским ценностям". Новую редакцию кодекса поддерживают многие исламистские группы. Останутся неизменными запрет абортов (за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования) и статья за "колдовство и чёрную магию".

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Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК

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Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УКПодписаться на мой Instagram

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