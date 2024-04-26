Как избавиться от неприятного запаха и чрезмерной влажности в погребе

Погреб — это помещение, расположенное внутри здания, как правило, на низком этаже или под землёй. Он может использоваться для множества целей, включая хранение овощей, консервации, вина, вяленого мяса и других продуктов.







Зачастую это тёмное прохладное помещение с определённым уровнем влажности. Но иногда случается так, что в погребе начинает откровенно пахнуть сыростью, из-за чего на стенах и потолке появляются первые признаки грибка, а вслед за ним разрастается и плесень. Рассказываем о том, как избавиться от неприятного запаха и чрезмерной влажности, а также предотвратить подобные неприятности.



Главные причины появления сырости в погребе

Как правильно подготовить погреб к просушке

Способы просушки погреба

1. Свеча

2. Жаровня

3. Сухой спирт

4. Электрообогреватель

5. Гигроскопичные материалы

Профилактические методы

Прежде чем приступать к действиям, необходимо выявить причины появления сырости в погребе.При правильной конструкции и уходе за погребом в нём не должно быть избыточной влаги. Однако существуют некоторые факторы, которые приводят к чрезмерной сырости и неприятному запаху:• Отсутствие изоляции и/или надлежащей вентиляции;• Плохие дренажные и гидроизоляционные системы;• Неисправность сантехники или трубопроводов, что может привести к протечкам и попаданию влаги в погреб.Важно помнить о правильной подготовке погреба перед просушкой.Оптимальное время для просушки погреба — лето, когда на улице тепло и нет дождя. Это объясняется тем, что высокая температура на улице способствует испарению лишней влаги из погреба. Кроме того, отсутствие дождей означает, что в помещении скапливается меньше влаги, что облегчает его просушку. В таких условиях процесс осушения происходит быстро и максимально эффективно, а чтобы достичь конечного результата, необходимо следовать паре простых правил:• Демонтаж всех полок, стеллажей и мебели из погреба – первый и самый эффективный способ высушивания помещения. Это помогает максимально увеличить поток воздуха и уменьшить количество влаги, удерживаемой в погребе. Все полки, мебель и стеллажи необходимо разместить на открытой местности, хорошо продуваемой со всех сторон и оставить на несколько часов на солнце.• Обязательно оставьте открытым люк или вход на несколько дней. Приток тёплого воздуха снаружи будет проникать в погреб и увеличивать испарение. Кроме того, если оставить вход или люк открытыми в течение нескольких дней, это также улучшит вентиляцию и снизит риск образования плесени и других потенциальных загрязнений.Демонтируйте все полки, мебель, ящики в погребе.• Стоит также проверить естественную вентиляцию. Если она слабая, её можно стимулировать искусственно с помощью вентилятора или других средств механической вентиляции. Также может сработать способ с факелом из бумаги, который подпалив, подносят к вентиляционному отверстию и держат до тех пор, пока нагретый воздух не начнёт активно подниматься вверх по трубе, вытягивая за собой влажные потоки. Однако всё же рекомендуется контролировать и поддерживать оптимальный уровень естественной вентиляции, чтобы предотвратить потенциальное появление плесени и других загрязнений в помещении.• После проветривания следующим шагом будет тщательная очистка стен и пола погреба от возможного мусора, грязи и гнилостного налёта. Профилактическая уборка помогает ещё больше снизить риск образования грибка и других загрязнений, а также создаёт более здоровую и гигиеничную обстановку в помещении в целом. Кроме того, таким образом можно устранить любые стойкие запахи, которые могли накапливаться с течением времени.Продезинфицируйте и обработайте все стены, пол и потолок.• Также рекомендуется срезать верхний слой земляного пола и удалить его, добавив на его место сухой чистый песок.• Все поверхности, включая стены, необходимо обработать крепким раствором перманганата калия. Этот раствор является эффективным дезинфицирующим средством и антисептиком, подавляющим неприятные запахи, рост бактерий, грибков и других микроорганизмов, накапливающихся в помещении.Просушка погреба с помощью свечи.Одним из способов высушивания влажных помещений, таких как погреб, является использование обычной свечи. Тепло от пламени увеличивает скорость испарения и удаляет лишнюю влагу из помещения. При проведении процедуры, рекомендуется оставлять люк или дверь в помещение открытыми на время уборки и сушки. Это обеспечивает максимальную вентиляцию и сушку воздуха. Поместите свечу в прочную банку или любую другую ёмкость и поставьте на пол как можно ближе к вентиляционному отверстию, подсоединив к нему дополнительную трубу.С помощью жаровни также можно просушить погреб.Также для просушки помещения можно использовать жаровню. Но этот метод подходит в том случае, если в погребе нет воспламеняющихся предметов, настилов и прочих вещей, которые могут привести к пожару. При использовании жаровни для просушки помещения лучше всего поджечь дрова или уголь, достигнув стабильной температуры горения, а затем опустить жаровню вниз, желательно разместив её по центру. Это обеспечивает необходимую вентиляцию и поток воздуха для эффективного удаления влаги из помещения, обеспечивая надлежащие условия сушки. Кроме того, этот метод также поддерживает равномерное нагревание и температуру в помещении, что способствует эффективной просушке как стен, так и пола с потолком.Чтобы просушить погреб, используйте сухой спирт.Также можно использовать сухой спирт в качестве альтернативного метода осушения (метод такой же, как и при свече). Сухой спирт горит чисто, без резкого или неприятного запаха и без образования дыма. Кроме того, сухой спирт при сгорании выделяет большое количество тепла, что способствует циркуляции воздуха и ускорению высыхания. Также стоит отметить, что благодаря высокому содержанию спирта он также помогает дезинфицировать и очищать поверхности от возможных загрязнений.Используйте электрообогреватель.Электрические обогреватели также можно использовать в качестве быстрого и эффективного способа сушки погреба. Их тепловая мощность и высокая скорость нагрева делают их идеальными для быстрой просушки различных помещений. Стоит также отметить тот факт, что электронагреватели являются более безопасным вариантом, в отличие от свечей и жаровен, поскольку они не выделяют дыма или запахов и не создают потенциально опасных условий для пожара. Это делает электронагреватели особенно подходящими для осушения подвалов и других закрытых помещений, где может возникнуть опасность возгорания или задымления.Используйте гигроскопичные материалы, поскольку они также облегчат задачу с просушкой погреба.Если в погребе отсутствует вентиляция, то упомянутым ранее способы, будут бесполезны. В таких случаях использование материалов с высокой гигроскопичностью может стать эффективным и альтернативным методом удаления избыточной влаги. Гигроскопичные материалы (например соль, силикат, известь, сухие опилки и др) легко впитывают воду и удерживают её в течение длительного периода времени, что делает их оптимальными для сушки влажных помещений.Не стоит забывать и о профилактических мерах.После того, как погреб очищен и высушен, рекомендуется провести профилактическую обработку, чтобы обеспечить его защиту от чрезмерной влажности:• Заделайте трещины и зазоры в стенах и полу, чтобы уменьшить вероятность проникновения влаги;• Установите пароизоляцию и убедитесь, что она покрывает все поверхности, чтобы уменьшить вероятность впитывания влаги;• Поддерживайте хорошую вентиляцию погреба, установив вытяжное отверстие так, чтобы обеспечивать регулярный приток воздуха и снижая вероятность застоя, а также накопления влажности.