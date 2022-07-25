Знаменитые фальшивомонетчики в истории

Фальшивомонетчик, подписывавший свои подделки







Подделка монет не лучший способ заработать, однако все зависит от того, какие именно монеты вы решили копировать. Подделывая десятицентовики, банк вы точно не сорвете, тем не менее, есть несколько монет, которые стоят немалых денег. Например, монета 1933 года «Двойной орел» номиналам 20$ может сделать коллекционера миллионером.



Фальсификатор, известный как «Человек Омега», чеканит почти точные копии этой монеты. Почти точные? На самом деле монеты неотличимы — за исключением одного символа. Человек Омега преднамеренно наносит его на монету в качестве торговой марки. Это крошечное изображение знака омеги, видимое только под микроскопом. К нему относятся как к проявлению высокомерия Человека Омеги, потому что без знака даже эксперты не могут отличить подделку.



На самом деле, копии сделаны настолько тщательно и детально, что некоторые коллекционеры осознанно платят тысячи долларов за его реплики. Даже если ему будет недостаточно миллионов, которые стоят эти монеты, он может собой гордиться. Но далеко не всем, кто подделывает монеты сходит это с рук.



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