15 потрясных и интересных фактов о землетрясениях

Потрясные факты о самых разрушительных землетрясениях.
Человечество покорило космос, научилось строить умные машины, раскрыло многие тайны природы. Но природа просто так не сдаётся – люди и сегодня не в состоянии бороться с самыми мощными проявлениями её нрава. По всей планете происходят многочисленные землетрясения, а человек так и не научился предсказывать их с высокой точностью В нашем обзоре любопытные факты об этом природном явлении.
1. Смертельная опасность
Смертельная опасность.
Землетрясения убивают около 8000 человек каждый год. В течение последних 4000 лет они унесли около 13 миллионов жизней.
2. Землетрясение в Индийском океане
Землетрясение в Индийском океане.
Землетрясение в Индийском океане в 2004 году было колоссальным по мощности. Оно сгенерировало достаточно энергии, чтобы обеспечить электричеством всех дома и предприятия в Соединенных Штатах в течение трех дней.
3. Как происходит землетрясение
Как происходит землетрясение.
Толчки происходят потому, что смещаются литосферные плиты вдоль линий разлома земной коры. Во время более крупных землетрясений могут происходить подземные толчки, которые длятся в течение многих лет.
4. Причины землетрясений
Причины землетрясений.
Землетрясения в основном вызваны геологическими разломами. Однако они также могут быть вызваны оползнями, испытаниями ядерного оружия, бурением шашт и вулканической активностью.
5. Посейдон - «Сотрясатель Земли»
Посейдон - «Сотрясатель Земли».
В древней Греции люди верили, что землетрясения вызывает бог моря Посейдон. Во время ярости Посейдон ударяет по земле своим трезубцем и это вызывает землетрясение. Его непредсказуемое агрессивное поведение принесло ему прозвище «Сотрясатель Земли».
6. Землетрясение по-индийски
Землетрясение по-индийски.
В индуистской мифологии Земля удерживается на месте восемью гигантскими слонами, которые балансирует на спине черепахи, стоящей на свернувшейся в кольцо гигантской змее. Если какое-либо из этих животных шевелится или перемещается, происходит землетрясение.
7. Цунами
Цунами.
Землетрясение под океаном может вызвать цунами, которое перемещается во всех направлениях со скоростью до 970 км. Когда цунами достигает береговой линии, волна поднимается на высоту более 30 метров, что вызывает массовые разрушения.
8. Перуанская лавина
Сход лавины.
Худшая лавина в истории, вызванная землетрясением, произошла в Перу в 1970 году. 800-метровая волна льда, грязи и камней обрушилась вниз с горы Уаскаран на скорости 400 км/ ч. Она погребла под собой целые деревни и убила более 18 000 человек.
9. Оползень
Последствия оползня.
Худший оползень в мире произошел после землетрясения в 1920 году в провинции Ганьсу в Китае. В результате оползня погибло около 200 000 человек.
10. Пожар в Сан-Франциск из-за землетрясения
Пожар в Сан-Франциск из-за землетрясения.
Землетрясение 1906 года в Калифорнии оценивалось в 7,8 по шкале Рихтера. Оно привело к тому, что 90% Сан-Франциско сгорело во время пожаров, вызванных разрывами газовых труб. Сан-Франциско горел в течение трех дней и ночей.
11. Первый в мире детектор землетрясений
Сейсмограф Чжан Хэна.
Около 2000 лет назад, китайский астроном по имени Чжан Хэн (78-139 н.э.) изобрел первый в мире детектор землетрясений. Прибор мог обнаружить землетрясения на расстоянии 600 км.
12. Самые частые места землетрясний
Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.
Почти 80% крупнейших землетрясений Земли происходят вблизи «Тихоокеанского вулканического огненного кольца», которое представляет собой подковообразную область в Тихом океане, где встречаются многие тектонические плиты. Вторая наиболее сейсмоопасная зона - область под названием Средиземноморский складчатый пояс, который включает в себя такие страны, как Турция, Индия и Пакистан.
13. Интуиция животных
Домашние животные - предсказатели землетрясений.
Ученые считают, что животные могут чувствовать слабые толчки до землетрясения. Другие ученые считают, что животные могут ощущать электрические сигналы, которые возникают из-за перемещения подземных пород.
14. 9,5 баллов
Последствия страшного землетрясения в Чили.
Самое сильное землетрясение в новейшей истории имело магнитуду в 9,5. Оно произошло в Чили в 1960 году и вызвало гигантские волны в океане, которые нанесли ущерб городам на расстоянии 10 000 км от эпицентра.
15. Энергия от землетрясения
Хиросима после взрыва.
Землетрясение может высвободить в сотни раз больше энергии, чем атомная бомба , которая была сброшена на Хиросиму в Японии в 1945 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии