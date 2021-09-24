Унабомбер: кем был главный экотеррорист прошлого века

С раннего возраста Качинский привлекал внимание взрослых. В 16 лет парень поступил в Гарвард, закончил курс экстерном и тут же начал учебу в Мичиганском университете. Здесь Теодор стал доктором философии по математики и в 25 лет получил должность старшего преподавателя в Беркли. Что же могло так повлиять на этого безусловно умного и талантливого человека, превратив его в опасного, полубезумного экотеррориста?









Скука вундеркинда

Автономное плавание

Конец идиллии

Первая бомба

Массовая рассылка

Унабомбер

Новый удар

Манифест и конец

Тюрьма