Унабомбер: кем был главный экотеррорист прошлого века

С раннего возраста Качинский привлекал внимание взрослых. В 16 лет парень поступил в Гарвард, закончил курс экстерном и тут же начал учебу в Мичиганском университете. Здесь Теодор стал доктором философии по математики и в 25 лет получил должность старшего преподавателя в Беркли. Что же могло так повлиять на этого безусловно умного и талантливого человека, превратив его в опасного, полубезумного экотеррориста?
Скука вундеркинда
Научное сообщество прочило Теодору исключительно успешную карьеру. Однако, позанимавшись несколько лет наукой, юноша внезапно оборвал все связи и переехал в родительский дом в Ломбарде. Спустя еще два года Качинский сам построил небольшую хижину на окраине штата Монтана — здесь не было ни электричества, ни водопровода.
Автономное плавание
Качинский страстно желал полной свободы от окружающего мира. Ему претила зависимость современного человека: государство во многом контролирует жизнь каждого. В своей хижине Теодор осваивал навыки выживания, научился изготавливать примитивные орудия труда и питался тем, что добывал на охоте.
Конец идиллии
В целом, бывший ученый был весьма своим образом жизни доволен. Его не смущало ни отсутствие денег, ни косые взгляды соседей — независимость того стоила. Однако, рядом с хижиной отшельника началась масштабная стройка. Дикая природа уничтожалась на глазах Теодора и он решился на первые диверсии.
Первая бомба
В конце мая 1978 года Качинский послал свою первую почтовую бомбу. Адресатом он выбрал профессора Бакли Криста из Северо-западного университету, но тот оказался человеком подозрительным и вызвал полицию, увидев странный конверт. Вскрыть конверт решился один из шерифов — взрыв чуть не оторвал ему руку.
Массовая рассылка
Весь 1978 год Качинский рассылал свои смертоносные послания по всей Америке. Поняв, что так внимания не добиться, он заложил самодельный заряд на борт Боинга-727. По счастью, из-за небольшого дефекта заряд начал дымиться и пилоты успели посадить самолет до взрыва. Делом странного и невидимого террориста занялись серьезные парни из ФБР.
Унабомбер
Спецслужбы дали террористу кодовое прозвище, ставшее в дальнейшем частью мировой истории. Поскольку Качинский рассылал заряды в университеты и закладывал их в самолеты, ФБР окрестили его UNABOM (University and airline bomber). Несколько лет подряд Унабомбер терроризировал всю страну, а затем внезапно пропал. Затишье продолжалось шесть лет.
Новый удар
В 1993 году Качинский решил возобновить свою деятельность. Первая бомба из новой партии тяжело ранила профессора Дэвида Джелентера, вторая убила крупного бизнесмена Томаса Моссера. Всего за новый период Унабомбер послал 16 бомб — два десятка людей получили серьезные ранения, трое погибли.
Манифест и конец
В 1995 году Качинский наконец отправил в газеты свое сочинение «Индустриальное общество и его будущее», которое пресса окрестила «Манифестом Унабомбера». Бомбист предупреждал весь мир о скором крахе изначально порочной системы современного общества. В общем и целом, мысли Теодора о довлеющем над человеком государстве были действительно дельными, вот только изменить эту ситуацию одной личности, пусть даже пассионарной, не под силу. Почерк Теодора узнал его родной брат, Дэвид Качинский. 3 апреля 1996 года ФБР арестовало Унабомбера в той самой убогой хижине.
Тюрьма
Качинский получил пожизненный срок без возможности досрочного освобождения. Он активно пишет и уже опубликовал несколько своих новых работ — по большей части, речь в них идет о том же самом, что и в знаменитом «Манифесте». В 2010 году сборник его эссе и исправленный вариант Манифеста были опубликованы Feral House, под названием Technological Slavery и прочитать их может любой желающий.
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