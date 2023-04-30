Умные идеи вертикального озеленения

Вертикальное озеленение — идеальное решение для владельцев небольших участков и тех, кто хочет создать уютное зеленое пространство на небольшом балконе или даже в комнате.

С помощью вертикального озеленения можно создать красивые акценты и зонировать пространство. Вариантов вертикального озеленения множество: можно использовать специальные покупные конструкции для создания вертикальных садов, или сделать такие конструкции самостоятельно, используя поддоны, подвесные кашпо, перегородки забора и другие опоры. Вертикальные сады выглядят очень эффектно!

Делимся оригинальными идеями, как создать чудесный вертикальный сад даже на самой скромной площади.





















































































































































































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