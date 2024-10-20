7 увлекательных книг, которые легли в основу захватывающих сериалов Netflix

Стриминговый сервис Netflix уже давно зарекомендовал себя, как один из создателей самых интересных сериалов. Миллионы людей во всём мире следят за новинками и радуются, когда выходит очередной проект. Создатели увлекательных лент, в свою очередь, часто черпают вдохновение в произведениях писателей и берут за основу захватывающие романы, которые читаются буквально на одном дыхании.
Ли Бардуго «Тень и кость»
Американская писательница, приступая к своему дебютному роману цикла ГришиВерс, вряд ли могла представить, насколько популярными окажутся её книги. Своё вдохновение Ли Бардуго во время создания первой книги черпала в русской культуре и фольклоре. В основу сериала «Тень и кость», получившего высокие оценки критиков и зрителей, лёг первый роман цикла и ещё один – «Шестёрка воронов». В сериале, как, собственно, и в литературном первоисточнике, речь идёт о борьбе добра со злом, о магии и любви. Главная героиня собирается объединить два противоборствующих лагеря благодаря обнаруженной у себя силе.
Уолтер Тевис «Ход королевы»
Один из самых рейтинговых сериалов последних лет был снят по одноименному роману Уолтера Тевиса. Его главная героиня сирота Бет Хармон учится играть в шахматы во время войны, и они постепенно становятся её страстью. Правда, ещё во время жизни в приюте у неё появилась зависимость от транквилизаторов, а по мере взросления к этой пагубной привычке добавился ещё и алкоголь. К сожалению, рядом с Бет нет никого, кто помог бы ей победить своих внутренних демонов.
Джулия Куин «Герцог и я»
Именно этот роман положил начало целому циклу, а затем и сериалу «Бриджертоны», ставшему настоящим хитом сразу же после своего выхода на экраны. Удивительно, но любовные романы, действие которых разворачивается в эпоху регентства, нашли свой отклик в сердцах и читателей, и зрителей. Правда, продажи книг этого цикла взлетели как раз после того, как на экраны вышел первый сезон сериала.
Джерард Артур Уэй «Академия Амбрелла»
В основу супергеройского одноименного боевика легли захватывающие комиксы, в которых речь идёт о появлении на свет 43 необычных детей, но выжить в этом мире удалось далеко не всем. Зато оставшиеся семеро стали настоящими супергероями, способными защитить мир от зла и тьмы. Кстати, сама книга получила множество наград, в том числе и очень престижную премию Айснера за лучшую мини-серию.
Джей Эшер «13 причин почему»
Первый роман писателя в 2007 году произвёл настоящий фурор. Джей Эшер говорил открыто о тех вещах, о которых говорить, в общем-то не принято. О подростковом мире, где взросление происходит через боль, где правят собственные законы, а некоторые происходящие события заставляют краснеть от стыда. Книга мгновенно стала бестселлером, а вышедший в 2020 году одноименный сериал способствовал новому витку популярности произведения.
Дуглас Дж., Олшейкер М. «Охотник за разумом: Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств»
Книга, которая легла в основу сериала «Охотник за разумом», вовсе не похожа на классический детектив или боевик. Она даже может показаться слегка скучной, но это очень поверхностное впечатление. Произведение исследует психологию поведения преступников и заставляет погрузиться с головой в мрачный, а местами и страшный мир преступлений. Но при этом авторам удалось привнести в свой роман изрядную долю юмора и заставить читателей не отрываться от книги. У каждого персонажа, описанного в произведении, есть реальный прототип.
Александр Даган «Лучше, чем люди»
Автор этой книги больше известен, как сценарист и продюсер, однако его роман «Лучше, чем люди» заслуживает самого пристального внимания читателей. Он о роботах, умеющих не только выполнять сложные работы, производить расчёты и обслуживать людей. Они становятся почти человечными, научившись испытывать чувства и эмоции, принимать решения сообразно ситуации и быть преданными тем людям, которых они выбрали. Изначально одноимённый сериал был снят компаниями Yellow, Black and White, Sputnik Vostok Production, а в 2019 году права на него продали Netflix.
