С кем и за что стрелялись знаменитые русские бретеры XIX века

Хладнокровные убийцы или личности, не умеющие контролировать свою агрессию?

Михаил Сергеевич Лунин

Михаил Сергеевич Лунин

Федор Александрович Уваров (Черный)

По словам современника, Екатерина Сергеевна Лунина «была лучше, чем красавица: умная, милая, изящная, вся в брата».

Князь Федор Гагарин

Фёдор Фёдорович Гагарин, портрет кисти Карла Гампельна

Федор Иванович Толстой (Американец)

Дядя знаменитого писателя Льва Толстого, Фёдор Иванович Толстой

Фёдор Толстой в преклонных годах . Художник Филипп Рейхель, 1846 г.