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Какую серьезную ошибку допускают многие водители при замене масляного фильтра



Замена масла и масляного фильтра – одни из важнейших процедур в вопросе технического обслуживания транспортного средства. При всей своей кажущейся простоте они имеют ряд серьезных подводных камней. Особенно это касается замены фильтра: неправильная установка которого гарантированно оберется сначала утечкой смазочного материала, а затем и куда более тяжелыми последствиями для всего автомобиля.

Замена дело не простое. /Фото: cardivision.com.

Замена дело не простое. /Фото: cardivision.com.

 

Казалось бы, что может быть проще замены моторного масла? Наверняка многие автомобилисты занимаются этой процедурой самостоятельно без какой-либо посторонней помощи. Открутил, слил, промыл, поменял фильтр и наконец залил новое. На первый взгляд ничего сложного, особенно для специалиста СТО, работающего с автомобилями каждый божий день на протяжении многих лет. Однако, как показывает практика, наломать дров можно даже в такой в целом бесхитростной процедуре, как замена смазочного материала.

Менять не сложно. /Фото: wallpapers.com.

Менять не сложно. /Фото: wallpapers.com.

 

И речь в данном случае идет отнюдь не о классических недоливах или переливах масла, смешивании масел разных марок и типов, несвоевременной замене, а об установке масляного фильтра. Последний следует менять не только по «регламенту». Фильтр в обязательном порядке меняется в случае длительного простоя транспортного средства (2-3 года), при использовании форсированного мотора, в случае проведения ремонтных работ, связанных с разгерметизацией смазочной системы. Также фильтр обязательно меняется в случаях использования средств для промывки системы.


Нужно регулярно менять. /Фото: penskesocial.com.

Нужно регулярно менять. /Фото: penskesocial.com.

 

Однако, есть еще кое-что, о чем ни в коем случае не стоит забывать при замене фильтра. Дело в том, что многие начинающие мастера не смазывают уплотнительное резиновое кольцо фильтра перед установкой. Подобная ошибка – страшное упущение. А все потому, что при попытке установить деталь «на сухую» та самая прокладка скорее всего будет деформирована. Как результат, это приведет к нарушению герметичности всей системы и неизбежно закончится утечкой моторного масла. В любом случае после замены фильтра абсолютно не лишним будет еще раз удостовериться в отсутствии протечек.

Не забывайте смазывать прокладку. /Фото: voltman.su.

Не забывайте смазывать прокладку. /Фото: voltman.su.

 

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