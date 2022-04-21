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Фотопроект о женщинах племени химба

В рамках проекта «Рожденные дикими» фотограф Алегра Элли провела четыре года в отдаленных уголках планеты среди племен, сохраняющих традиционный уклад, несмотря на влияние внешнего мира. Эта фотоподборка посвящена женщинам племени химба, проживающего в северной части Намибии. По словам фотографа, роль женщины здесь чрезвычайно высока. В то время как мужчины работают, уходя даже в города, их сестры, жены и матери растят детей и занимаются хозяйством.

Фотопроект о женщинах племени химба

Малышка химба играет с одной из своих косичек. По традиции она будет укладывать волосы в две косы так, чтобы те росли на лицо. Когда девочка достигнет половой зрелости, она отбросит свои волосы назад, заплетет их в несколько жгутов и украсит смесью молочного жира и охры

Фотопроект о женщинах племени химба

Традиционная прическа девушек племени

Фотопроект о женщинах племени химба

Козы играют большую роль в жизни этого народа: обеспечивают его мясом и молоком, а шкуры животных используются для создания одежды и украшений

Фотопроект о женщинах племени химба

Отдых около традиционной грязевой лачуги после доения коз и сбора воды

Фотопроект о женщинах племени химба

Юбки из шкуры козы здесь очень популярны. Их носят и маленькие девочки, и взрослые женщины

Фотопроект о женщинах племени химба

Женщины племени собрались в лачуге для участия в церемонии посвящения девочки в девушку в начале ее менструального цикла. Во время обряда они жгут разные корни и травы, чтобы получить ароматный дым, которым пропитывают свое тело, как мы — духами

Фотопроект о женщинах племени химба

Местные женщины регулярно втирают в кожу смесь из молочного жира и охры. Ее используют и для создания прически. В этом засушливом месте, где воды всегда не хватает, женщины редко моют голову, и такая маска служит для защиты кожи головы, не дает распространяться неприятным запахам и улучшает внешний вид

Фотопроект о женщинах племени химба

Частью инициации девушек народа химба является кожаная корона, которая устанавливается на голове представительницы прекрасного пола как символ того, что она достигла брачного возраста

Фотопроект о женщинах племени химба

Кожаная корона на голове девушки, прошедшей инициацию

Фотопроект о женщинах племени химба

Девушка позирует на притоке реки Кунене, которая образует границу между Анголой и Намибией

Фотопроект о женщинах племени химба

Браслеты украшают ноги девушек и защищают от укусов ядовитых насекомых. Когда у девушки умирает мать, браслет с левой ноги снимается на целый год в знак траура

Фотопроект о женщинах племени химба

Пока мужчины пасут скот или ищут работу в городе, женщины остаются в клане матери. Замужние — живут в клане своего мужа

Фотопроект о женщинах племени химба

Женщина народа химба в свадебном головном уборе. По традиции этот народ полигамен, поэтому замужние женщины часто делят кров с другими женами своего мужа и их семьи постоянно увеличиваются

Фотопроект о женщинах племени химба

Молодые мамы смотрят через реку Кунене, на их спинах дети в традиционных переносках. Для мальчиков и для девочек переноски разные. Если у женщины есть только мальчики, а она хочет девочку, то она будет носить на себе переноску для девочки.

Считается, что так предки услышат желание ее сердца и пошлют ей ребенка желанного пола

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