Величие и роскошь: коронационные платья российских самодержавных императриц

Одним из ключевых моментов при монарших дворах во все времена считалась коронация. Особа, готовящаяся войти на престол, должна была предстать во всем своем блеске и величии. В этом обзоре представлены роскошные коронационные платья российских императриц.











Первой российской императрицей, вошедшей на престол и правившей самостоятельно, стала Екатерина I. Ее коронация состоялась 7 мая 1724 года. Т. к. вторая жена Петра I не была благородного происхождения, император пожелал короновать ее, заботясь о будущем своих дочерей (они получали титул цесаревен только в если оба родителя коронованы).







Коронационное платье Екатерины I выполнено из красного шелка, украшенного серебряной вышивкой. Платье заказывалось в Берлине. В Россию привезли не готовый наряд, а «патрон», т. е. скрепленный только несколькими швами. Портные опасались не угадать размер императрицы. В итоге платье оказалось слишком широким, и за три дня до коронации русские белошвейки в спешном порядке подгоняли его по фигуре Екатерины. В итоге сзади на юбке образовались складки, и сместились карманы.



Один из иностранных послов описал платье императрицы как «великолепную робу малинового цвета, вышитую серебряной нитью». Юбка была выполнена такой длины, чтобы при ходьбе выглядывала туфелька с малиновой лентой.

Портрет Анны Иоановны Коронация Анны Иоановны состоялась через два месяца после ее приезда в Россию из Курляндии 28 апреля 1730 года. Платье было сшито из лионской парчи в России, но немецким портным . Если сравнить фото и портрет, то сразу же бросается в глаза разная отделка платье. Скорее всего это связано с тем, что наряд несколько раз изменяли в соответствии с веяниями тогдашней моды.Портрет императрицы Елизаветы Петровны Коронационное платье Елизаветы Петровны сшито из российской ткани. Императрица приказала также всем придворным явиться на коронацию в нарядах, выполненных отечественными портными. Платье Елизаветы Петровны было сшито из парчи (глазет) серебряного цвета. Ширина платья полностью соответствует тогдашней моде рококо. В то время в таких платья дамы даже сесть не могли, поэтому многие из них, желая отдохнуть , ложились прямо на пол в своих нарядах (естественно не в присутствии императрицы). Сама Елизавета Петровна никогда не выходила в одном и том же наряде дважды. После ее кончины осталось 15 тысяч платьев.Российская императрица Екатерина II.Коронация Екатерины II (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) состоялась в 1762 году. Платье императрицы было сшито из серебряной парчи , украшенной двуглавыми орлами. Наряд Екатерины Великой – единственный, на котором сохранились кружева. Талия императрицы, в отличие от предшественниц, была узкой – всего 62 см.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)