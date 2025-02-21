Эволюция компьютерных игр

Просто уму не постижимо, как развилась компьютерная графика. Если раньше, наши любимые видеоигры были просто набором пикселей, то сегодня – это практически фотореалистичная картинка. Эволюция видеоигр в сегодняшней подборке.
Test-Drive тогда.
Test-Drive сегодня.
The Elder Scrolls тогда.
The Elder Scrolls сейчас.
DOOM тогда.
DOOM сейчас.
Fallout тогда.
Fallout сейчас.
Gran Turismo тогда.
Gran Turismo сейчас.
Mario Kart тогда.
Mario Kart сейчас.
Need for speed тогда.
Need for speed сейчас.
Sid Meier’s Civilization тогда.
Sid Meier’s Civilization сейчас.
Tomb Raider тогда.
Tomb Raider сейчас.
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