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С нами не соскучишься!

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Эволюция компьютерных игр

Просто уму не постижимо, как развилась компьютерная графика. Если раньше, наши любимые видеоигры были просто набором пикселей, то сегодня – это практически фотореалистичная картинка. Эволюция видеоигр в сегодняшней подборке.

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Test-Drive тогда.

Эволюция компьютерных игр

Test-Drive сегодня.

Эволюция компьютерных игр

The Elder Scrolls тогда.

Эволюция компьютерных игр

The Elder Scrolls сейчас.

Эволюция компьютерных игр

DOOM тогда.

Эволюция компьютерных игр

DOOM сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Fallout тогда.

Эволюция компьютерных игр

Fallout сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Gran Turismo тогда.



Эволюция компьютерных игр

Gran Turismo сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Mario Kart тогда.

Эволюция компьютерных игр

Mario Kart сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Need for speed тогда.

Эволюция компьютерных игр

Need for speed сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Sid Meier’s Civilization тогда.

Эволюция компьютерных игр

Sid Meier’s Civilization сейчас.

Эволюция компьютерных игр

Tomb Raider тогда.

Эволюция компьютерных игр

Tomb Raider сейчас.

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