10 продуктов, которые позволят побороть забывчивость и продуктивнее работать

Наверняка многие хотя бы пару раз в своей жизни сталкивались с тем, что в тот или иной момент забывали о самом главном и важном. Согласитесь, что подобное плачевно сказывается на душевном состоянии, вызывая негодование. О том, что же лучше всего употреблять в пищу (и это вовсе не капуста, как могло показаться на первый взгляд), дабы побороть забывчивость и продуктивнее работать - далее в статье.