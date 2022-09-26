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Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

Оставленные на зиму ботва, опавшие листья, падалица и одинокие сорняки не просто портят внешний вид вашего участка, но и создают немало проблем, решать которые предстоит в следующем сезоне.
Что же нужно непременно убрать из сада и огорода и почему?
Среди дачников бытует мнение, что после сбора урожая огород можно оставить в покое до весны. Ведь все растительные остатки, оказавшиеся на участке, за зиму перегниют и превратятся в бесплатное и чрезвычайно полезное удобрение. Увы, далеко не все из того, что остается в саду и огороде, так безопасно, как кажется и многие отходы действительно необходимо убирать, причем за пределы участка.

Опавшие листья



Как только не оправдывают неопытные садоводы свое нежелание сгребать и сжигать листья плодовых деревьев и кустарников: они и красивые, и пахнут осенью, и укрывают корни растений от морозов… Нет, нет и еще раз нет – вреда от опавших листьев куда больше, чем пользы!

Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

Многие из них могут быть поражены бактериальными или грибковыми заболеваниями, служить пристанищем для зимующих личинок и яиц насекомых-вредителей, да и сам процесс гниения не слишком полезен в приствольных кругах. Все опавшие листья нужно собирать, выносить за пределы участка и сжигать.

Овощная ботва



Убирая овощи, мы часто удаляем с них все лишнее прямо на грядке. Листья, стебли, часть корешков и шелуха отправляются в грунт и, как мы думаем, перегнивают там. Увы, в теплое время года ботва становится не питанием для гряд, а идеальным укрытием для вредителей. Слизни, гусеницы, самки свекловичной тли и десятки других насекомых с радостью заселятся в созданный для них теплый домик. Впрочем, даже если ботва и останется без вредителей, полноценно перегнить на поверхности гряд она не сможет – и пользы от нее не будет.

Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

Все растительные остатки после уборки овощей необходимо складировать в компостной куче
Оптимальное место для складирования ботвы на зиму – компостная куча. Ее правильное формирование и своевременная обработка соответствующими препаратами позволят вам превратить растительные излишки в полезное удобрение.

Сорняки



Когда вы проводили последнюю прополку грядок? Наверняка в тот момент, когда убирали с них овощи. А ведь за оставшиеся пару теплых месяцев практически все сорняки успевают вырасти заново, а некоторые еще и зацвести. Их корни и семена за зиму не погибнут, а ранней весной тронутся в рост, отнимая питание у капризных благородных культур.

Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

В середине октября удалите сорняки с грядок и приствольных кругов. Если мысль о полноценной прополке вгоняет вас в тоску, хотя бы пройдитесь по зеленым вредителям плоскорезом – сил и времени на повторное прорастание у них не останется.

Падалица яблок, груш и сливы



Из фруктов, только что упавших с дерева, может получиться неплохое варенье, а вот удобрение выйдет неважное. Во-первых, падалица притягивает ос, которые с радостью поселяются рядом с бесплатной «столовой», и прогнать которых ох как непросто. Во-вторых, в плодах, помимо плодожорки, непременно есть и косточки, которые взойдут и надолго обеспечат вас борьбой с дикой порослью. В третьих, косточки станут лакомством и для грызунов, которые соберутся на ваш участок со всех окрестных мест и останутся на нем после сытной зимовки. И наконец, стоит помнить, что первыми с дерева падают плоды, пораженные вредителями или заболеваниями, и оставляя их на земле, вы способствуете распространению проблем, которые могут привести к вымиранию сада.

Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

Правильным решением будет сбор падалицы и компостирование ее в яме, защищенной от грызунов, вместе с другими растительными остатками.

Скошенная трава и обрезанные ветки



Если солидную часть вашего участка занимает газон, не стоит забывать и о нем в канун зимы. Постричь его желательно до высоты 4-5 см, чтобы высокая трава не гнила и не засыхала под слоем снега, а весной не мешала пробиваться свежим росткам. А вот собирать траву после последнего покоса и удалять ее с участка необязательно, если, конечно, вы всегда своевременно стригли газон и он не перерос. Срезанные несколько сантиметров станут естественным удобрением, и к весне от них не останется и следа. Кроме того, траву можно использовать для зимнего мульчирования приствольных кругов, цветов и кустарников, боящихся морозов.

Нужно ли убирать растительные остатки из сада осенью

Обрезанные осенью ветки с деревьев и кустов нужно внимательно осмотреть: если они поражены лишайниками, грибковыми заболеваниями или имеют видимые трещины, сжигайте их без раздумий. А вот если обрезка носила чисто декоративный характер и ветви здоровы, их можно будет использовать весной для создания теплых грядок.
Осенняя уборка растительных остатков в саду и огороде необходима. Конечно, усталость от прошедшего сезона и плохая погода активно демотивируют любого дачника, но это тот случай, когда лучше победить свою лень, чем следующую весну начинать с решения прошлогодних проблем.
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