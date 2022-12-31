Почему некоторые славянские женщины сами убегали в плен к туркам

Во времена процветания Османской империи ее войска, участвуя в войнах на европейском континенте или же совершая дерзкие набеги на страны Средиземноморского региона и Причерноморья, пленили много славянских девушек. Некоторые из них впоследствии попадали в гаремы султанов или османских пашей, где смиренно проживали до конца своих дней. А некоторые пленницы со временем возвращались домой. Но были случаи, когда девушки и женщины добровольно убегали в турецкую неволю.
Из воли в ясырь
Захват пленниц турками и татарами проходил примерно по одному и тому же «сценарию». Врываясь в села и городки, османы, как правило, начинали уничтожать взрослых мужчин. Особенно жестоко это совершалось там, где местные оказывали захватчикам сопротивление. В живых могли оставлять лишь малолетних детей мужского пола. Да и то только для того, чтобы вывезти их в турецкие земли, где из мальчиков потом делали верных воинов султана – янычар.
Янычарами становились мальчики-рабы, взятые в плен в детстве или младенчестве. / Источник: male.mediasalt.ru
Молодые же девушки-славянки были желанной добычей османов. Их брали в плен, часто вырывая из рук рыдающих матерей и сестер. После тщательной «сортировки» по возрасту девушек пешком гнали в Крым, где или продавали на местных невольничьих рынках, или переправляли за море: в Стамбул и другие города империи.
В неволе славянкам было уготовано либо стать работницами в хозяйстве какого-нибудь бея (помещика), либо же попасть в гарем к богатому осману или даже султану. В обоих случаях некоторые девушки мирились со своей судьбой и до конца дней оставались жить на чужбине. Однако многие всю жизнь тосковали по родным местам и довольно часто спустя годы возвращались домой.
Колонна невольников, которых турки ведут в Стамбул. Средневековая европейская гравюра. / Источник: was.media.com
Случалось такое в основном после заключения мирных договоренностей между Османской империей и ее северными соседями: Речью Посполитой, Гетманщиной, а позже – и Российской империей.
Жизнь в татарских гаремах
Степная красота некоторых восточнославянских девушек после пленения гарантировала им дорогу в гарем какого-нибудь паши или даже самого османского султана. Естественно, статус наложницы или одной из жен вельможи не гарантировал спокойную жизнь. Однако для некоторых девушек это был по-настоящему «счастливый билет», за который они хватались обеими руками.
Некоторые славянские девушки представляли себе жизнь в гареме как некую сказку.
И все же многие всю жизнь тайно мечтали вернуться когда-нибудь в родные края. Красивые истории о Роксолане или Хатидже Турхан – украинках, ставших настоящими «императрицами османов», это скорее исключение, нежели «правило» жизни наложниц султана. Интриги, заговоры, постоянный страх за свою жизнь и жизнь детей – вот настоящие реалии султанского гарема.
Все это становилось причиной того, что много славянских женщин при первом же удобном случае бросали все: драгоценности, шелка, даже детей, рожденных в гареме, и возвращались в родные городки, села и хутора. Однако не всем им на родине была уготована теплая встреча.
Как встречали дома вернувшихся из гаремов женщин
Большинство женщин, которые возвращались из османской неволи, тепло встречали в родных краях. Как правило, православная церковь внимала покаяниям бывших пленниц, которых татары вынуждали отрекаться от христианства и принимать ислам. Им прощалась измена в вере, они заново получали крещение и даже иногда снова выходили замуж. Однако были случаи, когда особо фанатично настроенные земляки-христиане убивали возвратившихся «мусульманок». Но об этом чуть позже.
Многие славянские женщины-невольницы, даже будучи любимыми своими богатыми мужьями-османами, всю жизнь тосковали по родине и мечтали вернуться домой.
В греко-католическом архиве города Перемышль хранится один интересный документ, написанный в конце XVII века священником из села Радруж (сейчас находится в Закерзонье – этнических украинских землях на территории Польши). Называется он «Краткая история женщины, которая вернулась из татарского плена». В ней рассказывается о судьбе Марии Дубневич – жены сельского старосты, попавшей в 1672 году в плен к османам.
Священник описывает возвращение Марии домой в 1699 году после 27 лет татарской неволи, где женщина была женой одного из состоятельных вельмож Стамбула. Именно после его смерти Мария бросила все богатство, а также двоих сыновей, которых она родила паше, и собрав некоторые ценные вещи, на телеге возвратилась домой. В родном селе женщина успела застать живым своего первого мужа – Василия, который, впрочем, в скором времени скончался.
Церковь в Радруже, которую отремонтировала бывшая османская пленница Мария Дубневич. / Источник: was.media.com
Оставшись действительно одинокой, Мария всецело отдалась благотворительности. Все деньги, а также золотую статуэтку Девы Марии, которые были привезены ею из Стамбула, женщина передала церкви в Радруже. Всю оставшуюся жизнь она посвятила Богу и добрым делам, как бы искупая все случившееся с ней. Похоронена была Мария рядом со своим первым мужем Василием в церкви, о которой она так заботилась после возвращения домой.
Пленницы по своей воле
После того как в 1672 году султан Мехмед IV завоевал Подолье, количество плененных турками славянских женщин значительно увеличилось. Однако среди них было немало таких, которые добровольно бросив все, шли в османские гаремы. Интересно, что на протяжении всех 27 лет, когда Подолье находилось под властью турок, документалисты фиксировали случаи возвращения из османских гаремов как плененных, так и добровольно ушедших туда русинок.
Османские воины похищают женщин. Ксилография Лоренса Штоера, 1530 год. / Источник: facebook.com
И вот теперь обещанные рассказы о жестоких расправах с вероотступницами. В архивных документах Каменец-Подольска можно найти истории нескольких женщин, которые в свое время добровольно отрекались от веры, семьи и родственников, и бежали в татарский плен. После они возвращались, однако прощение получали далеко не все.
Наказание за вероотступничество и блуд
Молодая подолянка (имя в документе не указывается) по фамилии Дзвиняцкая добровольно бежала из дому в османскую неволю. На протяжении 5 лет она жила в качестве наложницы одного из османских вельмож в Валахии (нынешняя Румыния). После возвращения домой из турецкого гарема и раскаяния перед земляками женщину наказали.
В XVI веке Валахия формально была независимым княжеством, однако находилась под протекторатом Османской империи.
Ей было велено купить двухфунтовые свечи в приходскую церковь, во время литургии лежать в ней на полу крестом и работать в помещичьем хозяйстве. Через несколько лет после возвращения Дзвиняцкая вышла замуж за земляка, получив на это разрешение священника.
Еще в одном документе можно найти историю некой Анны. Она была женой мельника Антония из Карвасар – пригорода Каменца-Подольского. Женщина вела распутную жизнь, за что была наказана: ее публично избили плетями на городской площади. После экзекуции Анна, бросив все, бежала в город Хотин, которым в то время владели османы. Там она отреклась от христианства и, приняв ислам, стала сожительствовать с неким Мехмедом – турком-каменщиком.
Хотинская крепость. Город, который сейчас находится в Черновицкой области Украины, был основан в 1002 году.
Прожив с новым «мужем» всего 2 недели, Анна однажды захватив с собой два платка, зеленый кафтан, контуш из французской ткани, а также сумку с серебряными монетами, сбежала в подольское село Исаковцы. Тут женщина планировала безбедно и спокойно жить, однако через несколько лет ей все же пришлось поплатиться за свои поступки.
Летом 1716 года Анну поймали и заперли в ратуше Каменца. Городской суд признал ее виновной в вероотступничестве и приговорил к смерти. Через три дня во время пятничной ярмарки женщине публично отсекли голову.
Почему женщины бежали к татарам
Подобные истории возвратившихся из турецкой неволи были в то время нередки. Их рассказывали на базарах, в корчмах (кабаках) и просто на улицах. И несмотря на это женщины и девушки продолжали добровольно бежать в османский плен. Зачем же они это делали, если знали, что платой за вероотступничество может быть смерть?
Одной из главных причин добровольного бегства женщин в плен к туркам считается стремление к беззаботной и красивой жизни.
Главными причинами бегства женщин к османам историки считают рассказы о «красивой жизни» в гаремах (которые распространяли не только турки, но и сами побывавшие в неволе женщины), а также легенды о Хатидже Турхан или Роксолане – наложницах, ставших султаншами. Как и сегодня, стремление к беззаботному существованию и достатку двигало многими представительницами прекрасного пола.
Почему возвращались
Большинство беглянок довольно скоро разочаровывалось в своем выборе. Жизнь в гареме, которую им описывали как «рай на земле», по сути была сексуальным рабством. Осознав, что на самом деле представляет собой османская неволя, женщины бежали обратно домой. Зачем же они это делали, зная, что там, дома, их может ждать что угодно: от публичного унижения с последующим прощением до избиений и даже смерти?
«Вид Константинополя (Стамбула)». Художник Эрнст Кремер, 1910 год. / Источник: wikipedia.org
В начале XVIII века Османская империя переживала откровенно не самые лучшие свои времена. Войны в Венгрии, Австрии и на Подолье были проиграны, что стало причиной потери больших территорий. Многочисленные восстания в некоторых регионах и практически тотальная коррупция – эти и другие факторы негативно сказались на достатке и благосостоянии даже богатых османов. Видя упадок и понимая ошибочность своего выбора, русинки, которые еще вчера стремились в турецкие гаремы, при первой же удобной возможности бросали все и бежали домой.
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