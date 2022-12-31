Почему некоторые славянские женщины сами убегали в плен к туркам

Из воли в ясырь







Янычарами становились мальчики-рабы, взятые в плен в детстве или младенчестве. / Источник: male.mediasalt.ru

Колонна невольников, которых турки ведут в Стамбул. Средневековая европейская гравюра. / Источник: was.media.com

Жизнь в татарских гаремах

Некоторые славянские девушки представляли себе жизнь в гареме как некую сказку.

Как встречали дома вернувшихся из гаремов женщин

Многие славянские женщины-невольницы, даже будучи любимыми своими богатыми мужьями-османами, всю жизнь тосковали по родине и мечтали вернуться домой.

Церковь в Радруже, которую отремонтировала бывшая османская пленница Мария Дубневич. / Источник: was.media.com

Пленницы по своей воле

Османские воины похищают женщин. Ксилография Лоренса Штоера, 1530 год. / Источник: facebook.com

Наказание за вероотступничество и блуд

В XVI веке Валахия формально была независимым княжеством, однако находилась под протекторатом Османской империи.

Хотинская крепость. Город, который сейчас находится в Черновицкой области Украины, был основан в 1002 году.

Почему женщины бежали к татарам

Одной из главных причин добровольного бегства женщин в плен к туркам считается стремление к беззаботной и красивой жизни.

Почему возвращались

«Вид Константинополя (Стамбула)». Художник Эрнст Кремер, 1910 год. / Источник: wikipedia.org