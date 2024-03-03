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Подкормите розы этим средством и ваши розы будут обильно цвести

Розы будут радовать своей красотой и обильным цветением в том случае, если правильно подкормить их после зимы.
В начале весны очень важно дать розам большое количество питательных веществ, которые помогут кустикам нарастить корневую систему и новые побеги, а также дадут стимул к образованию большого количества бутонов и обильному цветению.


Первичная обработка роз



Для начала необходимо удалить старые листочки и части веток, которые почернели после зимовки. Для обработки срезов подойдет воск или садовый вар. После первичной обработки роз можно переходить к подкормке кустиков.


Подкормка роз после зимы



Первая подкормка направлена на наращивание зеленой массы и новых побегов.

Первая подкормка:

аммиачная селитра — 20 гр;

вода — 10 л;

Ориентировочно через 3 недели после внесения первого удобрения розы рекомендуется подкормить кальциевой селитрой, которая обеспечит продолжительное и обильное цветение кустиков.

Вторая подкормка:

кальциевая селитра — 20 гр;

вода — 10 л.

На один кустик в зависимости от его размеров потребуется около 5 л каждого удобрения.
Дополнительно под каждый кустик можно внести небольшое количество перегноя, который будет медленно передавать полезные вещества в почву.



Правильная подкормка роз после зимы даст отличные результаты. В сезон кустики будут покрыты прекрасными цветами, которые украсят участок.


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подкормкаРозы

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