Подкормите розы этим средством и ваши розы будут обильно цвести

Розы будут радовать своей красотой и обильным цветением в том случае, если правильно подкормить их после зимы.

В начале весны очень важно дать розам большое количество питательных веществ, которые помогут кустикам нарастить корневую систему и новые побеги, а также дадут стимул к образованию большого количества бутонов и обильному цветению.







Первичная обработка роз

Подкормка роз после зимы

Для начала необходимо удалить старые листочки и части веток, которые почернели после зимовки. Для обработки срезов подойдет воск или садовый вар. После первичной обработки роз можно переходить к подкормке кустиков.Первая подкормка направлена на наращивание зеленой массы и новых побегов.аммиачная селитра — 20 гр;вода — 10 л;Ориентировочно через 3 недели после внесения первого удобрения розы рекомендуется подкормить кальциевой селитрой, которая обеспечит продолжительное и обильное цветение кустиков.кальциевая селитра — 20 гр;вода — 10 л.На один кустик в зависимости от его размеров потребуется около 5 л каждого удобрения.Дополнительно под каждый кустик можно внести небольшое количество перегноя, который будет медленно передавать полезные вещества в почву.Правильная подкормка роз после зимы даст отличные результаты. В сезон кустики будут покрыты прекрасными цветами, которые украсят участок.