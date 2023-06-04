Секреты средневековой рукописи пионера ракетостроения

Таинственная рукопись

Этого учёного незаслуженно забыли.

Конрад Хаас жил и работал в Трансильвании.

Кто такой Конрад Хаас?

Иллюстрация из рукописи Хааса, показывающая инструменты и методы создания ракет.

Почтовая марка с изображением Конрада Хааса и прообразом космического корабля.

Иллюстрации многоступенчатой ракеты Хааса.

Иллюстрации Семеновича, показывающие многоступенчатые и скомпонованные ракеты.

Ракета Конрада Хааса.

Наследие Конрада Хааса

Конрад Хаас изобрёл невероятно мощное оружие, но всё же был гуманистом. Он не хотел никого убивать.

Памятник пионеру ракетостроения в столице Румынии - Бухаресте.