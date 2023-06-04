Секреты средневековой рукописи пионера ракетостроения

Человечество ещё помнит времена, когда полёт на Луну считался чем-то из области фантастики. Подобных мечтателей признавали, в лучшем случае, городскими сумасшедшими. В худшем — сжигали на кострах. Сегодня космические корабли не только активно «бороздят просторы нашей Вселенной», но и доставляют на земную орбиту грузы, астронавтов и космических туристов. Немногие знают, что ещё за 400 лет до полёта первого человека в космос, многоступенчатая ракета была уже изобретена. Учёные обнаружили таинственную древнюю рукопись с подробными расчётами и чертежами по ракетостроению.
Таинственная рукопись
Когда в августе 1996 года мир услышал новость о том, что на Марсе обнаружили следы жизнеспособных бактерий - эйфория была просто огромной. Человечество моментально начало подготовку к полётам на красную планету. Этим планам никогда не суждено было бы осуществиться без тех чудаков, которые в разные времена свято верили, что человек завоюет космос. Одним из таких был Герман Оберт. Его даже называют «отцом космических путешествий». Оберт заложил основы научной космонавтики и ракетной техники в своих работах «Ракета и планетное пространство» (1923 г.) и «Пути в космическое судоходство» (1929 г.). Но есть ещё один, незаслуженно забытый, исследователь, который, как и Оберт, намного опередил своё время: Конраад Хаас.
Этого учёного незаслуженно забыли.
В 1961 году в Сибиу (Румыния) было сделано удивительнейшее открытие. Профессор Бухарестского университета нашёл в старых городских архивах таинственную рукопись. Впоследствии она получила название рукопись Сибиу. Представляла она собой около 450 страниц, заполненных чертежами и расчётами. Это были невероятно точные технические данные по артиллерии, баллистике и подробное описание многоступенчатых ракет. Самое интересное в открытии то, что эти тексты были созданы в середине XVI века. Автором этого потрясающего документа был блестящий австрийский военный инженер по имени Конрад Хаас.
Конрад Хаас жил и работал в Трансильвании.
Кто такой Конрад Хаас?
В наши дни о нём незаслуженно забыли. Имя Хааса или его достижения почти не упоминаются в справочниках. К сожалению, сведений о выдающемся учёном сохранилось довольно мало. Начнём с того, что Конрад Хаас совсем не был трансильванским саксом по рождению. Он там просто жил. Скорее всего, родился будущий инженер в 1509 году в Дорнбахе, что недалеко от Вены. В Трансильванию Конрад переехал в двадцатилетнем возрасте. В то время эта земля была частью Австрийской империи. Здесь он начал службу в императорской армии Габсбургов под началом короля Фердинанда I.
В 1551 году Хааса пригласил к себе на службу великий принц Трансильвании Стефан Батори. Конрад приехал в Германштадт (сейчас это румынский город Сибиу), где стал руководить военным арсеналом. Во время своей службы Хаас начал писать труд, который сейчас учёные считают самым ранним из известных науке справочников по ракетной технике. Эта работа, написана была на немецком языке. Её название переводится как «Как сделать неплохую ракету, которая может самостоятельно улететь в небеса». Рукопись посвящена подробнейшему описанию новаторских технологий вооружения, включая принцип работы многоступенчатых ракет.
Иллюстрация из рукописи Хааса, показывающая инструменты и методы создания ракет.
Хаас написал свою книгу по ракетостроению между 1529 и 1556 годами. Из 282 разворотов трактата около 209 посвящены ракетной технике и использованию ракет. Учёный подробно описывает технические аспекты конструкции ракеты, объясняет принцип её работы ракеты. В рукописи содержится описание большого количества типов ракет. Также там есть изображение многоступенчатой ракеты. Это в 16 веке !!! В книге даже есть эскиз космического корабля. Он изображён в виде летящего дома.
Почтовая марка с изображением Конрада Хааса и прообразом космического корабля.
В трактате представлены собственные военные разработки Хааса. Это разные типы ракет, которыми следует стрелять по противнику. Удивительно, что инженер думал об объединении нескольких ракет одинаковой мощности и об их аэродинамической стабилизации с помощью дельтообразных стабилизаторов! Много внимания учёный уделил проблеме топлива. Хаас проводил множество экспериментов с различными горючими веществами, чтобы получить правильную комбинацию.
Иллюстрации многоступенчатой ракеты Хааса.
До того как были найдены рукописи Хааса в 1961 году, первое описание многоступенчатой ракеты наука приписывала польскому учёному Казимежу Семеновичу. Его работа была опубликована в трактате 1650 года Artis Magnae Artilleriae Pars Prima. Книга Семеновича проиллюстрирована чертежами на медных пластинах. Они чрезвычайно высокого для того времени качества и демонстрируют весьма пристальное внимание к деталям. Многие из иллюстраций подозрительно похожи на чертежи Хааса. В их числе и многоступенчатая ракета.
Иллюстрации Семеновича, показывающие многоступенчатые и скомпонованные ракеты.
Оба учёных описывают технику ракетостроения. И Хаас, и Семенович дают подробное и качественное описание цилиндрической камеры тяги, заполненной пороховым топливом. Её коническое отверстие предназначено для того, чтобы площадь горения увеличивалась постепенно, а соответственно росла мощность. Эта конструкция до сих пор используется в современных ракетах.
Ракета Конрада Хааса.
Наследие Конрада Хааса
Подводя итог, можно сказать, что Конраду Хаасу принадлежат следующие конструкторские решения и разработки:
Многоступенчатая и кассетная ракета;
Расположение заправок для сценических ракет;
Использование различных топливных смесей в зависимости от типа ракеты, уровня мощности, области применения и конструкции;
Использование жидкого топлива;
дельтовидные стабилизирующие рёбра;
Идея современного космического корабля.
Конрад Хаас изобрёл невероятно мощное оружие, но всё же был гуманистом. Он не хотел никого убивать.
Конрад Хаас фактически разработал сверхмощное оружие, которое должно было убивать. Несмотря на это, втайне он верил в то, что жизнь — это главная человеческая ценность. Учёный был настоящим гуманистом. Об этом красноречиво говорит последний абзац его рукописи. Там учёный написал:
«Но мой совет - больше мира, а не войны. Винтовки оставьте под крышей, пуля не стреляет, а мокрый порох не горит. Поэтому принц сохранит свои деньги, а оружейник - свою жизнь. Это совет, который даёт Конрад Хаас».
Памятник пионеру ракетостроения в столице Румынии - Бухаресте.
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