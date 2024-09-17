Как повысить плодородие почвы

Снижение плодородия почвы негативно сказывается на урожайности всех овощных и плодово-ягодных культур. Да и декоративные растения, как однолетние, так и многолетние, растущие на истощенной земле, развиваются слабыми и малопривлекательными.







По отзывам специалистов, без систематического применения на приусадебной делянке органических и органоминеральных удобрений в данной ситуации не обойтись.

Зеленое удобрение для поклонников органического земледелия

Польза горчицы в саду и на огороде

Посадка горчицы осенью

Один из самых бюджетных и одновременно эффективных способов обогащения почвы гумусом, минералами, микроэлементами и прочими полезными для насаждений веществами – сидерация. Посев сидератов на свободных от основных культур или оставленных под пар участках полностью прекращает процессы разрушения земли и в короткие сроки восстанавливает плодородие.Горчица относится к скороспелым сидератам. Всего за 50-60 дней вегетативная масса набирает нужный объем. Покос горчицы проводят либо до начала цветения, либо после появления в посадках первых распустившихся цветов. В любом случае уборку горчицы, как и прочих сидератов, необходимо успеть провести до обсеменения саженцев.После разброса семян их заделывают в верхний слой с помощью грабель. В итоге горчичные зерна располагаются на глубине от 1 до 2 см, быстро прорастая. Во влажной земле и при температуре почвы свыше +14°C всходы появляются на 3-6 день. При холодной погоде и в условиях засухи, когда нет возможности организовать полив плантации, например, в сухую осеннюю погоду, всходы появляются на 10-12 день.В качестве предшественника горчица белая, горчица черная (французская), горчица желтая используется под посадку всех растений, кроме тех, которые относятся к семейству крестоцветные (все виды капусты, репа, редис и т.д.). Перед капустными овощами можно посеять злаковые или бобовые сидеральные культуры, а также гречиху или фацелию.После запашки зелени горчицы, даже если она находится в полуразложившемся за зиму состоянии, почва обогащается биогумусом, полным NPK-комплексом, микроэлементами. Однократное использование зеленого удобрения частично заменяет внесение навоза и перегноя.А если провести сидерацию несколько раз за сезон, последовательно высевая после скашивания и заделки предыдущего сидерата новую партию семян (каждые 60 дней), то можно обойтись и без использования навоза, торфа или компоста. При этом наибольшего эффекта достигают огородники, которые высаживают культуры, принадлежащие к разным семействам, например, горчицу белую, чечевицу и фацелию или горчицу французскую, люпин и гречиху.Густо растущая горчица с быстро развивающейся корневой системой не дает шансов на развитие всем видам сорных культур, будь то портулак, крапива двудомная, осот, вьюнок, сныть или борщевик.А еще в растениях присутствуют мощные летучие соединения, в числе которых горчичное масло и фитонциды, очищающие грунт на грядках от фитопатогенов и создающих неблагоприятные условия для жизнедеятельности почвенных вредителей (нематода, жук-щелкун, проволочник и пр.).Густой почвопокровный слой зелени предотвращает вымывание питательных компонентов в глубинные слои и защищает верхний слой земли от разрушения под воздействием выветривания. В малоснежные зимы особенно важно присутствие мульчирующего слоя на участке, который предупреждает промерзание грунта на большую глубину и испарение влаги.Длинные корневые отростки горчицы с легкостью проникают глубоко в землю, извлекая в поисках питания труднодоступные соединения фосфора и других минералов на поверхность. После скашивания оставшиеся корни и заделанная зелень разлагаются за 3 недели, обогащая грядки биодоступными формами фосфатов, а пронизанная корнями почва становится структурированной (рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой).После сбора урожая и уборки ботвы и растительных остатков землю на грядках перекапывают и разравнивают граблями. Отказаться от вспашки можно на окультуренных и структурированных почвах, которые достаточно разрыхлить граблями.По выровненной поверхности участка равномерно рассыпают семена горчицы или любого другого выбранного сидерата, вручную или с помощью сеялки. Норма расхода посадочного материала – 0,2 – 0,3 кг на каждую сотку.Если на вашем участке чрезмерно активно распространились злостные сорняки, например, мокрица (звездчатка средняя), портулак огородный, пырей, чистотел, одуванчик и т.д., то норма расхода семян увеличивается в 2 раза. Густой ковер из сидератов не дает возможности пробиться даже самым сильным сорнякам, поскольку корневая система горчицы, которая с легкостью проникает в нижние горизонты почвы, подавляет корни нежелательных растений.Увеличить расход горчичных семян необходимо и в случаях, когда в текущем сезоне культурные растения сильно пострадали от болезней и вредителей. Выделяемые корнями горчицы фитонциды и эфирные масла угнетают жизнедеятельность болезнетворной микрофлоры и почвенных вредителей, существенно уменьшая количество опасных микробов, грибков и бактерий, а также личинок насекомых.Никакого ухода за горчицей, кроме полива растений в засушливое время – раз в 5-6 дней, от садовода не требуется. Наращенная до устойчивых морозов вегетативная масса останется на поверхности почвы, удерживая снежный покров и защищая почву от эрозии.Перекапывать грядки с тяжелым грунтом потребуется весной, после схода снега. Легкие почвы по весне будет достаточно тщательно прорыхлить.Попробуйте посадить на освободившиеся грядки горчицу, и вы по достоинству оцените эффект от сидерации уже в следующем сезоне!