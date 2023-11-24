Как охраняли бриллиантовое колье с 23 рубинами из фильма «Красотка»

Рубиново-бриллиантовое колье в фильме «Красотка» от Fred

Ювелирный дом Fred даже не предполагал, что благодаря фильму Красотка колье станет известным на весь мир. / Фото: www.goldax.ru

Эпизод в Красотке, когда Эдвард предлагает одеть Вивиан рубиновое колье.

Как Джулия Робертс вдохновила бренд Fred на создание новой коллекции

Джулия Роберс вдохновила бренд Fred на создание полной коллекции, а племянница звезды Эмма стало лицом коллекции.

Сейчас бренд Fred создает не только изделия высокого ювелирного искусства, но и повседневные варианты носки.

Ювелир-сказочник Кэти Уотерман и ее клиенты

В ювелирных изделиях Кэти Уотерман прослеживались нотки средневекового искусства и отпечаток легенд и сказок. / Фото: www.livemaster.ru

Украшения в фильме больше привлекли внимание зрителей, чем игра актеров.

Особенности украшений для фильмов-фэнтези

Кэти Уотерман брала за основу не только образ героя в фильмах, но и работала с реальными артефактами в музеях.

Кольцо Белоснежки имело примитивный вид, но мастер вложила в него свой смысл .