Как охраняли бриллиантовое колье с 23 рубинами из фильма «Красотка»

Работая над созданием фильмов, съемочная команда использует не только реквизит и декорации, но и подходящий макияж, одежду и украшения для актеров. Все это нужно для создания определенной атмосферы, которая делает картину настоящим шедевром. История рубиново-бриллиантового колье из фильма «Красотка» и украшений из кинокартины «Белоснежка и охотник», яркое тому подтверждение. Актриса Джулия Робертс надела колье от Fred, вдохновив компанию на создание фантастической коллекции. А украшения от ювелира Уотерман, сделало картину по-настоящему сказочной.
Рубиново-бриллиантовое колье в фильме «Красотка» от Fred
Некоторые ювелирные украшения, попав в центр внимания с главным героем, приобретают неимоверную популярность. История рубиново-бриллиантового колье из фильма «Красотка» («Pretty Woman») яркий тому пример. Картина американского режиссера Гарри Маршала вышла на широкие экраны в 1990 году, и смогла завоевать сердца зрителей по всему миру. Жанр – комедия и мелодрама. Главные роли исполнили актеры Ричард Гир (Эдвард Льюис) и Джулия Робертс (Вивиан Уорд).
Ювелирный дом Fred даже не предполагал, что благодаря фильму Красотка колье станет известным на весь мир. / Фото:www.goldax.ru
Такую мировую популярность фильм получил не только благодаря талантливой игре актеров, но и трепетному сюжету. Это история о современной золушке, которая работала проституткой, но встретив, принца – миллионера, получила шанс на лучшую жизнь. Сцена, когда Эдвард надевает Вивиан сказочной красоты колье, не просто волнует, а вызывает легкую зависть у слабой стороны человечества.
Оказывается, что колье с 23-мя рубинами и россыпью бриллиантов, создали ювелиры французского дома Fred Joaillier под заказ кинокомпании. Стоимость такого украшения составила 1,36 млн. долларов. Почти целое состояние, которое нужно охранять. Действительно, так и было. Ожерелье охраняли вооруженные «до зубов» телохранители.
Эпизод в Красотке, когда Эдвард предлагает одеть Вивиан рубиновое колье.
Наверное, многие помнят ироничный эпизод с Вивиен, Эдвардом и рубиново-бриллиантовым колье. Героиня протягивает руку в коробку с украшением, но Эдвард успевает закрыть крышку, немного прищемив девушке пальцы. Та заразительно смеется, оценив шутку миллионера по достоинству. Оказывается, что этот эпизод «чистой воды импровизация» Роберта Гира, а не запланированная сцена режиссера. Так актер решил изысканно пошутить над коллегой. Но Джулия не растерялась, и красиво вышла из ситуации. Настоящий профессионал своего дела.
Как Джулия Робертс вдохновила бренд Fred на создание новой коллекции
История бренда Fred началась в 1936 году, а ее основателем является ювелир Фред Сэмюэль. Тогда мастеру удалось открыть в Париже первый свой бутик ювелирных изделий. Постепенно, он смог завоевать интерес к своим работам не только знаменитостей, но и членов королевской семьи. За основу Сэмюэль взял необычные рисунки известного художника Жана Кокто, создавая настоящие драгоценные шедевры, достойные восхищения. До сих пор бренд Fred для своей работы использует только исключительной красоты камни, их изящное сочетание и форму.
Джулия Роберс вдохновила бренд Fred на создание полной коллекции, а племянница звезды Эмма стало лицом коллекции.
По сути именно Джулия Робертс сделала рубиново-бриллиантовое ожерелье узнаваемым по всему миру. Не удивительно, что для съемок фильма «Красотка» именно к ювелирному дому Fred обратилась киностудия, чтобы одолжить для актрисы колье. То, что это украшение станет таким популярным, никто из компании не ожидал. Его назвали в честь фильма «Pretty Woman». Такой успех прославил французский бренд Fred, и через 2 года вдохновил на расширение коллекции. По задумке ювелиров компании, каждое новое украшение должно было стать символом любви, смелости и свободы.
Сейчас бренд Fred создает не только изделия высокого ювелирного искусства, но и повседневные варианты носки.
Центровым драгоценным камнем в изделиях коллекции должен быть рубеллит. А вот найти самые чистые и красивые экземпляры было проблемой. Оказалось, что этот камень добывают только в трех шахтах мира. Стоит отметить также колье Audacious – здесь собрано 554 бриллианта и 8 рубеллитов в форме сердец. Внучка Сэмуеля Валери обожает это украшение и утверждает, что в себе оно таит несколько вариантов для носки. Со временем в коллекцию вошли не только экземпляры высокого ювелирного искусства, но и простые изделия, которые пригодны для повседневной носки. Лицом коллекции «Pretty Woman» стала не Джулия Робертс, а ее племянница Эмма. Ей хорошо удалось показать образ юной, но дерзкой любви.
Ювелир-сказочник Кэти Уотерман и ее клиенты
Это мастер не просто создает ювелирные украшения, но и известен по всему миру своим особым средневеково-сказочным стилем. А все началось с того, что американка Кэти Уотерман искала что-то уникальное для себя, но так ничего и не смогла найти ни в магазинах, ни у коллег. Тогда пришла идея создавать ювелирные изделия, черпая вдохновение из сказок, природы и путешествий. У семьи Уотерман была традиция, совершать регулярные поездки по миру. Больше всего запомнился тур по Европе, когда Кэти было 13 лет. Там девочка с восторгом рассматривала элементы европейского средневекового искусства. Это стало ключевым в формировании ее стиля в работе ювелира.
В ювелирных изделиях Кэти Уотерман прослеживались нотки средневекового искусства и отпечаток легенд и сказок. / Фото:www.livemaster.ru
Свое первое образование Кэти получила в Калифорнийском университете. Там она изучала историю. Огромный интерес для нее представляли мифы древних народов Египта и Шумерии. А еще легенды о короле Артуре, и, конечно же, сказки, которые повествовали о феях, эльфах и колдуньях. Долгие годы поисков и экспериментов дали свой результат. Уотерман является популярным дизайнером ювелирных изделий не только голливудских звезд и киностудий, но и представителей высшей власти. Например, первая леди 44-го президента США Мишель Обама часто появлялась на разных мероприятиях в украшениях от Уотерман. Например, она была в сережках в Букингемском дворце в мае 2011 года.
Украшения в фильме больше привлекли внимание зрителей, чем игра актеров.
Через 3 года она появилась в других сережках от своего любимого ювелира, на мероприятии в Белом Доме. Среди поклонников искусства Уотерман есть актриса Гвинет Пэлтроу, Шарлиз Терон, Джин Смарт. Последняя была в серьгах ювелира на вручении премии Эмми. А Джулия Робертс не просто обожает ее украшения, а часто надевает их на различные церемонии, «щеголяя» по красной дорожке перед фотографами. Немало известных людей выбирают ювелирные украшения Кэти.
Особенности украшений для фильмов-фэнтези
Безусловно, что во время просмотра фильма-сказки «Белоснежка и охотник» внимание привлекает не только сюжет, талантливая игра актеров, но и украшения героинь. Неудивительно, что после выхода фильма «Белоснежка и охотник» на широкий экран, критики уверяли, что именно подвески, ожерелья, кольца и браслеты от Уотерман превратили картину в настоящий шедевр. А нестандартные украшения смогли привлечь огромное внимание зрителя к королеве Равенны (Шарлиз Терон) и Белоснежке (Кристен Стюарт).
Кэти Уотерман брала за основу не только образ героя в фильмах, но и работала с реальными артефактами в музеях.
Американку Кэти Уотерман называют ювелиром-сказочником и романтическим мастером Голливуда. Прежде, чем создать такие украшения для фильма, ювелир изучала реальные артефакты в различных музеях. Конечно, во внимание мастер брал и характеристику каждой роли. Для злой королевы Равенны (мачехи Белоснежки) корона создана в строгом готическом стиле. Острые треугольные наконечники напоминает жесткость кованых мечей, волнение и опасность. А мрачный блеск аметистов, обдает холодностью. Кстати, Уотерман использовала сдержанный блеск черных бриллиантов и аметистов и в других украшениях для героев фильма.
Кольцо Белоснежки имело примитивный вид, но мастер вложила в него свой смысл.
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