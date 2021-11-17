10 табу для микроволновки, или какие продукты нельзя разогревать в СВЧ-печи

1. Что будет с яйцами?

Никогда не варите яйца в микроволновке. / Фото: cosmo-frost.ru

2. Размораживание мяса в микроволновке

Почему нельзя размораживать мясо в микроволновке. / Фото: zhiteiskiesovety.ru

3. Стоит ли размораживать ягоды и фрукты

/ Фото: foodandhealth.ru Ягоды и фрукты в микроволновке полезно или нет./ Фото: foodandhealth.ru

4. Готовить овощи в микроволновке

Овощи в микроволновке. / Фото: ethan.ru

5. Что будет с молоком

Решил подогреть молока. / Фото: pikabu.ru

6. Мед из микроволновки становится вредным

Можно ли растапливать мед в микроволновке. / Фото: newstracker.ru

7. Бумажные пакеты

Что будет с продуктами из бумажных пакетов. / Фото: daybook.info

8. Посуда для микроволновки

Кухонная посуда из стекла. / Фото: eaomedia.ru

9. Посуда с «позолотой» не для микроволновки

Тарелки с «позолотой». / Фото: tehnika.vyborkuhni.ru

10. Герметичность — это плохо

Герметичная упаковка может привести к взрыву внутри микроволновки. /Фото: cosmo-frost.ru