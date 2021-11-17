10 табу для микроволновки, или какие продукты нельзя разогревать в СВЧ-печи

Сегодня практически в каждом доме есть микроволновая печь. Она помогает хозяйке на кухне, уменьшая время готовки. Пользуясь микроволновой печью, мы нечасто задумываемся, может ли она испортить продукты. А ведь существует множество продуктов и предметов, которые категорически нельзя помещать в микроволновку.
1. Что будет с яйцами?
Никогда не варите яйца в микроволновке. / Фото: cosmo-frost.ru
Яйца ни в коем случае нельзя готовить в микроволновке, т.к. они имеют обыкновение взрываться и пачкать ее. Даже если проколоть скорлупу, обмотать скотчем. Волны, с помощью которых микроволновка разогревает предметы, совершенно по-разному воздействуют на структуру желтка и белка. Желток разогревается намного быстрее, чем белок, как в сыром, так и в готовом состоянии. Это приводит к взрыву.
2. Размораживание мяса в микроволновке
Почему нельзя размораживать мясо в микроволновке. / Фото: zhiteiskiesovety.ru
Мясо размораживать в микроволновке не рекомендуется. СВЧ-печи не только разрушают витамины, но и способствуют росту вредных бактерий. Лучше всего размораживать его старым обычным и эффективным способом: выложить из морозилки в холодильник.
3. Стоит ли размораживать ягоды и фрукты
Ягоды и фрукты в микроволновке полезно или нет. / Фото: foodandhealth.ru
Не рекомендуется размораживать замороженные ягоды. Они теряют свои полезные свойства. Витамины превращаются в канцерогены, а виноград из-за большого количества жидкости внутри вообще взрывается и горит.
4. Готовить овощи в микроволновке
Овощи в микроволновке. / Фото: ethan.ru
Морковь содержит малые дозы селена, железа и магния которые при нагревании превращаются в металлы. Картофель в кожуре может вести себя так же, как и яйца. Чтобы избежать неприятностей нужно проколоть в некоторых местах кожуру.
5. Что будет с молоком
Решил подогреть молока. / Фото: pikabu.ru
Молоко и кисломолочные продукты содержат живые бифидо- и лактобактерии, которые полезны для пищеварения. Если их нагревать в микроволновке, они погибают, а сами продукты могут «сворачиваться» и терять свои вкусовые качества, превращаясь в творожистую массу. Упаковка этих продуктов также не предназначена для нагревания и под воздействием температуры может выделять вредные вещества.
6. Мед из микроволновки становится вредным
Можно ли растапливать мед в микроволновке. / Фото: newstracker.ru
Мед иногда кристаллизуется, чтобы растопить его, нежелательно пользоваться микроволновкой, так как полезные свойства исчезнут навсегда. Лучше растопить мед на паровой бане.
7. Бумажные пакеты
Что будет с продуктами из бумажных пакетов. / Фото: daybook.info
Не рекомендуется разогревать продукты в бумажных пакетах. А особенно коричневые пакеты, при нагревании они могут выделять токсины и впитаться в еду, что сделает ее вредной для здоровья. Пакеты еще могут возгораться.
8. Посуда для микроволновки
Кухонная посуда из стекла. / Фото: eaomedia.ru
Разогревать еду лучше в предназначенной для микроволновки посуде. Это керамика, жаропрочное стекло, фарфор, специальный твердоплавкий пластик. На таких контейнерах должны быть специальные обозначения, пиктограмма в виде трех черных волн на белом фоне.
9. Посуда с «позолотой» не для микроволновки
Тарелки с «позолотой». / Фото: tehnika.vyborkuhni.ru
Столовая посуда с позолоченной или посеребрённой окантовкой. В состав такого рисунка могут входить краски с позолоты или серебра. Такая посуда запрещена для микроволновок, так как в ее оформлении используются металлы.
10. Герметичность — это плохо
Герметичная упаковка может привести к взрыву внутри микроволновки. /Фото: cosmo-frost.ru
Герметичную упаковку, пластиковую тару, необходимо приоткрыть, чтобы дать возможность парам выйти, иначе может произойти взрыв. Алюминиевая фольга так же не предназначена для микроволновки.
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