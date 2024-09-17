За что сидели в тюрьме 10 великих литературных гениев

У величайших литературных умов в разное время истории хватало различных неприятностей с законом, как и у простых смертных. Многим удавалось отделаться, что называется, лёгким испугом. Некоторым же пришлось мотать тюремный срок от звонка до звонка весьма продолжительное время. Кроме потерянных годов жизни и здоровья, часто легендарные писатели теряли и любовь читателей.
1. Кен Кизи
Кен Кизи.
Кен Кизи — это знаменитый писатель родом из Америки. Наиболее он прославился своим дебютным произведением «Пролетая над гнездом кукушки». Также он стал центральной фигурой контркультуры, связующим звеном между поколением битников 1950-х и хиппи 1960-х. Писатель был арестован в 1965 году за хранение запрещённой травы. Кизи сбежал, обманув полисменов. Он подговорил приятелей бросить его грузовичок на дороге возле обрыва, а в нём оставил записку недвусмысленного содержания: «Океан, океан, я смогу победить тебя».
Литератор сбежал в Мексику на заднем сиденье машины друга. Менее чем через год он решил вернуться в Штаты. Практически сразу он был арестован и отправлен в тюрьму, где и отсидел положенный срок полностью. После того как Кизи освободился, он вернулся на родину в штат Орегон, где у его семьи была ферма. Там в сельской глуши он и провёл остаток своих дней, написав множество статей и рассказов.
2. Уильям Берроуз
Уильям Берроуз.
Уильям Берроуз был американским писателем. Большая часть произведений этого автора являются полубиографическими. В своих гениальных произведениях писатель излагал опыт, полученный во времена зависимости от запрещённых веществ. Этот опыт был у него длиною в полстолетия. Писатель был ярким представителем поколения битников, авангардистом. Его влияние на литературу и популярную культуру в целом трудно переоценить.
В 1951 году случилось несчастье. Во время пьяной вечеринки, на которой гости играли в опасную игру, Берроуз случайно застрелил свою жену. Это случилось в одном мексиканском баре. Писателя посадили в местную каталажку. Брат выкупил его оттуда, раздав массу взяток чиновникам. Уильям долгое время приезжал каждый понедельник в Мексику, где его судили за убийство. Когда адвокат писателя сбежал из страны из-за собственных проблем с законом, Берроуз решил «забить» на очередное заседание и ему вынесли приговор заочно. Писатель был признан виновным в убийстве и получил два года условно.
3. Сэр Томас Мор
Сэр Томас Мор.
Сэр Томас Мор был британским аристократом, великим философом и гуманистом. Также он был юристом, писателем и государственным деятелем. Он всегда занимал высокие должности, в том числе несколько лет был лорд-канцлером. Именно перу Мора принадлежит изобретение понятия «утопия». Это слово он придумал, характеризуя воображаемое островное государство, чей выдуманный политический строй он описал в своём знаменитом труде, изданном в 1516 году.
13 апреля 1935 года Мора попросили предстать перед комиссией и поклясться в верности парламентскому Акту о престолонаследии. Лорд-канцлер не признавал короля Генриха главой новоизобретённой им церкви. Он учредил оную, чтобы иметь право развестись со своей законной женой Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Уважаемый государственный муж отказался признать Анну законной королевой и тем же вечером был заключен в лондонский Тауэр. Там он написал свой знаменитый религиозный «Диалог утешения против невзгод».
1 июля того же года Мор предстал перед судейской коллегией. Опального лорда-канцлера обвинили в государственной измене и приговорили к повешению, потрошению и четвертованию (обычное наказание для предателей). Король «милостиво» изменил эту позорную казнь на обезглавливание. Через несколько дней Томаса Мора казнили. Спустя 4 века указом Папы Пия XI он был канонизирован в Римско-католической церкви. Святого считают покровителем политиков и государственных деятелей.
4. О. Генри
Уильям Портер - он же О.Генри.
О.Генри — это псевдоним американского писателя Уильяма Сиднея Портера. Рассказы О.Генри фонтанируют остроумием, покоряют читателя игрой слов, тёплыми характеристиками и неожиданными концовками. Портер жил с семьёй в Хьюстоне и писал статьи для местного издания. Вдохновение он черпал, болтаясь в вестибюлях отелей, разговаривая с разными людьми и внимательно наблюдая за ними. В тот период жизни он работал в банке и во время проведения аудита была обнаружена крупная недостача.
Незадачливого клерка обвинили в хищении и приговорили к тюремному заключению. Портер бежал в Гондурас. Именно там он придумал общеизвестный сегодня термин «банановая республика». В наши дни этот термин стал обычным для обозначения любой маленькой диктатуры не только в Латинской Америке. Когда будущий знаменитый на весь мир писатель узнал, что его любимая жена при смерти, он вернулся в Штаты. Там он предстал перед судом и был приговорён к тюремному заключению.
Отбывая срок, Портер трудился в качестве тюремного фармацевта. Именно там он и написал львиную долю своих потрясающих, безумно талантливых, смешных до слёз, пронизанных острым как бритва юмором, с лёгкой горчинкой произведений.
5. Жан Жене
Жан Жене.
Жан Жене был безмерно гениальным, выдающимся, но при этом весьма противоречивым французским писателем. Позже он сделал политическую карьеру. В юности будущий писатель бродяжничал и промышлял мелким криминалом. Позже стал писать стихи, эссе, романы и пьесы. В числе прочих свои знаменитые «Керель де Брест», «Воровской журнал», «Богоматерь цветов», «Балкон» и «Чёрные и служанки». Мать Жене была представительницей древнейшей профессии и воспитывала его, если это можно так назвать, лишь первый год жизни. Потом отдала ребёнка в приют. В 15 лет Жан уже был осуждён и отправлен отбывать срок в исправительную колонию Меттрей.
Молодой человек провёл там три года. После выхода вступил в Иностранный легион. Оттуда его исключили с позором за непристойное поведение. Потом была целая серия краж, использование поддельных документов, опять бродяжничество и другие правонарушения. Опять тюрьма. Там Жене написал своё стихотворение «Le condamné à mort», которое издал за свой счёт, и роман «Богоматерь цветов». После, будучи в Париже, бывший арестант разыскал и представился Жану Кокто. На последнего произведения Жана Жене произвели неизгладимое впечатление.
Кокто использовал все свои связи, чтобы опубликовать роман Жене. Тому в то время угрожали пожизненным заключением, ведь в его биографии было уже десять приговоров. Кокто и другие видные деятели, включая Жан-Поля Сартра и Пабло Пикассо, успешно обратились к президенту Франции с ходатайством об отмене приговора. Жан Жене больше никогда не вернулся в тюрьму.
6. Оскар Уайльд
Оскар Уайльд.
Оскар Уайльд - ирландский драматург, писатель и поэт. Невероятное остроумие сделало его одним из самых успешных авторов позднего викторианского Лондона. Уайльд был одной из величайших знаменитостей своего времени, сейчас сказали бы «звездой». В наши дни его пьесы продолжают ставить во всех театрах мира.
Мало кто задумывался, какие жизненные перипетии пришлось претерпеть писателю на своём пути. Целая серия судебных процессов по обвинениям в непристойном поведении с мужчинами стоила Уайльду двух лет жизни. Он был приговорён к каторжным работам. Это практически сломало Оскара, он сначала даже не мог писать. Вымученной получилась пьеса на латыни «Из глубин». Выйдя из заключения, писатель на свободе пробыл недолго и опять загремел за решётку за разборки со своим любовником.
На этот раз он был уже не так угнетён психологически и жаждал писательского труда. Сначала надзиратели не разрешали ему этого. Но со временем стали позволять, снабдив достаточным количеством бумаги. В тюрьме он много писал. После освобождения была издана его знаменитая поэма «Баллада о тюрьме Рединг».
7. Поль Верлен
Поль Верлен.
Поль Верлен был французским поэтом. Он признан одним из талантливейших представителей fin de siècle. Осенью 1871 года Верлен получил письмо от поэта Артюра Рембо. Они стали переписываться, и Поль погрузился в порочные страсти. Он полностью потерял интерес к своей супруге Матильде, а чуть позже бросил её и своего сына, чтобы жить с Рембо. Роман этих двоих был настолько бурным, в нём кипели столь нешуточные страсти, что однажды, в порыве ревности, Верлен выстрелил в своего возлюбленного из пистолета.
После этого он был арестован и заключён в тюрьму. Там он был обращён в католицизм и на какое-то время успокоился. Его творчество стало более романтичным, за что Рембо откровенно насмехался над ним. Когда поэт вышел из тюрьмы, то отправился в Англию. Там он устроился на работу учителем. Выпустил довольно успешный поэтический сборник. Потом опять вернулся во Францию и его опять понесло. Поль увлёкся одним из своих учеников по имени Люсьен Летинуа. В это время он пишет одни из самых проникновенных своих стихов. Мальчик умер от тифа и Верлен был сломлен и опустошён. Он забросил творчество и нравственно опустился. Поль нищенствовал и пил. Свои дни он закончил в забвении, нищете и умер от алкоголизма.
8. Александр Солженицын
Александр Солженицын.
Александр Солженицын — знаменитый русский писатель и историк. Его перу принадлежат книги о страшном мире ГУЛАГа и системе советских трудовых лагерей в целом. В прошлом командир разведки в Красной Армии, воевал и был удостоен наград. После войны был арестован за письмо, которое написал своему другу. В нём он нелицеприятно отзывался о Сталине и его таланте полководца. Солженицына обвинили в антисоветчине и посадили в тюрьму.
Бывший разведчик был осуждён на восемь лет работ в трудовом лагере с последующим поселением в тех краях. После освобождения работал учителем, а по ночам тайно писал свои книги. При этом Солженицын никогда не верил, что хоть одна его строчка будет когда-нибудь опубликована. Но это случилось. В 1970 году он даже получил Нобелевскую премию по литературе.
9. Вольтер
Франсуа-Мари Аруэ или знаменитый Вольтер.
Франсуа-Мари Аруэ, более известный под псевдонимом Вольтер — французский философ и писатель эпохи Просвещения. Прославился не только своими произведениями, но и борьбой за гражданские свободы и социальные реформы. Его острая, как бритва, сатира критиковала католическую церковь и государственное устройство того времени. Вольтер даже успел поучаствовать в заговоре против Филиппа II, герцога Орлеанского, регента Людовика XV. Не буквально, а написав жёсткие уничижительные стихи об аристократе, что, как решили власти, и подвигло заговорщиков к действию. За это Вольтер был заключён в тюрьму. Находясь в заключении, он написал свою дебютную пьесу. Она имела оглушительный успех и укрепила его репутацию писателя.
10. Сервантес
Сервантес.
Сервантес — это знаменитый испанский писатель, поэт и драматург. Многим он известен благодаря его самому знаменитому произведению «Дон Кихот». Эту книгу литераторы считают первым в истории литературы романом и непревзойдённой классикой. Сервантеса вполне заслуженно именуют el Príncipe de los Ingenios — Принцем остроумия.
В 1570 году писатель стал солдатом испанской пехоты. Отслужил пять лет и был захвачен в плен пиратами. Потом его выкупили и он вернулся на родину. Дома он поступил на службу и работал сначала поставщиком товаров, а потом сборщиком налогов. Всё свободное время он посвящал писательству. За финансовые махинации был привлечён к ответственности и посажен в тюрьму. После заключения был опубликован его роман «Дон Кихот». Книга имела успех. Это был настоящий литературный прорыв. Спустя пару лет Сервантес поселился в Мадриде, где жил и трудился до самой своей кончины.
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