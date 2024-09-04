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Навеянный японской эстетикой: домик в лесу площадью всего 20 кв. метров


Japanese Forest House - домик площадью всего 20 кв. метров.

Japanese Forest House - домик площадью всего 20 кв. метров.

В лесах штата Орегон (США) находится миниатюрный, но замечательный домик. Его дизайн навеян хозяину японской эстетикой, а площадь составляет всего 20 кв. метров. Несмотря на это, каждые выходные находятся отдыхающие, желающие провести время в этом уютном домике.

Строительство домика обошлось хозяину в 11 тысяч долларов.

Строительство домика обошлось хозяину в 11 тысяч долларов.

Инструктор по каякингу Brian Schultz самостоятельно построил для себя домик в лесу. Во время проектирования своего будущего жилья Брайан вдохновлялся японской культурой. Именно поэтому в домике под названием Japanese Forest House царит атмосфера спокойствия, а кое-где можно обнаружить и японские фонарики, низкие столики.
Japanese Forest House. Спальня.

Japanese Forest House. Спальня.

 
Japanese Forest House. Оригинальная деревянная лестница.

Japanese Forest House. Оригинальная деревянная лестница.

Основным строительным материалом домика стала местная древесина, которую инструктор обнаружил во время одной их своих экспедиций, а также поваленный штормом лес. Площадь постройки составила всего 20 квадратных метров.
Japanese Forest House - домик в лесу.

Japanese Forest House - домик в лесу.

Работа по возведению жилища заняла у Брайана год, а стоимость материалов составила 11 тысяч американских долларов.
Сейчас этот домик можно взять в аренду через онлайн-сервис Airbnb. Одна ночь в лесном жилище обойдется отдыхающим примерно в 130 долларов.

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