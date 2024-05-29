Как Жак-Ив Кусто с командой три месяца жил и работал на дне океана

Жак-Ив Кусто определенно был гением. Сначала он подарил миру акваланг, затем посвятил свою жизнь морю и вывел изучение Мирового океана на новый уровень. Но ему было мало просто плавать в морях и снимать на камеру морскую живность. Он хотел изменить весь мир и повлиять на историю человеческой цивилизации.

Жак-Ив Кусто мечтает переселить человечество под воду

Проект ConShelf I — первый подводный дом в истории

ConShelf II — первая подводная деревня

Ангар для подводной лодки и жесткий эксперимент

Простая жизнь простых парней на дне океана

«Мир без солнца» — триумф, который заслужил Жак-Ив Кусто

ConShelf III — крушение надежд

Подводные дома после Кусто