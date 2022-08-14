Детство босоногое: как сделать самую мощную рогатку

Рогатка нового поколения.
Рогатка – это одна из тех вещей, с которой ассоциируется детство. Конечно, вещь эта не самая однозначная с точки зрения морали, однако, от этого не менее веселая. Какой мальчишка не мечтает пострелять по банкам!
Сделать рогатку несложно. Весь процесс изготовления займет не более получаса. Как смастерить это простейшее, но в то же время невероятно эффективное устройство, можно узнать в видео ниже. И пожалуйста, соблюдайте правила безопасности.
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