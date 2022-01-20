Невыдуманная драма: Кто стал прототипами героев Абдулова и Нееловой в фильме «Тюремный романс»

Преступник, который стал прототипом героя фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: crimerussia.tv и kino-teatr.ru

Сергей Мадуев | Фото: sovsekretno.ru

Мадуев на опознании | Фото: sovsekretno.ru

*Последний преступник эпохи СССР* | Фото: crimerussia.tv

Преступник на допросе у следователя Воронцовой | Фото: sovsekretno.ru

Последняя фотография Мадуева и кадры скрытой видеосъемки их свидания с Воронцовой | Фото: sovsekretno.ru

Александр Абдулов в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Александр Абдулов в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru