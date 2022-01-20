Невыдуманная драма: Кто стал прототипами героев Абдулова и Нееловой в фильме «Тюремный романс»

Преступник, который стал прототипом героя фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: crimerussia.tv и kino-teatr.ru
Криминальная драма Евгения Татарского «Тюремный романс» вышла на экраны в 1993 г. и сразу завоевала любовь зрителей, во многом благодаря актерам, сыгравшим главные роли, – Александру Абдулову и Марине Нееловой. Немногие знают о том, что история о женщине-следователе, потерявшей голову от заключенного и устроившей его побег, была основана на реальных событиях, и у главных героев были свои прототипы – один из самых известных советских налетчиков Сергей Мадуев и старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Наталья Воронцова. И в жизни финал истории был намного драматичней, чем в кино.
Сергей Мадуев | Фото: sovsekretno.ru
Судьба Сергея Мадуева была предопределена с самого рождения – он появился на свет в местах лишения свободы. Его отцом был чеченец, осужденный за сопротивление депортации, и кореянка, отбывающая срок за спекуляцию. После освобождения отец бросил семью, и Сергея воспитала улица. Воровать он начал с 6 лет, а в 17 впервые попал за решетку – его приговорили к 6 годам лишения свободы за соучастие в краже. В 1980 г. он был освобожден, но через несколько месяцев его снова арестовали за грабежи и разбойные нападения, и во второй раз он получил уже 15 лет.
Мадуев на опознании | Фото: sovsekretno.ru
Какое-то время Сергей Мадуев, по кличке Червонец, вел себя чуть ли не как Робин Гуд: грабил только тех, кто нажил богатство нечестным путем, не отбирал последнего, а однажды даже вызвал хозяину ограбленной квартиры неотложку, так как у того случился сердечный приступ. Однако его «благородства» надолго не хватило. Сам он называл себя «вором вне закона», даже уголовники считали его «беспредельщиком», так как он не останавливался ни перед чем, украл «общак» воров в законе из Тбилиси и Ташкента, выдержал нападение 12 уголовников, которые намеревались его за это убить, и в любой момент мог пустить в ход оружие. Хотя Мадуев занялся преступной деятельностью еще в 1970-х гг., самые громкие свои дела он совершил в конце 1980-х гг., за что его называли последним преступником эпохи СССР.
*Последний преступник эпохи СССР* | Фото: crimerussia.tv
В 1988 г. преступника перевели в колонию-поселение, откуда он бежал. Его объявили во всесоюзный розыск, но около двух лет не могли поймать. За это время он совершил не только серию разбойных нападений и грабежей, но и несколько убийств. Его преступления становились все более дерзкими: в одном из ленинградских кафе он на глазах у посетителей застрелил швейцара за то, что тот ему нагрубил. Но в 1990 г. его все же схватили и посадили в «Кресты».
Преступник на допросе у следователя Воронцовой | Фото: sovsekretno.ru
Мадуев знал, что скорее всего в этот раз его приговорят к расстрелу, поэтому давал показания, указывал места преступлений и подписывал протоколы не глядя. Его обвинили в совершении более чем 60 преступлений, 10 из них – убийства. Но в марте 1991 г., когда преступника должны были перевезти в Москву, он вдруг достал из-за пазухи пистолет и попытался совершить побег. Как выяснилось позже, это был тот самый револьвер, с которым он совершил несколько убийств. Он хранился в сейфе прокуратуры, и передать его мог только кто-то из сотрудников.
Последняя фотография Мадуева и кадры скрытой видеосъемки их свидания с Воронцовой | Фото: sovsekretno.ru
Как выяснилось, оружие преступнику передала следователь по особо важным делам генпрокуратуры СССР Наталья Воронцова. Мадуев всегда пользовался успехом у женщин, и ему удалось соблазнить Воронцову и убедить ее помочь ему бежать. Во время допросов она во всем призналась: «Когда мы оставались наедине, то разговоры всё чаще стали уходить в сторону от дела: о семейной жизни, о детях, о родственниках. Он очень мечтал иметь нормальную семью, детей. Как-то был случай, когда я его спросила: «Если бы нашлась женщина, которая ждала бы тебя 15 лет, что ты на это ответил бы?». Он сказал, что таких женщин нет. Я сказала: «А что, если бы я ждала?». Тогда он, наверное, даже не поверил, что это возможно. Лишь потом он убедился и сказал мне, что да, действительно, я бы его ждала эти 15 лет».
Александр Абдулов в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Самому же Мадуеву, по его признанию, романтические чувства были чужды: «Я много обманывал ее. Для меня она в то время была только следователем при Генпрокуратуре, и я не видел в ней женщину. Я видел только потенциального противника, который тянет меня к высшей мере наказания. И потому я делал всё, чтобы ее использовать… Нет, я ее не любил и не люблю. Но питаю к ней огромное уважение. Я даже следователю в свое время сказал, что если бы знал ее на свободе и знал, что она ради меня пойдет на подобное должностное преступление, то не задумываясь связал бы с ней свою жизнь».
Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
В фильме героя Абдулова убивают во время побега, а о дальнейшей судьбе героини Нееловой ничего не говорится. На самом деле побег не удался, преступник был ранен, но выжил, а позже еще дважды пытался бежать. Следователя Воронцову уволили из прокуратуры и осудили на 7 лет. В 1995 г. Мадуева приговорили к расстрелу, но из-за введения моратория смертную казнь заменили пожизненным заключением. В 2000 г. он умер от сердечно-сосудистой недостаточности и сахарного диабета.
Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Александр Абдулов в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Фильм «Тюремный романс» сняли, как говорится, по горячим следам. Режиссер прочитал об этой истории в газетах, а позже Александр Абдулов предложил ему снять его в роли Мадуева. Фильм вышел на экраны через два года после того, как в «Крестах» разыгралась настоящая криминальная драма.
Марина Неелова в фильме *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Тюремный романс*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
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