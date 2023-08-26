Чем прославилсь шердены - свирепые воины древности, которые наводили страх на всё Средиземноморье

Древние легенды гласят, что не знала Земля более свирепых и бесстрашных воинов, чем Шердены (ŠRDN, серданы, шардана). Они совершали пиратские набеги на все народы, населявшие Средиземноморье. Египтяне поступили весьма разумно, наняв их на военную службу ещё во времена правления Аменхотепа III. Их называли «Народом моря» и никто не мог противостоять им. Что говорят о них древние тексты, откуда пришла эта могущественная раса воинов и какие народы сегодня являются их потомками — далее в обзоре.
Шардана в истории
Документальные свидетельства 13 века до нашей эры гласят, что Шердены были непокорным племенем, которое приплыло на военных кораблях в Египет. Никто не мог противостоять их натиску, их считали величайшими из воинов. Фараон Аменхотеп III завербовал их на военную службу. Упоминания о Шерденах есть в царских письмах, найденных в Амарне. Там говорится, что они служили принцу Библоса. Позже, на протяжении более 200 лет со времён Рамсеса II, они были наёмниками у фараонов Египта. Размещались они в гарнизонах, называемых «крепостями Шердена», которые располагались по всей земле.
Шардана, члены личной охраны Рамсеса II на барельефе в Абу-Симбеле.
О Шардана также упоминает царь Аласии (Кипр) в амарнских письмах. Он именует этих воинов «людьми Лукки (Ликии)». Они совершали набеги на всём средиземноморском побережье. Эти воины упоминаются в хеттских текстах, датируемых началом 14 века до нашей эры.
Амарнские письма. Переписка между царем Аласии и фараоном Аменхотепом III, около 1380 г. до н.э., Телль-эль-Амарна, Египет. Переднеазиатский музей, Берлин.
Загадочная цивилизация Сардинии
Статуя воина Шардана.
В 19 веке (бронзовый век) до нашей эры на Сардинии зародилась и развивалась нурагическая цивилизация. К этой цивилизации относился народ западного Средиземноморья, принадлежащий к союзу Народов моря и называемый Шардана. Некоторые историки оспаривают это заключение, но другие основываются на чрезвычайном разнообразии найденных археологами бронзовых статуэток воинов. Они вооружены кинжалами, сардинскими мечами, арками и стрелами. Доспехи включали рогатые шлемы и круглые щиты. Эти предметы также находили при раскопках в «башнях» нураги, гробницах великанов и священных колодцах Сардинии. Эти одежды такие же, как у пиратов и наёмников в египетских хрониках, упоминаемых как «Шардана».
Бронзовые статуэтки воинов Шардана.
Египетский учёный Аббас Мансур, ректор Университета Кена в Египте, утверждает, что после тщательных исследований, можно смело утверждать, что храбрые шарданские воины происходили из нурагической Сардинии. Ещё одно доказательство - это документы, относящиеся к 18-й египетской династии, упоминающей Шардана. Поскольку в египетском языке гласные не писались полностью, слово писалось только согласными - ŠRDN. В доказательство этой теории среди археологических находок также имеется большое количество бронзовых вотивных кораблей, указывающих на то, насколько важной была морская жизнь сардинцев-нурагийцев. Это была могущественная цивилизация воинов-мореплавателей. Шерданы ещё вели активную торговлю серебром и лазуритом — полезными ископаемыми, которыми так богата Сардиния.
Миграция Шардана.
Откуда пришли Шардана
Шерданы появляются на Сардинии в период раннего бронзового века (1800-е года до нашей эры). Они прибыли на эту землю, которую называли «остров чудес» за её богатые природные ресурсы. Финикийцы и евреи дали Сардинии название Кадоссена (Kadoš-Šēne - еврейско-финикийское слово, которое переводится как «Святая Мать»). Этот термин использовался до 18 века на Сардинии, затем вышел из употребления, за исключением некоторых внутренних районов.
Шардана появились на Сардиниии в период раннего бронзового века.
Активно распространяться Шардана начали в эпоху средней бронзы (1600-1300 гг. до н.э.) и достигли пика своей цивилизации в эпоху поздней бронзы (1300-900 гг. до н.э.). Они начали завоёвывать другие земли Средиземноморья. Именно на этом этапе происходит развитие их социального, политического и экономического потенциала. В конце эпохи поздней бронзы, цунами вызвало затопление всего южного побережья. Воды поглотили район Кампидано и все приморские нураги, превратив юг острова в огромный пруд, покинутый населением. Жители отправились в другие земли, дойдя до Египта, Греции и Месопотамии (откуда, как полагают учёные, они изначально пришли).
Учёные предполагают, что Шардана пришли из Месопотамии.
Общественное устройство цивилизации воинов
Общество Шардана было клановым. Каждая деревня имела своего лидера и совет старейшин. Селения обычно состояли из каменных круглых хижин с соломенной крышей, очень похожих на сегодняшние пиннетты в районе Барбаджа. Деревня возводилась обычно вокруг священного колодца. Позже поселение стали укреплять стенами мегалитического типа, что указывало на необходимость защиты от вражеских нашествий.
На многих бронзовых статуэтках воинов Шардана они поднимают руки, возможно, в знак приветствия или молитвы. Весьма вероятно, что именно они ввели на Сардинии поклонение воде, а, возможно, также солнечные и лунные ритуалы и наблюдение за солнцестояниями. Для этого культа были построены священные колодцы и храмы.
Экономика Шардана была основана на сельском хозяйстве, скотоводстве, рыболовле, добыче полезных ископаемых и обработке металлов. Со временем основными занятиями стали военное дело и мореплавание. Изделия из бронзы и керамики также свидетельствуют о высоком уровне развития декоративно-прикладного искусства в их обществе.
Шардана активно разрабатывали полезные ископаемые.
Шерданы активно эксплуатировали рудники и производили оружие, инструменты и предметы общего пользования из бронзы. Они очень ценились в то время. Но бронза - это сплав, состоящий из меди и олова. На Сардинии было много меди, но откуда шардана взяли олово? Предположений на этот счёт у учёных много. От ближайшей Перду-Кара, недалеко от Флумини-Маджоре, на юго-западе острова, до самой смелой и захватывающей гипотезы включающей Нигерию и Зимбабве.
В Зимбабве, действительно, рядом с древними шахтами есть большие каменные бастионы, чьи стены и башни в форме усечённого конуса так похожи на нураги. Эти укрепления неизвестного происхождения назывались Зимбабве, что на местном языке шона означает большие каменные дома. Косвенным подтверждением того, что шардана доплывали до этих африканских земель, может служить то, что носы их кораблей часто украшали статуи антилоп и горилл, которые в то время не были известны в Средиземноморье.
Носы кораблей Шардана часто украшали статуи антилоп и горилл.
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