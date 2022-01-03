5 советов, которые пригодятся любому автомобилисту в сложной ситуации

Советы для начинающих водителей.
Опытные автомобилисты могут найти выход почти из любой нештатной ситуации, связанной с эксплуатацией своей машины. Однако, далеко не всегда такой выход способны найти начинающие автомобилисты. Давайте же посмотрим на наиболее распространенные ЧП, с которыми может столкнуться водитель.
1. Пробил колесо, а запаски нет
Если спустило колесо.
Если колесо оказалось пробито, а запасного нет, но при этом в багажнике все-таки есть насос, то кое-как проблему можно решить. Для начала следует найти место пробоя и хоть как-то его загерметизировать. Самый быстрый и надежный способ – вкрутить саморез. После этого начинаем работать насосом. До сервиса техобслуживания так доехать точно можно.
2. Нужно поднять авто без домкрата
Можно поднять вот так.
Снять колесо без домкрата можно. Достаточно найти подходящий холм или канаву. Нужно будет заехать соответствующим образом – по диагонали. Тоже самое можно проделать если под рукой есть лопата, крепкие руки, доброе здоровье, а также всевозможные подручные материалы вроде кирпичей и бревен.
3. Колесо прикипело
Ржавчина губит машину.
Может случиться так, что диск колеса не хочет расставаться со ступицей. Колесо способно прикипеть намертво в ходе торможения под действием соли, ржавчины и повышенной температуры. Если подходящих инструментов для решения вопроса нет, можно слегка открутить колесо (до небольшого люфта), сесть за руль и сдать резко по тормозам. Продолжать нужно до победного конца. Лучше всего делать это на асфальте.
4. Долить масло в двигатель
Масло долить совсем не проблема.
Для начала нужно знать, какое масло доливалось в последний раз. В хороших автосервисах мастера обычно оставляют бирку с пометкой. Также нужно уметь ориентироваться по меткам на щупе. Между минимальной и максимальной отметкой – от 0.7 до 1 литра. Если масла на щупе не видно вообще, то можно смело доливать литр.
5. Ремонт своими силами
Ремонт своими силами.
Что делать, если нужен ремонт, а помощи ждать неоткуда? Рано или поздно такая ситуация возникает у каждого водителя. Чаще всего она чрезвычайная. В такой ситуации не стоит отчаиваться и обратиться... к интернет-ресурсам. Там наверняка можно найти описание проблемы и способы ее решения.
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