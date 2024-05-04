Зачем на дне бутылки вина имеется углубление

В современном мире существует огромное количество поклонников вина. Наверняка у них хоть раз возникал вопрос о том, для чего на дне бутылки вина есть необычная выпуклость? Оказывается, что сложный дизайн и вид винных бутылок — это не просто эстетические прихоти. Каждый элемент тщательно изготовлен с учетом конкретных целей.







Стоит отметить, что бутылки могут варьироваться в зависимости от оттенков, толщины стекла, высоты плечиков и формы горлышка. Но есть в бутылках и кое-что необычное. Например, наличие углубления в основании бутылки вызывает много вопросов. Оказывается, что у него даже есть свое название — пунт. Существует достаточно много версий, связанных с пунтом, но все они далеки от действительности. Правда заключается исключительно в практичности.





Углубление на дне бутылки вина называется пунт



На самом деле существуют самые разнообразные виды винных бутылок. Каждая из них обладает определенной формой и размером, так как служит для определенной цели. Среди 12 основных видов винных бутылок не всегда можно найти «пунт», но в большинстве случаев он присутствует. Вопреки распространенному мнению, наличие или отсутствие пунта напрямую не влияют на качество вина внутри. Кроме того, ни цена, ни происхождение вина не играют в этом никакой роли.



Оказывается, что практика создания винных бутылок с пунтом возникла во Франции, где опытные стеклодувы тщательно изготавливали вручную каждую из них. В то время технология создания совершенно плоского дна была недоступна. Ведь специалисты использовали расплавленное стекло для создания бытылок. Им приходилось создавать выпуклость у основания, так как они заправляли туда край расплавленного стекла. Но со временем пунт стал культовой особенностью винных бутылок. Причём это распространилось по всему миру.





Существует огромное количество видов этого напитка



Какие же типы винных бутылок существуют? Давайте поговорим об этом. Начнем с бутылок для самых известных вин по всему миру. Это — «бордо», «бургундии» и «рона». Они всегда имеют пунт на дне. Оказывается, что именно для этого шампанского характерно углубление и толстые стенки.



Перейдём к более элегантным бутылкам «мозель», «эльзас» и «рейн». Это сухие, полусухие и десертные вина, которые оставляют приятное послевкусие. В большинстве случаев у этих бутылок дно плоское. Ещё существуют сплющенные бутылки. Например, у напитка «bocksbeutel» также нет углубления на дне. В низких бутылках «vin Jaune» разливаются только уникальные жёлтые вина. В них отсутствует углубление на дне. Существуют и округлые бутылки в соломенной оплетке. Такое вино, как «chianti» может продаваться как с пунтом, так и без.





Углубление имеет практическое значение



На самом деле, в сфере виноделия, пунт является не просто эстетической особенностью, а настоящим спасителем. Оказывается, что он помогает транспортировать вина без потерь. По мере роста торговли вином, возникла потребность в безопасной и эффективной доставке. Ранее на суше повозки были основным средством транспортировки напитков. Но даже при самой осторожной перевозке, бутылки могли разбиться. Именно здесь пунт пришел на помощь. Горлышко одной бутылки прикладывали в пунту соседней бутылки. Так они хорошо фиксировались между собой. Затем для смягчения использовалась солома. С помощью этого можно было минимизировать всевозможные риски. Именно благодаря этому вино могли свободно перемещать на самые дальние расстояния.





Вино может храниться долгие годы



Помимо роли в транспортировке, пунт выполняет еще одну важную функцию — осадок не перемешивается с самим напитком. Ведь как известно, в процессе производства и хранения напитка может образовываться винный камень. Тем более, что некоторые виды этого алкогольного напитка могут храниться годами. Обычно, перед подачей напитку дают отстояться некоторое время. Именно благодаря пунту осадок остаётся не дне и не поднимается вверх при разлитии в бокалы. Это важно, поскольку винный камень может повлиять на вкус и вид вина.



В мире игристых вин пунт играет еще более важную роль. Не секрет, что шампанское известно своим изящным и взрывным характером. Обычно оно требует толстых стеклянных бутылок, которые могут противостоять значительному внутреннему давлению. Именно пунт обеспечивает дополнительную поддержку. Он помогает равномерно распределить давление и предотвратить преждевременный взрыв.





Благодаря пунту многие любители могут наслаждаться вином по всему миру



Несмотря на то, что мало кто обращает внимание на пунт, он все равно остаётся незаменимым элементом в мире вина. Именно благодаря нему многие ценители по всему миру могут наслаждаться своими любимыми напитками.

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