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Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

Во второй половине XIX века этикет занимал в жизни женщины немаловажное значение. Ухаживания при встречах особенно строго регламентировались. В этом обзоре собраны советы девушкам относительно их поведения и внешнего вида на свиданиях. Некоторые рекомендации могут показаться современным обывателям довольно странными.

Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

Не носить серьги в ушах


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

В 1912 году в одной из заметок газеты «The San Francisco Call» упоминался разговор между двумя мужчинами. Один из них был весьма категоричен, т. к. для него существовало только два вида девушек на свидании: одни были цивилизованными, а другие носили серьги. По-видимому, в начале прошлого века не было ничего вульгарнее, нежели сережки в ушах.

Сарказм – это моветон


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

В книге американского писателя Харви Ньюкомба (Harvey Newcomb) «Как стать леди» (1850) приводились практические советы, призванные формировать характер настоящей воспитанной девушки. Автор считал, что настоящие леди не должны шутить, тем более на первом свидании. Сарказм из уст дамы – это самый что ни на есть моветон.

Не ходить на свидание при луне


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

Еще одно забавное наставление прошлых времен звучало так: «Ни одна мудрая девушка не встретится с мужчиной при лунном свете». Согласно этому совету, все мужчины начала 1900-х годов были кем-то опасным сродни оборотням.

Не быть плаксой


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

В руководстве по этикету для девушек от 1901 года указывалось: ни в коем случае нельзя быть плаксой, дабы не потерять свежесть лица и не прослыть ужасно скучной. Пожалуй, этот совет актуален и сегодня.

Переписка предпочтительнее живого общения


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

В викторианскую эпоху изложение своих мыслей на бумаге очень часто заменяло практику живого общения. Девушке полагалось писать без ошибок. Это, по тогдашним меркам, было высшим проявлением ее интеллекта.

Выбор партнера по социальному статусу


Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

Во второй половине XIX века леди должна была отдавать предпочтение женихам, являвшимся старшими сыновьями в своих семьях. Как правило, право наследования касалось именно первенцев. Так что любовь в то время заменялась социальным благополучием.

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