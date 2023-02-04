Жуткие вещи в истории, унижавшие женщин

Какое счастье, что мы с вами живём в современном мире, где есть адекватная медицина и высокие технологии, позволяющие жить с комфортом. С завидным постоянством производители выпускают новые гаджеты, а врачи неустанно ищут лекарства от всевозможных болезней, однако нашим далёким предкам повезло не так сильно, как нам с вами. Если вы всё ещё скучаете по временам рыцарей и дамам в пышных платьях, то после этой статьи вы точно не захотите вернуться в прошлое.
1. Пояс верности
Как ни странно, истории о рыцарях и королях, замыкающих на телах своих женщин пояса верности, — миф. В Средние века медицина находилась в зачаточном состоянии, но,по всей видимости, знаний хватало для того, чтобы понять: металлический капкан на женщине довольно скоро ее убьет. Трение металла о кожу и половые органы непременно привело бы к травмам, а постоянное загрязнение травмированных участков — к сепсису и смерти. Первое заслуживающее внимания упоминание пояса верности датируется 1405 годом, но неизвестно, для чего конкретно использовались эти пояса. Существует версия, что «пояс верности» на самом деле уберегал женщин от изнасилований. Найденные пояса якобы из эпохи Средневековья позже были признаны подделками викторианской эпохи. И с этого момента начинается все самое интересное.
Период правления королевы Виктории можно считать расцветом пуританской морали. Ее Величество была талантливым политиком, но годы вдовства превратили ее в сторонницу строгости и якобы святости. «Викторианская мораль» предписывала воздержание даже законным супругам, не говоря уже о свободных женщинах. Именно в этот период женщин стали замыкать в «пояса верности». И не для того, чтобы сохранить верность супругу. Жуткие приспособления надевали даже на юных девственниц — с тем, чтобы предотвратить попытки мастурбации, которая была объявлена страшным грехом. Справедливости ради стоит заметить, что та же участь ждала и юношей. Но дело в том, что с определенного возраста юноша становился мужчиной и распоряжался своей жизнью (и телом) сам. Женщина же из-под власти отца, дяди или брата переходила под власть мужа. И тот был вправе замыкать на ней пыточное приспособление каждую ночь. Дабы не грешила.
2. Дамское седло
Современные барышни, увлекающиеся верховой ездой, с большим удовольствием осваивают езду в дамском седле. Во‑первых, это действительно очень красиво, а во-вторых,демонстрирует высочайшее мастерство всадницы. Но современный мир — это мир,в котором верховая езда — хобби, а женщины имеют право на свободу передвижения и используют для этого не лошадей, а транспортные средства. А раньше дамское седло представляло собой ни что иное, как инструмент для ограничения свободы женщины. Изначально и мужчины, и женщины ездили верхом в той посадке, которая зовется«мужской», но затем эта посадка стала считаться неприличной для женщин. Были изобретены дамские седла с завышенной передней лукой (за нее женщина закидывала правую ногу) и одним левым стременем. Дама могла сесть в седло только с мужской помощью, при этом падение из седла гарантировало ей либо смерть, либо тяжелейшие травмы: как правило, нога несчастной оставалась в стремени, и лошадь тащила женщину за собой. Естественно, женщины предпочитали ездить шагом: для галопа или даже рыси нужно было обладать цирковой ловкостью.
Что это значит? Что женщина могла куда-либо уехать только и исключительно в сопровождении мужчины. Управление лошадью «по-мужски» и «по-дамски» имеет серьезные отличия, поэтому женщина, с юности приученная к дамской езде, в критической ситуации не могла вскочить в седло, как мужчина, и тем самым обеспечить себе свободу передвижения. Дамское седло было инструментом, который позволял держать женщину в подчинении и зависимости от мужчины. Не говоря уже о том, скольких женщин оно убило или безжалостно покалечило.
3. Бинты
Китайцы считали, что девушка должна иметь крохотную стопу, семенящую походку и хрупкую фигурку, покачивающуюся, словно веточка на ветру. Поэтому они ломали ноги девочкам. «Лотосовая ножка» — обычай, который сделал множество женщин инвалидами. В возрасте четырех-пяти лет девочке забинтовывали стопу, прижимая к ней пальцы. Больше бинты не снимались. Стопа, конечно, не переставала расти, но деформировалась, причиняя девочке адскую боль. Примерно к 10 годам девочка получала «изящную» 10-сантиметровую стопу и теперь могла начать заново учиться ходить. Увы, некоторые до конца дней оставались прикованными к стулу, остальные же не могли передвигаться без посторонней помощи. При этом «лотосовая ножка» считалась необходимым условием для того, чтобы удачно выйти замуж. Ведь не калечили только простолюдинок, которым нужно было много работать.
4. Корсет
Только в ХIХ веке врачи заговорили, наконец, о вреде корсетов, а до этого женщин затягивали в эти пыточные приспособления из ткани и китового уса. Вот неполный список осложнений, которые ждали женщину, ежедневно носившую корсет: сдавливание сердечной мышцы, деформация костей грудной клетки, парализация работы легких, удушье, обмороки и самопроизвольные аборты. И все это — в лучшем случае. В худшем — смерть по одной из этих причин.
5. Бритва
Страшная традиция женского обрезания до сих пор существует. Во многих ближневосточных и африканских странах до сих пор, в XXI веке, продолжают калечить маленьких девочек во имя целомудрия. Существует три вида женского обрезания: в первом случае удаляют кожные складки вокруг клитopa, так, чтобы он был постоянно открыт. Во‑втором — отсекают и сам клитop, и малые пoлoвые губы. Это навсегда лишает женщину возможности получать ceкcуaльное удoвлeтвoрение. Считается, что это страшная, калечащая операция сделает будущую женщину целомудренной. Третий и самый страшный вариант — фараоново обрезание. Маленькой девочке удаляют и клитop, и малые пoлoвые губы, а большие сшивают так, чтобы осталось только крохотное отверстие для выхода менструальной крови. Дело в том, что подобная операция гарантирует девственность невесты: пeниc мужчины просто не может проникнуть через это отверстие, и в первую брачную ночь муж рассекает рубец бритвой.
Взрослая женщина, подвергшаяся процедуре обрезания, не просто навсегда лишается возможности получить ceксуaльнoe удoвлетвoрение. Эти калечащие операции дают о себе знать в тот момент, когда женщина вынашивает и рожает ребенка. Изуродованные половые органы просто не выдерживают нагрузки: старые шрамы рвутся. Женщины, пережившие«фараоново обрезание», скорее всего, умрут или останутся навечно изуродованными и больными после того, как искалеченная вульвa разорвется, а между влaгaлищем и прямой кишкой образуются свищи.
И ты должна знать о том, что все это еще существует. Здесь и сейчас.
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