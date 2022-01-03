Скрытые символы и политическая сатира, зашифрованные в библейском сюжете

Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший, 1563 год. | Фото: art-diplom.narod.ru.
Среди всех произведений мирового изобразительного искусства картина Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня» занимает особое место. Политическая сатира, антикатолическая позиция - художник зашифровал немало символов в картине на популярную библейскую тематику.
Вавилонская башня. Питер Брейгель-старший. Малый вариант. | Фото: scanopia.com.
Свою знаменитую картину Питер Брейгель Старший создал в 1563 году. Известно, что на эту же тематику художник написал как минимум еще одну картину. Правда, по размеру она гораздо меньше, первой, да и написана в более темной цветовой гамме.
Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший, 1563 год. | Фото: art-diplom.narod.ru.
В основу картины художник положил библейский сюжет о происхождении разных языков и народов. Согласно легенде, после Великого Потопа потомки Ноя поселились на земле Сеннар. Но не жилось им спокойно, и решили люди построить башню настолько высокую, чтобы она достала до небес к Богу. Всевышний был против того, чтобы люди посчитали себя ровней Ему, поэтому он заставил всех говорить на разных языках. В итоге, никто не мог друг друга понять, от этого строительство Вавилонской башни прекратилось.
Вавилонская башня. Фрагмент. | Фото: ru4.anyfad.com.
В картине прописано множество мелких деталей. Если обратить внимание на нижний левый угол, то можно заметить там небольшую группу людей. Это приближается царь Нимрод и его свита, а остальные падают ниц. Согласно преданию, именно он возглавлял возведение Вавилонской башни.
Исследователи считают, что царь Нимрод – это олицетворение деспота короля Карла V из Габсбургов. Представители этой династии правили в Австрии, Чехии, Германии, Италии, Испании и т. д. Но после того, как Карл V отрекся от короны, вся империя медленно, но верно начала распадаться.
Вавилонская башня. Фрагмент. | Фото: i.pinimg.com.
Так же и с башней. Сам художник не раз акцентировал внимание на том, что если бы асимметричную накренившуюся Вавилонскую башню строили бы по уму и не допускали ошибок, тогда здание было бы достроено, а не стало рушиться.
Вавилонская башня. Фрагмент. | Фото: artboom.info.
Любопытно, но берега на картине больше напоминают не Месопотамию, а родную художнику Голландию. Стремительная урбанизация Антверпена привела к тому, что город наводнили люди разного вероисповедания. Это были и католики, и протестанты, и лютеране и многие другие. Их уже не объединяла одна вера. Многие искусствоведы трактуют такой подход, как насмешку над католической церковью, которая уже не контролировала всех вокруг. По сути, города становились самыми настоящими разобщенными «Вавилонскими башнями».
Портрет Питера Брейгеля Старшего. Доминик Лампсоний, 1572 год. | Фото: 900igr.net.
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