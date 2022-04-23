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В динамике с природой: проект жилой многоэтажки с эффектным фасадом


Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.

Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.

Голландская архитектурная фирма анонсировала свой новый проект жилого дома в Амстердаме. Здание будет располагаться на берегу озера, что позволит добираться до него не только на машине и пешком, но и на катере.

Архитекторский проект голландской фирмы Bjarke Ingels Group (BIG).

Архитекторский проект голландской фирмы Bjarke Ingels Group (BIG).

Известная архитектурная фирма Bjarke Ingels Group (BIG) представила проект нового жилого многоэтажного дома Sluishuis, который в скором времени будет построен на озере IJ в Амстердаме. Здание будет иметь очертания пирамиды, а динамичный фасад будто устремится в водную гладь.
Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.

Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.

Дизайн дома основывается на классическом европейском жилом блоке, подразумевающем наличие внутреннего дворика. На каскадных террасах архитекторы планируют высадить цветы и кустарники.
Дом будет включать в себя 380 жилых апартаментов, 240 подземных и 30 плавучих парковочных мест.
Sluishuis. Каскадные террасы с зелеными насаждениями.

Sluishuis. Каскадные террасы с зелеными насаждениями.

 
Sluishuis. Интерьер.

Sluishuis. Интерьер.

Жилой блок Sluishuis будет буквально напичкан «зелеными» технологиями, которые сведут к минимуму его негативное влияние на окружающую среду.
Sluishuis - дом на берегу озера IJ. Концепт.

Sluishuis - дом на берегу озера IJ. Концепт.

 

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В динамике с природой: проект жилой многоэтажки с эффектным фасадом

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В динамике с природой: проект жилой многоэтажки с эффектным фасадомПодписаться на мой Instagram
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