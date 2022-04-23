В динамике с природой: проект жилой многоэтажки с эффектным фасадом

Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.
Голландская архитектурная фирма анонсировала свой новый проект жилого дома в Амстердаме. Здание будет располагаться на берегу озера, что позволит добираться до него не только на машине и пешком, но и на катере.
Архитекторский проект голландской фирмы Bjarke Ingels Group (BIG).
Известная архитектурная фирма Bjarke Ingels Group (BIG) представила проект нового жилого многоэтажного дома Sluishuis, который в скором времени будет построен на озере IJ в Амстердаме. Здание будет иметь очертания пирамиды, а динамичный фасад будто устремится в водную гладь.
Sluishuis - проект жилого дома в Амстердаме.
Дизайн дома основывается на классическом европейском жилом блоке, подразумевающем наличие внутреннего дворика. На каскадных террасах архитекторы планируют высадить цветы и кустарники.
Дом будет включать в себя 380 жилых апартаментов, 240 подземных и 30 плавучих парковочных мест.
Sluishuis. Каскадные террасы с зелеными насаждениями.
Sluishuis. Интерьер.
Жилой блок Sluishuis будет буквально напичкан «зелеными» технологиями, которые сведут к минимуму его негативное влияние на окружающую среду.
Sluishuis - дом на берегу озера IJ. Концепт.
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