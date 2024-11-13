Пять худших зарубежных копий автомата «Калашникова»

Общая надежность и дешевизна - главные козыри китайской копии. Благодаря умелому копированию, китайцам в разные годы удалось выпустить до 15 миллионов «Тип-56». Китай можно смело назвать лучшими мастерами копирования советского оружия, поскольку ни одной стране в мире до сих пор не удалось начать производство автомата Калашникова, не потеряв при этом в качестве. Однако, достижения Китая в области производства копий советского оружия на массовости не останавливается. Чуть позже китайские станки начали штамповать новый автомат «Тип-86», который был построен по схеме булл-пап и был снабжен удлиненным стволом, а еще чуть позже появился и китайский АКС-223, который и того лучше - был приспособлен и построен под патрон 5,56х45 НАТО.