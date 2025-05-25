Археологические находки, изменившие взгляд на историю

Археологические открытия часто становятся центром внимания и привлекают внимание публики, как никакая другая наука. Даже всего одна археологическая находка может просто полностью «перечеркнуть» целое поколение академических трудов, сделав их устаревшими. А некоторые из находок настолько странные, что могут полностью изменить взгляд на историю.

1. Копролит Lloyds Bank

2. Лестерширский щит из коры

3. Шведский Будда

4. Древнеегипетский табак

5. Камни Гован

6. Расписанная скала Гелта

7. Храм Оркнейских островов

8. Могила Филиппа Араба

9. Неандертальский клей

10. Очень старые дома